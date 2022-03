Fla Flu na final do Campeonato Carioca 2022

O Cariocão será decidido em um dos clássicos mais famosos do mundo

Flamengo e Fluminense começam, nesta quarta-feira (30), a luta pelo título do Campeonato Carioca de 2022. A bola rola às 21h40 (Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos completamente opostos na temporada.

Flamengo x Fluminense: Prognósticos

Ainda no início do trabalho do técnico Paulo Sousa, o Flamengo continua com seu time forte e recheado de estrelas para 2022. No Campeonato Carioca, o treinador português optou por rodar bastante o elenco, utilizando um revezamento com os titulares e entrando com força máxima apenas nos clássicos.

Ambas as equipes já se enfrentaram nesta temporada do Cariocão e o Fluminense levou a melhor, vencendo a partida por 1 a 0, com gol de Jhon Arias.

Para essa partida, o Flamengo deve aplicar seu estilo de jogo agressivo, tentando pressionar o Tricolor logo na saída de bola. A expectativa é que o Rubro Negro tenha que romper uma retranca que o técnico Abel Braga vai montar.

O grande problema para o Fluminense é que em todas as vezes que jogou de forma reativa, o time não conseguiu se adaptar ao estilo. Podemos lembrar de partidas recentes, como o 2 a 0 sofrido para o Olimpia (PAR) na Libertadores, que culminou na sua eliminação precoce, e na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, que quase custou a classificação para essa final.

Flamengo x Fluminense: Escalações

O Flamengo deve vir com força total para a partida. A única dúvida fica na presença do meia Arrascaeta, que estava servindo a seleção uruguaia nas eliminatórias. O técnico Paulo Sousa ainda está à procura de um camisa 1 para defender sua baliza. Porém, enquanto isso, deve entrar com Hugo.

Provável Flamengo: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Andreas Pereira (João Gomes), Willian Arão, Everton Ribeiro (Arrascaeta) e Lázaro (Pedro); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

No Fluminense houve uma polêmica durante a semana envolvendo os goleiros. Até então titular no Campeonato Carioca, Marcos Felipe foi vetado pela comissão técnica dos 11 iniciais, e dará lugar para Fábio. O restante do time deve ser o mesmo que tem sido titular durante a temporada.

Provável Fluminense: Fábio; Luccas Claro, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Pineida; Jhon Arias, Willian Bigode e Germán Cano. Técnico: Abel Braga.

Flamengo x Fluminense: Onde Assistir

O FlaFlu válido pela grande final do Campeonato Carioca será transmitido na TV aberta pela Record TV. Além dos canais de streaming Cariocão Play, Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, perfis na Twitch TV e Youtube.

