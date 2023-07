Loteca: aprenda a jogar e concorra a prêmios!

É apaixonado por futebol e quer concorrer a prêmios incríveis jogando em loterias sem precisar contar apenas com a sorte? Então aposte na Loteca. A loteria federal é uma excelente alternativa para os amantes do esporte que gostam de apostas.

Embora não seja conhecida como a loteria que entrega os maiores prêmios, a Loteca já chegou a pagar mais de R$6.206.587,13.

Para concorrer a essa bolada multi milionária você só precisa mandar muito bem nos palpites dos resultados de jogos de futebol. Para quem entende do assunto e adora o esporte, as chances podem ser muito altas.

Quer saber mais sobre a Loteca, como concorrer a prêmios milionários apostando em futebol e quais as suas reais chances de ganhar? Então fique neste artigo até o final e confira os próximos tópicos!

Sobre a Loteca

Embora existam concursos envolvendo resultados de futebol há mais de 70 anos, a Loteca surgiu em 2002 e desde então tem sido a principal loteria quando falamos em palpites sobre os resultados do esporte.

Em geral, para jogar, você precisa selecionar os palpites referente aos resultados dos 14 próximos eventos no Brasil e no mundo. Os apostadores podem palpitar sobre a vitória do mandante, empate dos times ou vitória do visitante.

A aposta mínima na Loteca conta com 13 simples e um duplo, ou seja, dois resultados no mesmo jogo. O apostador também pode apostar em mais duplos e até fazer alguns triplos, que se refere a três resultados em uma mesma aposta, garantindo acerto.

A Loteca ocorre entre os sábados e domingos, podendo contar com jogos durante a semana também. Sua apuração acontece às segundas-feiras, às 17h. Os torcedores terão até às 14h do sábado, conforme o horário de Brasília, para apostar. Porém, isso pode sofrer alteração em um ou outro concurso.

Como jogar na Loteca sem sair de casa?

Você não precisa comparecer a uma lotérica para concorrer aos prêmios da Loteca. Para isso, conte com o volante Virtual do Mega Loterias, onde você seleciona os palpites dos resultados dos 14 próximos eventos.

Para apostar na Loteca sem nem sequer sair de casa, basta seguir os passos:

Acesse o site Mega Loterias;

Realize o seu cadastro no site ou faça login se já tiver conta;

No menu flutuante, selecione Loteca, ou a sigla LT se estiver pelo celular;

Clique em “Monte seu Jogo” para palpitar sobre os resultados;

Confirme os palpites e o valor da aposta;

Em seguida, escolha uma dentre as diversas opções de pagamento no site;

Finalize o pagamento e fique de olho nos resultados da Loteca.

Não pode acompanhar os resultados dos sorteios? Fique tranquilo, além de ficar disponível online, você ainda recebe um e-mail com a confirmação da aposta, palpites e se você foi ou não contemplado.

Probabilidades

Quem nunca se perguntou sobre as probabilidades de ganhar na Loteria? Essa é uma das principais questões que circulam entre os que apostam nas loterias Caixa e é de suma importância conhecer esse dado.

Por isso que especialistas do Mega Loterias realizam cálculos matemáticos que consideram a quantidade de acertos necessários e as variáveis envolvidas nesse tipo de aposta. Na Loteca, as chances de ser contemplado com os palpites mínimos de 13 simples e um resultado é de 1 para 2.391.485.

Vale frisar que as chances aumentam conforme os duplos e triplos que o torcedor apostar. Neste caso, quanto mais duplos e/ou triplos você apostar, maiores as suas chances de ganhar.

Desdobramentos

Os desdobramentos estão entre as principais estratégias para quem aposta nas loterias e deseja aumentar as chances de ganhar. Em geral, se refere a aposta de mais números, para além do mínimo possível, aumentando assim as combinações numéricas possíveis.

Por exemplo, o mínimo de números para apostar na Mega Sena, são 6, mas você pode jogar até 15 dezenas. Contudo, com uma aposta simples de 6 dezenas, as chances de ganhar são de 1 para mais de 50 milhões, jogando 15 números, mudam para 1 em pouco mais de 10 mil. Claro que, quanto mais números você aposta, maior o valor de investimento.

Mas e no caso da Loteca, que não existem números envolvidos, como ocorrem os desdobramentos? Através da aposta de mais duplos e triplos. Ao jogar em um triplo, por exemplo, você contempla todos os resultados possíveis em uma partida. Quanto mais triplos jogar, maiores as suas chances de ser contemplado.

Para você ter uma ideia, ao jogar 3 triplos, suas chances de ganhar já mudam de 1 para 2.391.485 e vão para 1 em 59.787. Você pode vir a diminuir as chances até 1 em 6.561. Contudo, vale frisar que quanto mais duplos e triplos em uma aposta, além de serem maiores as chances de ganhar, proporcionalmente será maior o valor de investimento.

Estatísticas

Quando falamos em dados estatísticos, falamos em um dos principais dados das loterias. No caso de outros jogos, por exemplo, você pode descobrir quantas vezes uma dezena foi sorteada, quais as mais atrasadas e muito mais.

Nas estatísticas da Loteca, no entanto, é possível verificar quais as cidades mais premiadas e os maiores prêmios já pagos por essa loteria. Esse é um bom sinal: não é possível prever resultados, cada partida pode ser única e seus conhecimentos no esporte podem te ajudar, e muito.

Bolões da Loteca

Além de jogar no Monte seu Jogo, como indicado no passo a passo para apostar na Loteca sem sair de casa, você também pode participar de bolões online e otimizar suas oportunidades.

Isso porque os bolões contam com muito mais duplos e triplos, aumentando as probabilidades de acerto. Contudo, quando comparado com os valores de investimento em jogos individuais, os bolões saem bem mais em conta.

