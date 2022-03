Flamengo e Vasco disputam vaga na final do Campeonato Carioca

Rubro-Negro leva vantagem após a vitória na primeira partida por 1 a 0

O Flamengo recebe o Vasco neste domingo (20), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca 2022. A bola rola a partir das 20h30 (Brasília) e deve ter casa cheia para o “Clássico dos Milhões”. O Rubro-Negro tem vatagem por vencer o primeiro jogo por 1 a 0.

Flamengo x Vasco: Primeiro Jogo

Como era de se esperar, o Flamengo partiu para cima do Vasco na primeira partida e conseguiu abrir o placar com Gabriel Barbosa aos 42 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Apesar disso, a equipe da Gávea foi pragmática, tomando as ações do jogo mas sem muita efetividade, apenas administrando um resultado que poderia ter sido maior.

Mesmo atrás do marcador, o time de São Januário se propunha apenas a marcar e não assustou o Rubor-Negro. Apesar do número alto de finalizações, o alvinegro carioca saiu no lucro com a derrota por apenas um gol e chega com chances de trazer o confronto de volta neste domingo.

Flamengo x Vasco: Prognósticos

O Flamengo possui um elenco recheado de estrelas e jogadores vencedores, por isso e pelo histórico da última partida, deve tomar conta das ações e dominar os maiores espaços no campo. Esse amplo controle do Rubro-Negro deve se reverter em muitas finalizações, que se forem com o capricho devido podem render muitos gols para o time de Paulo Sousa.

Apesar de precisar da vitória, o Vasco não deve se expor tanto. Inclusive, deve repetir a estratégia da primeira partida, defendendo bastante e apostando nos contra-ataques para chegar ao gol. Alguns influenciadores vascaínos ficaram decepcionados com o alvinegro no primeiro jogo, dizendo até que o time jogou para “perder de pouco”.

Flamengo x Vasco: Retrospecto

O histórico recente do confronto entre Flamengo e Vasco não é nada equilibrado. Nos últimos cinco anos, o alvinegro ganhou apenas um jogo contra o maior rival. Neste período, o Vasco acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo ganhou uma Libertadores e dois Brasileirões.

