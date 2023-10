Kevin Durant elogia Lebron James durante jogos da NBA

Kevin Durant e Lebron James sempre tiveram uma excelente relação. No entanto, durante a última partida entre seus times, que aconteceu durante a liga da NBA, Durant fez questão de elogiar Lebron James que estava no time adversário representando o Los Angeles Lakers.

“É sempre incrível estar em quadra com um dos melhores de todos os tempos, entre os cinco melhores que já jogaram.”, disse o jogador. Os dois atletas já se encontraram inúmeras vezes nas quadras ao longo dos anos.

E os elogios do rival de James não pararam por aí: “É sempre uma honra, independentemente da situação. Até em uma partida informal, nós trazemos o melhor para cá”.

A entrevista dada ao The Arizona Republic ainda vem repercutindo na internet, refletindo positivamente sobre Kevin Durant, que apesar de ser um dos maiores nomes da NBA atualmente, manteve a humildade para falar de seu colega de esporte.

Kevin Durant x Lebron James

Apesar de os jogadores já terem se encontrado inúmeras vezes nas quadras durante a carreira de ambos, eles ão tinham um confronto direto entre os times adversários desde o Natal de 2018. Nesta época, Lebon James estava atuando no Cavaliers, enquanto Kevin Durant defendia o escudo dos Warriors.

O tempo que passaram sem disputar nenhuma partida não fez com que perdessem a admiração um pelo outro e ambos se demonstraram muito respeitosos durante o jogo.

Ícones da geração atual da NBA

Existem alguns nomes que são grandes ícones dessa geração atual da NBA, que mesmo chegando ao seu limite nos jogos profissionais, sempre serão lembrados pelos amantes do basquete.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durant, Lebron James e Stephen Curry são alguns deles, porém, todos já estão avançando para o fim das suas carreiras nas quadras e o jogador do Phoenix Suns reconhece isso.

“Sei que estamos ficando mais velhos. Pode ser o fim deste nosso embate, mas é sempre bom ter momentos em quadra com ele.” – comentou Kevin Durant no final da sua rápida entrevista.

Lebron James e Kevin Durant voltarão a se enfrentar

Conforme as estatísticas de jogos, existe uma grande possibilidade de os Lakers e os Phoenix Suns se enfrentarem novamente em alguns dias. Se isso acontecer, o público poderá se preparar para ver as duas grandes lendas do basquete dividindo as quadras em mais uma partida.

Frank Vogel, técnico do Phoenix e ex-treinador dos Lakers, elogiou os atletas antes do jogo de quinta-feira e lamentou que eles não tenham tido mais oportunidades de se enfrentarem nos últimos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“São duas figuras icônicas no basquete atual e sempre serão. Dominaram esta geração de maneiras diferentes. Os fãs realmente sentiram falta disso, já que faz tanto tempo que não os veem juntos em quadra. Estou animado para vê-los jogar novamente.” – Disse Vogel.

Acompanhe a NBA de perto

A NBA acumula milhões de fãs em todo o mundo e, hoje em dia, já é possível acompanhar os jogos de uma maneira mais próxima.

À medida que as partidas avançam de etapas, o entusiasmo dos torcedores aumenta e os palpites NBA acabam intensificam esse sentimento entre os torcedores.

O espectador poderá dar suas opiniões sobre as partidas e os placares, competindo com outros jogadores da plataforma da NBA bets. E além de participar de uma forma mais completa dos jogos de basquete dos seus times preferidos, você ainda poderá ganhar um dinheiro extra.