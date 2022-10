Eleições: site de apostas abre cotações para segundo turno

Veja como está a cotação dos candidatos à presidência e quais as chances de lucrar com as apostas no Bet365

Faltando apenas duas semanas para o segundo turno das eleições brasileiras, alguns dos maiores sites de apostas do mundo já abriram suas cotações sobre os candidatos à presidência da república.

Para a formulação deste artigo, pesquisamos as cotações apresentadas no Bet365, o site de apostas mais renomado e popular do Brasil, segundo especialistas do setor.

É importante ressaltar que sites de apostas internacionais não se baseiam apenas nas pesquisas de opinião pública, levando em consideração também probabilidades numéricas assertivas sobre o acontecimento específico.

1- Luiz Inácio “Lula” da Silva – 1.36

O Partido dos Trabalhadores (PT) continua confiante na chapa formada pelo ex-Presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) para vencer as eleições presidenciais no próximo dia 30 de outubro.

O site de apostas Bet365 indica a cotação de 1.36 para Lula vencer as eleições. Ou seja, uma aposta simples no valor de R$100 garante ao apostador um lucro de apenas R$36, bem menos da metade do valor apostado.

Em uma primeira análise, pode-se afirmar que trata-se de uma cotação realmente baixa, já que o cenário político atual ainda é marcado por uma relativa imprevisibilidade. Mas fato é que Lula aparece como grande favorito nas pesquisas de segundo turno realizadas até aqui.

2- Jair Bolsonaro – 3.0

O atual Presidente da República parece ter perdido um pouco de campo nas análises feitas por sites de apostas recentemente. As cotações apresentadas antes da realização do primeiro turno eram bem mais favoráveis à reeleição de Jair Bolsonaro.

A cotação de 3.0 para a vitória de Jair Bolsonaro, indica que o apostador confiante na reeleição do atual Presidente receberá um retorno de R$300 realizando uma aposta simples de R$100.

Nada mal para quem acredita que o cenário político ainda está indefinido, e propenso a mudanças após a realização dos principais debates de televisão.

Vale lembrar que o primeiro debate de grande importância na televisão já foi realizado no último domingo, dia 16 de outubro, por um pool de empresas liderado pelo portal UOL e pela TV Bandeirantes em São Paulo.

De forma até surpreendente, o debate foi considerado tíbio por grande parte dos jornalistas presentes. Este confronto televisivo foi marcado pelas notórias acusações diretas feitas por ambos os candidatos, e por pouquíssimo foco em propostas e planos governamentais para os próximos quatro anos do país.

O próximo embate entre os candidatos à presidência está marcado para o dia 21 de outubro, já na próxima sexta-feira. Embora ainda não tenha presença dos presidenciáveis confirmada, o evento será organizado por um pool de veículos de imprensa formado por Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Revista Veja, Nova Brasil FM e Terra.

No domingo, dia 23 de outubro, está previamente marcado o debate televisivo organizado pela TV Record. Vale a ressalva de que a realização do encontro pode ser alterada por decisão da emissora de televisão ou pelo QG dos candidatos.

Certamente o confronto mais esperado e decisivo será o do dia 28 de outubro, promovido e transmitido em rede nacional pela TV Globo. O embate acontecerá a menos de 48 horas antes da eleição, e colocará Lula e Bolsonaro tete a tete em uma última chance de convencer o eleitorado brasileiro.