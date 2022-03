Fluminense enfrenta Olimpia por fase de grupos da Libertadores

O Tricolor tem um confronto contra o tradicional Olimpia do Paraguai na pré-Libertadores.

O Fluminense decidirá a vaga na fase de grupos da Libertadores contra o Olimpia (PAR). A primeira partida acontecerá nesta quarta-feira (9), às 21h30 (Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Tricolor está em grande fase, após a conquista da Taça Guanabara no último sábado.

No Betsul você aposta nos melhores campeonatos do mundo

O bom momento do Flu também se refletiu na Libertadores. Os comandados de Abel Ferreira não tiveram muita dificuldade para eliminar o Millonarios, da Colômbia. Com isso, aos poucos o treinador tricolor começa a ganhar confiança da torcida, que começou o ano de maneira conturbada.

Apesar disso, o Tricolor carioca tem um confronto contra um time tradicional da América do Sul, o tricampeão da Libertadores, Olimpia. O clube paraguaio conseguiu a sua classificação para essa fase após derrotar outro campeão continental, o Atlético Nacional, da Colômbia. Após uma vitória no Paraguai por 3 a 1, no Defensores del Chaco, no Paraguai, o time conhecido como “Rei de Copas” segurou o empate por 1 a 1 em Medellín, na Colômbia.

Fluminense x Olimpia (PAR): Retrospecto

Fluminense e Olimpia já se enfrentaram em outra oportunidade. O confronto foi em 2013, válido pelas quartas de final da Libertadores, e na ocasião os paraguaios levaram a melhor, depois de um empate sem gols no Maracanã e uma vitória de virada por 2 a 1 em Assunção, no Paraguai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fluminense x Olimpia (PAR): Prováveis Escalações

O Tricolor carioca aos poucos começa a encaixar seu time e estilo de jogo e poderá contar com força máxima para esse confronto. Por isso, o Fluminese deve ser escalado assim:

Fluminense: Fábio, Calegari, Nino, David Braz e Cris Silva; Felipe Melo, André e Yago; Luiz Henrique, William e Cano. Técnico: Abel Braga.

Do lado dos paraguaios a situação é mais complicada. O goleiro titular Alfredo Aguilar, está se recuperando de uma celulite infecciosa na região do glúteo, e deve dar lugar para Gastón Olveira. Além disso, o técnico Julio Cáceres não poderá contar com o artilheiro da equipe na temporada, Guillermo Paiva, que foi expulso após uma confusão com o zagueiro Felipe Aguilar, do Atlético Nacional. Sendo assim, a provável escalação do Olimpia é a seguinte:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Olimpia (PAR): Olveira, Salazar, Salcedo, Alcáraz e Torres; A. Silva, Paredes, Ortiz e Cardozo; Recalde e Derlis Gonzáles. Técnico: Julio César Cáceres.

Onde assistir:

O jogo entre Fluminense e Olimpia (PAR) terá transmissão na TV aberta pelo SBT e na TV fechada pela ESPN à partir das 21h30. A partida é válida pelo confronto de ida da terceira fase da Libertadores, sendo que a volta está marcada para o Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, na próxima quarta-feira (16), às 21h30.

Aposte na Libertadores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Betsul você aposta em todos os jogos da Libertadores 2022. Além disso, você tem acesso a dicas e prognósticos para fazer o melhor palpite possível e se dar bem ao final dos jogos.

Aproveite e faça seu cadastro no site com o cupom BOASVINDAS2022, resgate até 100% de bônus em depósitos de até R$200. Venha para o time dos melhores, venha para o Betsul!