Flamengo bate o martelo e confirma quais jogadores ainda vão contratar

O Flamengo, mesmo após anunciar três reforços nesta janela de transferências, não parou de buscar novos jogadores para fortalecer seu elenco. Dois nomes que estão no radar do Rubro-Negro são Claudinho e De La Cruz. As negociações, no entanto, não têm sido fáceis e requerem paciência por parte do clube.

As notícias do Flamengo de hoje indicam que o clube deu um passo adiante nas negociações por Claudinho. O clube entrou em contato com o Zenit e formalizou uma proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) pelos 100% dos direitos econômicos do jogador. As tratativas estão em andamento, e o Flamengo e o Zenit discutem detalhes, como a forma de pagamento.

Apesar dos avanços, a negociação ainda é complexa. Claudinho é um jogador muito qualificado e atua em um clube importante. O Flamengo está ciente das dificuldades, mas continua empenhado em alcançar um desfecho positivo. O clube espera que as negociações evoluam de forma favorável e que o jogador possa reforçar a equipe.

A complicada negociação por De La Cruz

A situação de Nicolás De La Cruz é ainda mais difícil. O Flamengo havia conseguido avançar nas tratativas anteriormente, mas a classificação do River Plate para as oitavas de final da Copa Libertadores da América complicou as negociações. Atualmente, o River exige o pagamento da multa rescisória para liberar o meia, e o Flamengo já informou que não irá arcar com esse valor.

No entanto, o Flamengo não desiste da contratação de De La Cruz e continua negociando com paciência. O clube está em busca de um desfecho positivo, mesmo diante das dificuldades. O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, reforçou o interesse do clube no jogador e afirmou que farão o possível para tê-lo no elenco.

As palavras de Bruno Spindel

Em uma entrevista, Bruno Spindel comentou sobre as negociações e reforçou o interesse do Flamengo em Claudinho e De La Cruz. Ele destacou que as tratativas com o Zenit são difíceis, mas o clube está empenhado em alcançar um desfecho positivo. Spindel também ressaltou que o Flamengo procura manter em sigilo as negociações e suas estratégias para evitar prejudicar o clube.

A postura do Flamengo

O Flamengo mantém o foco e a paciência nas negociações, pois a janela de transferências só se encerra no dia 2 de agosto. Enquanto conversa com o Zenit e o River Plate para avançar nas tratativas por Claudinho e De La Cruz, o Rubro-Negro também observa o mercado em busca de possíveis alternativas.

O clube está em busca de um “plano B” para a posição, caso as negociações por Claudinho e De La Cruz não se concretizem. No entanto, os nomes dessa possível alternativa ainda são mantidos em segredo.

As contratações do Flamengo

Além das negociações por Claudinho e De La Cruz, o site de notícias de futebol brasileiro, o Portal da Torcida, confirmou que o Flamengo já fechou contratos com outros jogadores nesta janela de transferências. O goleiro Agustin Rossi, ex-Boca Juniors, o volante Allan, que estava no Atlético-MG, e o atacante Luiz Araújo, revelado no São Paulo e adquirido junto ao Atlanta United, são alguns dos reforços já confirmados pelo clube.

O Flamengo segue em busca de reforços para fortalecer o seu elenco, e os nomes de Claudinho e De La Cruz estão no radar do clube. Apesar das dificuldades nas negociações, o Rubro-Negro mantém o foco e a paciência para alcançar um desfecho positivo. O Flamengo espera que as tratativas evoluam nos próximos dias e que os torcedores possam comemorar a chegada de novos jogadores ao clube.