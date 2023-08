Jogo do Aviãozinho: como jogar, dicas e mais

Um dos jogos preferidos pelos amantes de jogos de cassino online é o Aviator. Esse jogo do aviãozinho caiu no gosto dos jogadores graças às possibilidades que ele oferece de ganhar um dinheiro em poucos minutos.

No Aviator, é o jogador que controla 100% a diversão. É ele que define que rodada jogar, o valor da aposta e em que momento vai encerrar o voo do avião para retirar seu prêmio.

Siga a leitura e descubra mais sobre o como jogar Aviator e também como ganhar dinheiro com o jogo do aviãozinho. Mas lembre-se: a diversão em jogos de cassino online deve ser responsável e consciente.

Como funciona o jogo do aviãozinho?

Inserido na categoria de crash games (ou jogos de explosão), o Aviator é reconhecido por oferecer altos multiplicadores de apostas. A principal característica dos crash games é que cabe ao jogador a decisão de quanto será o valor do prêmio.

É muito simples aprender como jogar Aviator. Seu funcionamento acontece da seguinte maneira: antes de cada rodada, os jogadores definem o valor de suas apostas e confirmam.

Depois disso, o avião decola e inicia a viagem. Quanto mais o avião viaja, mais o multiplicador vai subindo. E isso representa altos ganhos para os jogadores.

Mas para concretizar o prêmio, o jogador precisa encerrar a aposta antes que o avião voe para longe e suma da tela. Assim, é possível ter diferentes níveis de ganho. Para quem aposta alto, encerrar a rodada com o multiplicador 2 já é um grande negócio.

Quem prefere investir pouco em cada aposta única, fica atento aos padrões do jogo do aviãozinho e busca multiplicadores gigantes. Alguns deles podem passar de 1.000x o valor da aposta.

Os resultados de cada rodada são aleatórios e gerados por um algoritmo “Provably Fair” transparente e 100% imparcial.

É importante saber que o Aviator tem um RTP (Return to Player) de 97%. Ou seja, isso quer dizer que a cada 100 rodadas, 3 delas terminam com o avião indo pra longe logo no começo do voo.

Como jogar Aviator?

Como dissemos, o Aviator tem lógica e funcionamento bastante simples. Para dar um apoio ao jogador, o Aviator oferece as opções de aposta manual ou automática.

No modo manual, o jogador precisa efetuar a aposta a cada rodada e ter a iniciativa de encerrar a aposta para ganhar.

Já no modo automático, o jogador pode definir um valor fixo de apostas, o número de rodadas que quer manter esse valor e qual será o número do multiplicador para que a aposta se encerre sozinha.

Ainda no modo automático é possível escolher se quer parar as apostas se o saldo aumentar ou diminuir para o valor X, ou parar quando o ganho único em uma rodada exceder um valor X.

Como ganhar dinheiro com o Aviator?

Vale lembrar mais uma vez que a primeira dica para ganhar dinheiro com o jogo do aviãozinho é jogar com responsabilidade. Ou seja, não comprometa sua renda mensal para investir no Aviator e outros jogos de cassino online. Separe uma quantia para sua diversão e use-a com moderação.

Mesmo sendo um jogo em que a sorte define os prêmios altos, existem algumas dicas que podem ajudar a aumentar as chances de ganhar dinheiro com o jogo do aviãozinho. Confira:

Observar para encontrar padrões

Embora o Aviator forneça resultados aleatórios, o jogo do aviãozinho possui alguns padrões que seguem a regra citada acima sobre o RTP. Fique ligado nas sequências anteriores para prever com mais exatidão os resultados futuros.

Sequências de multiplicadores baixos podem indicar a proximidade de uma rodada que terá multiplicador alto. E o mesmo vale para o contrário.

Conheça mais no modo Demo

O Aviator, assim como outros jogos de cassino online, oferece a opção de jogar no modo Demonstração.

Dessa forma, o jogador pode se ambientar ao estilo do jogo, entender seu funcionamento e apostar com dinheiro fictício antes de investir dinheiro real.

Use o modo automático a seu favor

Ao escolher o modo automático para jogar Aviator, é essencial entender como configurar os valores das apostas e das retiradas de forma inteligente. Isso vai evitar confusões e evitará que você acidentalmente perca tudo invertendo os valores.

Controle as emoções

Igual a qualquer outro jogo de apostas e cassino online, deixar-se levar pelas emoções não vai render altos prêmios.

É essencial manter o equilíbrio emocional independentemente das situações ocorridas. É preciso entender que não há garantia de vitória. Logo, ganhar dinheiro com o jogo do aviãozinho só é possível pensando em longo prazo e com a cabeça no lugar.

Ser paciente e fazer leituras adequadas dos padrões podem aumentar as chances de sucesso.

Onde jogar o jogo do aviãozinho?

Agora que você está mais familiarizado e já sabe como jogar Aviator, chegou o momento de efetivamente começar a diversão.

Assim, a indicação de onde jogar o jogo do aviãozinho é a casa de apostas Betsul. Além de reconhecida no mercado e confiável, a Betsul é a única do Brasil a conquistar o selo RA1000.

Esse selo RA1000 é oferecido pelo site Reclame Aqui para as empresas que atingiram a excelência no atendimento ao cliente.

Para começar a jogar Aviator na Betsul, basta acessar o site da plataforma, preencher um cadastro com informações básica e realizar a validação da sua conta.

Depois, basta fazer um depósito de valor mínimo de R$ 10 com a forma de pagamento que mais te agrada. Pode ser PIX, Cartão de Crédito, VCréditos, Pay4Fun, Ame Digital ou PicPay.

Na hora de realizar o depósito, confira os bônus e promoções disponíveis, e aproveite para ganhar mais.

Com tudo isso feito, é só escolher seu jogo preferido em Esportes, Cassino, Cassino Ao Vivo, Loterias, Instantâneas e E-sports, e começar a diversão!