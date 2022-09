Jogos da Argentina lideram busca por ingesso na Copa de 2022: veja como apostar nas partidas

Com Lionel Messi, jogos da Argentina na primeira fase da Copa do Mundo são os mais procurados; Confira as principais partidas da competição e como apostar

Entre 20 de novembro e 18 de dezembro, toda a atenção do mundo se voltará para os jogos da Copa, que serão disputados no Catar em 2022. Porém, a competição começa bem antes da bola rolar e isso inclui o interesse pelos ingressos da competição.

Diversos torcedores já sinalizam um interesse especial por determinados confrontos, travando uma batalha para conquistar o seu bilhete que dará acesso a uma sensação única de acompanhar um evento como a Copa do Mundo pessoalmente.

Além disso, quem também está a todo vapor são as apostas esportivas, com casas como a Sportsbet, possibilitando apostas antes e durante os jogos, atraindo a atenção de apostadores que buscam não apenas assistir, mas faturar com a Copa do Mundo de 2022.

Top 5 dos jogos mais procurados

Assim que o sorteio foi realizado e os confrontos foram definidos, o jornal britânico The Times realizou um levantamento sobre os jogos com o maior interesse para os ingressos na Copa do Mundo.

Fonte: Foottheball

O destaque positivo ficou por conta da Argentina, de Lionel Messi, com muito interesse pelos três jogos na primeira fase da competição. Confira o top 5:

1 – Final – 3 milhões de pedidos;

2 – Argentina x México (dia 26 de novembro, 2ª rodada) – 2,5 milhões;

3 – Argentina x Arábia Saudita (22 de novembro, 1ª rodada) – 1,4 milhão

3- Inglaterra x Estados Unidos (25 de novembro, 2ª rodada) – 1,4 milhão

5 – Polônia x Argentina (30 de novembro, 3ª rodada) – 1,1 milhão

Vale destacar que essa lista é a de interesse, obviamente não de ingressos vendidos. A expectativa é que cada estádio atinja sua lotação máxima em praticamente todos os confrontos durante a competição. Ao todo, são três milhões de ingressos disponíveis para a Copa do Mundo, mas um terço fica reservado para colaboradores e patrocinadores.

Principais jogos da primeira fase

Com a definição dos jogos da primeira fase, os torcedores e apostadores ficam de olho em alguns jogos especiais, que prometem movimentar pela qualidade das equipes. Os principais duelos da primeira fase são:

França x Dinamarca, Grupo D, 26/11, às 13h – 2ª rodada

Argentina x México, Grupo C, 26/11, às 16h – 2ª rodada

Espanha x Alemanha, Grupo E, 27/11, às 16h – 2ª rodada

Portugal x Uruguai, Grupo H, 28/11, às 16h – 2ª rodada

Croácia x Bélgica, Grupo F, 01/12, às 12h – 3ª rodada

Além disso, claro, temos os jogos do Brasil. E, quando falamos da seleção brasileira, todos são importantes. Confira a agenda dos comandados de Tite na primeira fase:

Brasil x Sérvia – 24 de novembro (quinta-feira), às 16h – Lusail Stadium.

Brasil x Suíça – 28 de novembro (segunda-feira), às 13h – Stadium 974

Camarões x Brasil – 2 de dezembro (sexta-feira), às 16h – Lusail Stadium

Estadio Lusail | Fonte: FIFA

Como apostar nos jogos da Copa do Mundo

É importante ressaltar que o Brasil não tem regulamentações para as apostas esportivas, mas permite que os apostadores usufruam de forma online.

Portanto, basta escolher uma casa de apostas como a Sportsbet.io e seguir com as suas entradas diárias. O único requisito é ser maior de idade, ou seja, ter pelo menos 18 anos.

Uma vez com a sua conta criada, é possível apostar em jogos da Copa do Mundo ou qualquer outra competição. Além disso, existem outras modalidades esportivas. Use as apostas para o divertimento, sempre com muita responsabilidade.