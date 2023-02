Maiores Prêmios Já Pagos de Jackpots

Jogar jogos online, principalmente os slots, sem considerar em nenhum momento apostar nos jackpots é perda de tempo. Quando pensamos em altos ganhos através dos jogos proporcionados por cassinos online, logo nos vem à mente os jackpots e máquinas de slots.

Um cassino online de renome também é aquele cujo jogador já teve a chance de concorrer ao jackpot. O grande prêmio é o objetivo principal de qualquer jogador de cassino online, e nada mais prazeroso e motivador para um site de cassino online do que poder dizer com veemência que um dos seus clientes é o felizardo em acertar o jackpot.

Estes montantes elevados que muitos não acreditam existir, existem. Mas para tudo, há um ônus e um bônus, e aqui, o ônus consiste em apostar alto. É preciso antes de mais nada, ter uma boa banca e buscar por slots com alto RTP e alta porcentagem de pagamento.

E, antes de mais nada, escolha um cassino online de confiança e seguro. Ser licenciado e regulamentado faz com que você se sinta mais confiante na hora de apostar, porque certamente você não gostaria de ter problemas ao sacar seu jackpot, certo?

E quais são os jogos de slots com maiores prêmios de jackpots, tanto no Brasil como no exterior?

Desenvolvido pela NetEnt, o Arabian Nights possui 5 fileiras e 10 linhas de pagamento. Com temática de noites e todo o clima de mistério que envolve o Oriente Médio, este slot teve inspiração no clássico da literatura mundial, As Mil e Uma Noites.

Já o Golden Sevens tem a temática de frutas, e seu jackpot ultrapassa a faixa de 10 milhões de reais! São 5 rolos e com combinações que podem ser feitas da direita para a esquerda e vice-versa, aqui você tem a oportunidade de apostar no jackpot progressivo (quando se concorre ao total acumulado do prêmio, através da obtenção do número 7 por 15 vezes seguidas).

E mais um jogo que vale a pena levar em conta para buscar o jackpot é o Hall of Gods, com temática voltada a mitologia nórdica e que nos remete a lenda do Thor. Slot com 5 cilindros e 3 fileiras, além de 20 linhas de pagamento, caso o jogador ache 3 símbolos iguais na tela que sejam semelhantes ao jackpot, ele leva o prêmio!

Agora, para manter você ainda mais motivado, que tal falarmos sobre alguns dos maiores pagamentos das histórias dos cassinos?

Em 2002, a americana Johanna Heundl apostou $170 no jogo Megabucks e faturou cerca de 22 milhões de dólares.

Em 2013, um jogador da Finlândia ganhou mais de 23 milhões de dóares com o Mega Fortune (jogo da NetEnt), gastando apenas 25 centavos! A fama que este jogo tem não é de se negar!

Em 1998, uma aposentada americana ganhou 27 milhões de dólares em um cassino físico em Las Vegas no jogo Megabucks.

Enfim, a sorte existe para aqueles que acreditam! Quem sabe você não será o próximo!