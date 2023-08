Entrevista com a especialista em jogos de azar do Casino Portugal, Rita Ferreira, sobre a regulamentação do jogo online em Portugal

Bem-vindos a esta entrevista com a especialista em jogos de azar do Casino Portugal, Rita Ferreira, onde falaremos sobre a legislação portuguesa em relação aos jogos de azar online.

1. Como descreveria o atual quadro regulamentar do jogo online em Portugal, incluindo o processo de licenciamento e os requisitos para os operadores de casinos online?

O atual quadro regulamentar do jogo online em Portugal é regido pelo Decreto-Lei n.º 66/2015, que estabelece o regime jurídico dos jogos e apostas online no país. De uma forma simplista, a legislação atual aspira garantir a prática de jogos online num ambiente controlado e honesto, com transparência. Também visa combater o jogo ilegal, promover o jogo responsável, e proteger menores e pessoas vulneráveis.

O processo de obtenção de licenças, para os operadores de casinos online, é conduzido pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), sendo que esta é a autoridade responsável pela emissão das licenças necessárias para operar legalmente.

Para obter uma licença, os operadores de casinos online em Portugal devem cumprir uma série de requisitos estabelecidos pelo SRIJ, tais como demonstrar idoneidade, solvabilidade financeira e capacidade técnica.

É importante notar que o processo de licenciamento de operadores em Portugal visa garantir a integridade do setor e a proteção dos jogadores. No entanto, é um desafio contínuo para as autoridades reguladoras manterem-se atualizadas com as mudanças tecnológicas e as novas práticas do setor de jogos online.

Embora o processo de licenciamento em Portugal seja rigoroso, é necessária uma monitorização contínua e atualizações da legislação e regulamentação para acompanhar o ambiente em constante evolução dos casinos online.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2. Que papel desempenham as entidades reguladoras, como o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), na supervisão e aplicação da legislação relativa aos casinos online em Portugal?

As entidades reguladoras desempenham um papel fundamental no setor dos casinos online em Portugal. O SRIJ assume a responsabilidade de monitorizar ativamente as atividades dos operadores licenciados, assegurando que os mesmos cumprem as regras e regulamentos estabelecidos.

O SRIJ tem autoridade para impor sanções e medidas disciplinares, caso sejam detetadas violações das normas. Ou seja, caso algum operador demonstre que não tem a proteção dos jogadores e a manuteçãp da integridade do setor, como principais objetivos, será penalizado. Além disso, o SRIJ promove a transparência e a justiça no mercado de jogos de azar online, garantindo que os operadores sigam as diretrizes estabelecidas.

No entanto, é necessário avaliar constantemente a eficácia dessas medidas regulatórias e identificar possíveis lacunas. Tal como mencionei, o ambiente dos casinos online está em constante evolução, com novas tecnologias e práticas emergentes. Portanto, é crucial que as entidades reguladoras acompanhem essas mudanças e adaptem as suas políticas e supervisão de acordo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3. Existem diretrizes ou restrições específicas em vigor relativamente à oferta de jogos, publicidade ou medidas de jogo responsável que os operadores de casinos online devem cumprir em Portugal?

Em Portugal, os operadores de casinos online estão sujeitos a uma série de diretrizes, que visam proteger os jogadores e promover o jogo responsável. Por exemplo, antes de qualquer jogo ser disponibilizado aos jogadores, este deve ser previamente aprovado pelo SRIJ, garantindo que os títulos são justos e cumprem os os padrões estabelecidos.

No que diz respeito à publicidade, os operadores também estão sujeitos a diretrizes rigorosas. É proibida a publicidade direcionada a menores de idade, garantindo que o jogo seja estritamente reservado a adultos. Além disso, a publicidade deve ser clara, precisa e não pode induzir ao jogo excessivo ou irresponsável.

Uma das diretrizes mais importantes que os operadores devem seguir são as medidas de jogo responsável. Por exemplo, a disponibilização de limites de depósito, opções de autoexclusão, e informações claras sobre os riscos associados ao jogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4. Como é que a legislação em Portugal se compara com a de outros países europeus no que diz respeito ao jogo online? Existem algumas diferenças notáveis ou aspetos únicos no panorama regulamentar português?

As regulamentações para o jogo online em Portugal apresentam algumas diferenças significativas quando comparadas com outros países. Enquanto em alguns países a legislação é mais permissiva e flexível, em Portugal, o mercado de jogos online é regulado de forma mais restritiva.

Estas diferenças refletem-se no número limitado de licenças disponíveis para operadores de casinos online em Portugal, principalmente quando se compara com países com regulamentações mais brandas, como o caso do Chipre, Malta, ou até mesmo Curaçao.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto importante é o regime fiscal em Portugal, considerado elevado para os operadores de casinos online. Isto pode ter um impacto significativo nos custos operacionais e na rentabilidade dos operadores. No entanto, é importante notar que o regime fiscal pode variar de país para país e é influenciado por fatores como a política fiscal nacional e as prioridades governamentais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar das restrições e do regime fiscal mais elevado, o panorama regulamentar português é geralmente considerado estável e confiável. Isso proporciona um ambiente regulatório consistente para os operadores de casinos online, o que pode atrair investimentos e promover a confiança dos jogadores.

5. Pode comentar algumas atualizações ou desenvolvimentos recentes na regulação do jogo online em Portugal que tenham tido impacto no setor, quer em termos de oportunidades, quer de desafios?

Nos últimos anos, a regulação do jogo online em Portugal passou por atualizações importantes, visando fortalecer o jogo responsável e a proteção dos consumidores. Em 2020, o SRIJ implementou medidas adicionais para promover um ambiente de jogo seguro e transparente. Entre essas medidas, destaca-se a obrigatoriedade dos operadores disponibilizarem ferramentas de autoexclusão, permitindo que os jogadores possam se excluir temporariamente do jogo, caso sintam necessidade. Além disso, os operadores também foram obrigados a estabelecer limites de perdas para os jogadores, evitando que apostem para lá das suas possibilidades financeiras.

Outro desenvolvimento importante é o aumento na cooperação internacional entre as autoridades reguladoras. Essa colaboração visa combater o jogo ilegal e proteger os consumidores. A troca de informações e melhores práticas entre os países auxilia na identificação e no combate a operadores não licenciados, que representam uma ameaça, tanto para a proteção dos jogadores, quanto para a receita dos operadores licenciados.

No entanto, apesar das medidas implementadas, um desafio contínuo enfrentado pelo setor é a presença de operadores não licenciados. Essas entidades operam fora das regulamentações e podem não oferecer as mesmas garantias de segurança e proteção aos jogadores. Essa concorrência desleal pode afetar negativamente os operadores licenciados e comprometer a eficácia das regulamentações em vigor.

Para enfrentar esse desafio, é fundamental uma colaboração contínua entre as autoridades reguladoras, o setor privado e outros stakeholders, visando aprimorar a deteção e ações contra operadores não licenciados, protegendo assim a integridade do setor e os interesses dos jogadores.