Eurocopa começa e aquece mercado de apostas esportivas

A primeira rodada da Eurocopa 2024 já está rolando na Alemanha e promete uma enorme competitividade e imprevisibilidade, cenário favorável para o mercado de apostas esportivas.

A seguir, traremos os mercados do futebol mais reconhecidos, dicas e ofertas para você se divertir e ganhar com a Eurocopa.

Principais Mercados de Apostas na Eurocopa 2024

Imagem: Tela de Mercado Eurocopa 2024 – Betao.com

Assim como em outras competições populares de futebol no Brasil como Brasileirão e Copa do Brasil, existem diversos mercados disponíveis para a Eurocopa.

A Eurocopa é a principal competição entre seleções do continente europeu, atraindo muitos apostadores que desejam saber como apostar na competição.

A seguir, apresentamos os principais mercados de apostas para a Eurocopa em 2024, disponível na casa de apostas Betão, juntamente com seus detalhes.

Resultado (Mercado 1×2)

O mercado “1×2” é um dos mais simples e práticos para apostas na Eurocopa. Nele, existem três opções de resultado:

– Vitória da equipe mandante (1)

– Empate (x)

– Vitória da equipe visitante (2)

É importante mencionar que o resultado será considerado apenas no tempo regulamentar das partidas.

Empate Anula Aposta

No mercado “Empate Anula Aposta”, você aposta na vitória de uma das equipes, ignorando a possibilidade de empate. Se a partida terminar empatada, o valor apostado é devolvido. Este mercado oferece maior segurança, pois elimina o risco do empate.

Resultado Exato

O mercado de “Resultado Exato” requer que o apostador acerte o placar exato da partida, como 2×2, 1×0, etc. Este mercado é mais desafiador, pois exige precisão no resultado final.

Dupla Chance

O mercado de “Dupla Chance” permite selecionar dois possíveis resultados:

– Vitória de uma equipe ou empate

– Vitória de ambas as equipes

A única maneira de perder a aposta é se a partida terminar com o resultado que você não escolheu. Este mercado oferece maior probabilidade de acerto, pois cobre dois dos três possíveis resultados.

Ambos os Times Marcam

No mercado “Ambos os Times Marcam”, você aposta se ambas as equipes irão marcar gols durante a partida. As opções são:

– Sim

– Não

Para a opção “Sim”, ambas as equipes devem marcar pelo menos um gol. Este mercado é válido apenas durante o tempo regulamentar.

Esses são os principais mercados de apostas para a Eurocopa 2024 na Apostas Esportivas. Cada um oferece diferentes oportunidades e estratégias, permitindo que os apostadores escolham de acordo com suas preferências e conhecimento sobre as equipes e a competição.

Dicas finais

As apostas esportivas não possuem um padrão e contam com resultados aleatórios e imprevisíveis. Nesse sentido, para quem está planejando ter mais consistência nas suas apostas Eurocopa, pode ser importante estar atento às estratégias e dicas.

A Eurocopa é uma competição de seleções que possui os principais jogadores do mundo. Por conta do alto nível, você deve estar atento a diversos fatores antes de apostar na Eurocopa. Assim, preparamos dicas importantes para quem deseja apostar no torneio em 2024:

Selecione uma plataforma confiável: Pensando não somente nas suas apostas Eurocopa, você deve selecionar uma casa de apostas confiável para qualquer tipo de aposta. Dessa maneira, é importante escolher uma casa de apostas devidamente licenciada e que apresente as medidas essenciais de segurança no Brasil.

Por exemplo, a Betão.com é uma operadora comprometida com a transparência no Brasil e oferece todos os detalhes da sua licença de operação. A plataforma é operada pela ONE INTERNET B.V, sendo registrada e licenciada pelo Governo de Curaçao.