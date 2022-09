Esporte brasileiro cada vez mais associado com casa de apostas

Se antes ainda pairava muita desconfiança e mesmo temor de complicações para a psicologia dos indivíduos mais fracos ou de jovens por conta do jogo – o receio de viciação desta faixa da população -, cada vez mais as casas de apostas, conhecidas no exterior como bookmakers, ampliam seu espaço no mercado brasileiro. A associação de agremiações esportivas de diferentes modalidades com estas empresas, muitas delas com milhões de clientes em todo o planeta, é uma realidade que parece está gerando ganhos para ambas as partes.

Nada menos que 80% dos clubes de futebol das principais divisões do esporte no Brasil já firmaram parcerias com bookmakers nacionais ou estrangeiros. Por conta de tais acordos, alguns deles milionários, as marcas estão estampadas em uniformes esportivos e em placas ao redor dos estádios.

Basta assistir a uma partida de futebol para ver, normalmente no intervalo do jogo, uma propaganda de uma casa de apostas. A publicidade também é muito presente na internet, às vezes nos sites oficiais dos próprios clubes ou de conceituadas publicações esportivas. A tendência parece irreversível.

Para jogar é necessário que a pessoa tenha no mínimo 18 anos de idade e as próprias empresas trabalham com o conceito de “jogo responsável”, trabalhando para que seus clientes não se viciem nas operações, uma possibilidade sempre aventada por psicólogos e outros profissionais de saúde. É recomendável que pelo menos uma pessoa da família acompanhe o desempenho do apostador e, além disso, logo por ocasião do cadastramento e abertura da conta, o que pode ser feito no próprio site da casa de apostas, é estabelecido qual o valor máximo que se pretende apostar por dia, semana ou mês. Isto permite um maior controle sobre a “sanha” de um jogador compulsivo.

Voltando aos clubes de futebol, apenas o Palmeiras, atual bicampeão da Copa Libertadores, não tem a marca de uma casa de apostas em seu uniforme oficial. Como se sabe, o Verdão é patrocinado pela Crefisa, à qual é ligada a presidente do clube paulista, Leila Pereira.

Entre as mais de 200 empresas do segmento já com forte presença em terras brasileiras estão as estrangeiras Sportingbet , 22bet e a britânica Bet365, uma das maiores do planeta no setor. Todas oferecem mais de 40 modalidades esportivas nas quais seus clientes podem apostar, além de centenas de eventos diários, muitos deles transmitidos ao vivo mesmo por simples aparelhos celulares.

A propósito, a qualidade das transmissões é praticamente a mesma tanto na plataforma tradicional para computadores pessoais (PCs e notebooks) quanto em smartphones e outros da linha mobile. Baixa baixar o aplicativo pela internet para que a pessoa tenha o conforto e a praticidade de poder apostar onde e quando desejar.

Além da presença em parcerias com clubes de futebol, as casas de apostas também patrocinam agremiações em outros esportes como vôlei e basquete e atletas individuais em competições de atletismo ou natação. É inegável que o retorno financeiro é dos mais compensadores, pois os milhões dos bookmakers estrangeiros são muito bem-vindos em um momento mais delicado da economia brasileira.

As apostas não estão restritas aos esportes, pois os clientes também podem participar de mãos de jogos em cassinos virtuais bem semelhantes aos presenciais, fazer palpites em programas de televisão – caso, por exemplo da mundialmente popular Game of Thrones, onde se apostava em qual casa dos sete reinos seria a vitoriosa no jogo dos tronos – ou campanhas políticas. O universo do jogo pela internet parece ilimitado e o entretenimento é bastante variado. Bastam uns poucos cliques na tela do aparelho celular para que comece um fascinante mundo de apostas.

Quem está entrando tem logo acesso a um bônus de boas-vindas. Por meio dele a pessoa pode até mesmo dobrar o valor de sua aposta inicial, até um teto que em alguns casos chega a R$ 200 no Brasil. Por exemplo: se uma pessoa apostar R$ 150 em seu primeiro lance, receberá um bônus de igual valor e seu lance inicial será de R$ 300. Também há promoções semanais, normalmente ocorrendo toda sexta-feira, e nas datas de aniversários dos usuários. Por isso, vale a pena ficar ligado no que está acontecendo no ambiente do site para não desperdiçar boas oportunidades.

Uma vasta gama de opções de pagamento está disponível nestas casas de apostas, incluindo casas de apostas, neteller, transferência bancária e mesmo o boleto, muito apreciado pelos brasileiros. As empresas costumam pagar as apostas bem-sucedidas pela mesma indicação do cliente para seus depósitos, sempre que possível, é claro.

Nos bookmakers trabalha-se com um sistema de cotações (odds) pelo qual o usuário sabe quem é o favorito ou o azarão de um determinado evento. Também há muitos dados sobre a performance mais recente de clubes e atletas, números de artilharia e mesmo a posse de bola que uma equipe tem registrado em seus confrontos oficiais ou amistosos. De posse de tais informações é claro que um cliente poderá qualificar um pouco mais a sua aposta.

Caso alguém tenha alguma dúvida ou reclamação, a empresa disponibiliza um serviço de suporte muito eficiente, com pessoal altamente treinado. O serviço está totalmente disponível no idioma português, o que é uma ótima notícia para os jogadores brasileiros. Por meio do suporte é possível interagir e ter as dúvidas respondidas por meio de um chat online que funciona 24 horas, e-mail ou mesmo por uma simples e rápida ligação telefônica. Ninguém precisa ficar “perdido” no site da operadora!

No Brasil alguns apostadores mais experientes já lucram quase R$ 10 mil mensais em seus lances perla internet. Eles recomendam aos iniciantes que não vão com “muita sede ao pote”. O mais indicado, segundo os veteranos, é apostar pouco em mais de um evento do que gastar muito em um só e arriscar-se a uma decepção logo de cara em suas atividades na casa de apostas.

As principais casas, como as acima relacionadas, têm certificados de licenciamento e segurança em mais de um país, o que contribui para o aumento de sua credibilidade e para dar muito mais tranquilidade aos seus milhares de clientes. Não custa nada pesquisar na internet para saber onde tais bookmakers estão certificadas, preferindo as que têm licenciamento, por exemplo, em países como Inglaterra, além de Malta, Chipre e Gibraltar, entre outros, sempre muito exigentes como chamado gamble.