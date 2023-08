Estudiosos apontam 27 bilhetes que garantem vitória na loteria britânica

A maioria de quem já tentou arriscar em uma loteria sabe que a sorte é a melhor amiga e não existe garantia de vitória. No entanto, dois matemáticos britânicos, David Cushing e David Stewart, da Universidade de Manchester, recentemente chegaram à conclusão de que a compra de um conjunto específico de 27 bilhetes pode garantir a vitória na Loteria Nacional do Reino Unido.

Através de cálculos matemáticos, a dupla britânica encontrou algumas sequências numéricas específicas que, quando selecionadas pelos jogadores, lhes garantem um bilhete premiado.

No país europeu, os jogadores podem comprar bilhetes com seis números diferentes, variando entre 1 e 59. No sorteio, seis bolas são escolhidas aleatoriamente para mostrar os números vencedores. Quem acertar pelo menos dois dos seis números sorteados, já consegue receber uma premiação – e, de acordo com os matemáticos, jogadores que compram 27 bilhetes com as sequências calculadas nas pesquisas conseguem garantir pelo menos dois números e, com isso, um prêmio. Em seu estudo, eles concluíram que 27 é o número ideal de bilhetes: “Não é possível obter a mesma garantia com 26 bilhetes”.

As sequências de 27 bilhetes selecionados são:

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,7,8

1,2,5,6,7,8

9,10,11,12,13,14

9,10,11,15,16,17

12,13,14,15,16,17

18,19,20,21,26,27

18,19,22,23,30,31

18,19,24,25,28,29

20,21,22,23,28,29

20,21,24,25,30,31

22,23,24,25,26,27

26,27,28,29,30,31

32,33,34,35,40,41

32,33,36,37,44,45

32,33,38,39,42,43

34,35,36,37,42,43

34,35,38,39,44,45

36,37,38,39,40,41

40,41,42,43,44,45

46,47,48,49,54,55

46,47,50,51,58,59

46,47,52,53,56,57

48,49,50,51,56,57

48,49,52,53,58,59

50,51,52,53,54,55

54,55,56,57,58,59

Premiação

Um bilhete do jogo da loteria britânica custa duas libras, e as premiações da Loteria Nacional do Reino Unido são variadas a depender da quantidade de dezenas acertadas. Por exemplo, quem acerta todos os seis números pode chegar a ganhar milhões de libras, de forma semelhante aos sorteios que temos no Brasil através da Caixa Econômica Federal.

Aqueles que acertarem cinco números na loteria britânica levam 1.750 libras, enquanto quatro números corretos garantem um prêmio de 140 libras. Três acertos pontuam 30 libras e os dois números garantidos pelos matemáticos dão aos jogadores o direito a outro bilhete ou entrada na loteria, com números que são selecionados de modo completamente aleatório. Esse prêmio é chamado de “mergulho de sorte grátis”, e pode garantir uma vitória maior caso o jogador tenha sorte.

Assim, a teoria dos estudiosos da Universidade de Manchester pode acabar resultando aos jogadores em um golpe de sorte grátis.