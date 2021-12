Líder das eliminatórias, Seleção Brasileira entra ano de Copa do Mundo como uma das candidatas ao título

Comandados de Tite estão invictos e já classificados para o mundial de 2022 no Catar

A Seleção Brasileira é a única a participar de todas as Copas do Mundo de futebol masculino em toda a história, e 2022 não será diferente. A edição do ano que vem, que será realizada no Catar e promete movimentar e muito as apostas esportivas, contará com a presença da equipe pentacampeã, que garantiu a classificação em 12 de novembro após vencer a Colômbia por 1×0. Ainda que não chegue como favorito, o Brasil é um dos candidatos ao título e pode surpreender no torneio.

A campanha do Brasil nas eliminatórias da América do Sul tem sido praticamente impecável. Foram 13 vitórias e dois empates em 15 jogos, totalizando 35 pontos e um incrível aproveitamento de 89.7%. A seleção ainda conta com a melhor defesa do torneio, com apenas quatro gols tomados, e também o melhor ataque, com 27 gols feitos.

A Argentina, que aparece em segundo na classificação, também está invicta, mas tem oito vitórias e cinco empates e 29 pontos no total. O Uruguai, a outra seleção do continente que já venceu uma Copa, aparece somente em sétimo lugar e corre risco de não se classificar para o mundial, já que apenas os quatro primeiros vão direto para a competição e o quinto colocado disputa uma repescagem para tentar chegar ao torneio.

No momento, Equador, com 23 pontos, e Colômbia, com 17, estariam carimbando o passaporte para o Catar, figurando na terceira e quarta colocação, respectivamente. Já o Peru, que também tem 17 pontos, iria para a repescagem. O Chile aparece em sexto com 16 pontos, mesma pontuação do Uruguai. Bolívia, com 15, Paraguai, com 13, e Venezuela, com 7, ocupam a oitava, nona e décima posições, respectivamente.

O brasileiro Neymar é vice-artilheiro das eliminatórias da América do Sul, com sete gols. O primeiro colocado em tentos é Marcelo Moreno, da Bolívia, com nove. Filho de pai brasileiro, o atacante atualmente está no Cruzeiro, de Minas Gerais, e já passou também por Flamengo, do Rio de Janeiro, Grêmio, do Rio Grande do Sul e Vitória, da Bahia.

Apesar da grande campanha, a mídia especializada não coloca o Brasil em patamar de igualdade com algumas seleções da Europa. França, a atual campeã, Itália, atual campeã europeia, Inglaterra, Alemanha e Espanha são algumas das favoritas para conquistar o torneio em 2022.

Alguns colocam até Portugal e Bélgica acima da seleção brasileira. É importante citar que Itália e Portugal ainda não estão com a vaga garantida para o Catar. Aliás, apenas um desses dois times pode conseguir o feito, já que as duas seleções, juntamente com a Turquia e a Macedônia do Norte, irão disputar apenas uma vaga na competição por estarem em um grupo da repescagem europeia.

Mesmo na América do Sul, ainda que esteja liderando as eliminatórias, o Brasil perdeu a decisão da Copa América de 2021 para a Argentina, jogando ainda mais dúvidas na capacidade da seleção pentacampeã de conquistar o torneio do Catar.

Mas o primeiro título desde 2002, quando a geração de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Roberto Carlos conquistou o pentacampeonato, pode muito bem ser conquistado em 2022. Ainda que o Brasil chegue como um mero candidato, e não mais como um favorito, como em algumas edições anteriores, jogadores como Neymar, do PSG, da França, Roberto Firmino, do Liverpool, da Inglaterra, Gabriel Jesus, do Manchester City, outro time inglês e Thiago Silva, do Chelsea, atual campeão europeu e também da Inglaterra, são estrelas em algumas das maiores equipes da Europa.

Jovens valores, como Vinicius Júnior, que faz grande temporada pelo Real Madrid, da Espanha, Raphinha, do Leeds, da Inglaterra, Richarlisson, do Everton, outra equipe inglês, Lucas Paquetá, do Lyon, da França, e Anthony, do Ajax, da Holanda, também são opções de muito valor e que podem agregar muito ao time do técnico Tite.

Casemiro, do Real Madrid, da Espanha, e Fred, do Manchester United, da Inglaterra, são boas armas para o setor de marcação do meio-campo, e mais dois titulares em grandes equipes do velho continente. O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, é outro que é frequentemente convocado por Tite, assim como Marquinhos, também zagueiro, do PSG.

Tite se tornará o primeiro treinador a comandar o Brasil em duas copas do mundo seguidas desde Telê Santana em 1982 e 1986. Em 2018, ele era o técnico quando a seleção foi eliminada pela Bélgica nas quartas-de-final, após perder por 2×1. Os resultados apresentados pela equipe brasileira desde então são fortes, ainda que o futebol jogado nem sempre agrade aos torcedores. Porém, se o ponto alto da atual equipe for alcançado no ano que vem, quando importa, não há razão para deixar o Brasil de fora da lista de candidatos ao título no Catar em 2022.