Grêmio enfrenta Ypiranga-RS na final do Campeonato Gaúcho

Após se classificar no GreNal da semifinal, o Grêmio tem o time de Erechim pela frente

Grêmio e Ypiranga-RS fazem a grande final do Campeonato Gaúcho 2022. A primeira partida da final acontece neste sábado (26), no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. O Tricolor eliminou o rival, Internacional, na semifinal, enquanto o Canarinho venceu o Brasil de Pelotas para se classificar.

Ypiranga-RS x Grêmio: Prognósticos

O Ypiranga-RS fez história ao se classificar no Campeonato Gaúcho. A equipe que disputa a Série C do Brasileirão chega pela primeira vez à final do Gauchão e só quer saber de título. Após terminar a primeira fase em primeiro lugar, o Canarinho enfrentou o Brasil de Pelotas na semifinal, e conseguiu se classificar após um 3 a 2 no placar agregado. A equipe de Erechim tem crescido muito nos últimos anos, avançando nas competições nacionais e se tornando hoje a “quarta força” do futebol gaúcho.

Já o Grêmio está muito bem, eliminou o maior rival após um sonoro 3 a 0 fora de casa e uma derrota por 1 a 0 na Arena Grêmio. O Tricolor vem em busca do pentacampeonato seguido do Campeonato Gaúcho, que é um título que pode dar uma confiança a mais para o Imortal buscar a volta para a elite do futebol brasileiro. Infelizmente, durante as duas partidas entre Grêmio e Internacional, houveram diversos casos de violência e lances que são incoerentes com o significado do esporte. Ainda não se sabe ao certo qual será a punição, mas jogadores do Tricolor estiveram envolvidos em uma agressão a um funcionário terceirizado que provocou os gremistas após o apito final. Por outro lado, o atacante Ferreira deve estar fora, pelo menos, do primeiro jogo, após ser expulso em confusão com o zagueiro Bruno Mendez.

Ypiranga-RS x Grêmio: Retrospecto

Para o tamanho da história do futebol gaúcho e brasileiro, Grêmio e Ypiranga-RS possuem poucos confrontos. São 21 jogos entre as duas equipes no total, com 12 vitórias do Imortal, 8 empates e apenas uma vitória do Canarinho. Na primeira fase do campeonato, o Grêmio venceu o Ypiranga-RS em Porto Alegre, por 2 a 0.

