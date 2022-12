É possível ganhar dinheiro jogando online?

O mercado de jogos online chegou a novos patamares durante a pandemia de coronavírus. Com as pessoas passando mais tempo dentro de casa, esse setor teve um aumento considerável e segue crescendo até hoje. De acordo com a Newzoo, uma empresa de consultoria de dados especialista nessa área, o segmento bateu a marca de US$ 178 bilhões, em 2020, ampliando muito o valor investido em 2019 de US$ 158 bilhões.

Ainda segundo a consultora, em 2022, a previsão é de que o mercado alcance a quantia de US$ 196 bilhões e continue aumentando, chegando a US$ 219 bilhões em 2024. Esse investimento auxilia no desenvolvimento de diversos jogos, para todos os tipos de dispositivos. Conforme a pesquisa da Newzoo, 45% dos games criados são para smartphones, 28% para console e 19% para computadores.

Ganhar dinheiro com jogos online

Uma das grandes questões sobre esses novos jogos online é se é possível ganhar dinheiro participando dos games. Como muitas das opções disponíveis estão ligadas a jogos de azar, as pessoas tendem a achar que não dá para conseguir uma grana, jogando online. Entretanto, escolhendo a plataforma correta, há a possibilidade de fazer dinheiro na internet.

Um dos sites que oferece opções e dicas sobre os jogos online é o Gambling ‘N Go. Nesta plataforma, os jogadores encontram listas em que especialistas do Gambling ‘N Go indicam os melhores sites de games. Com isso, as pessoas conseguem saber mais sobre cada um dos programas e qual se adequa melhor às suas necessidades e vontades.

O Gambling ‘N Go conta com a avaliação de diversas páginas de jogos eletrônicos. Dessa maneira, os jogadores e iniciantes podem conhecer melhor cada uma das casas de apostas e seus atributos. O intuito do site é oferecer a opinião sobre esses cassinos online e as apostas esportivas de forma genuína, sem qualquer tipo de propaganda, para auxiliar os apostadores.

Para fazer essa seleção e classificar as plataformas, os especialistas da página utilizam os outros sites e verificam as questões de segurança e licenciamento, opções e limites de pagamento, biblioteca de jogos, experiência de cassino ao vivo, bônus e promoções disponíveis, suporte ao cliente e aplicativos compatíveis. Desse modo, os profissionais podem fornecer uma opinião sincera sobre os sistemas e indicar quais valem a pena.

Jogos online no Brasil

Essas dicas fornecidas por profissionais são essenciais para os interessados em jogos de azar, já que essa modalidade segue sendo muito polêmica no Brasil, da mesma forma que o cassino só é permitido na web. Por enquanto, esse mercado de games continua como indefinido no país, estando disponível e dentro da lei, somente, no ambiente digital. Entretanto, a sorte está lançada sobre o futuro desse segmento, já que o governo brasileiro vem mostrando indícios de querer legalizar essa atividade.

Melhores sites de jogos de azar online

Para aqueles que buscam conhecer meios de conseguir ganhar dinheiro na internet com jogos de azar, foi separada uma lista com os 22 melhores sites desse ramo. Nessas páginas, os jogadores poderão escolher entre diversas opções de games, que fornecem muitos prêmios e oportunidades para conseguir uma graninha. Confira:

Na 22bet, o cliente recebe um bônus de 100% para o primeiro depósito, além de opções de rodadas gratuitas diariamente e mais de 2.500 possibilidades de jogos. A plataforma 888casino, por outro lado, oferece ofertas diversificadas para rodadas ao vivo, chance de bônus de 1.500 reais, uma interface bem simples e mais de 1.100 games de slot.

A ivibet conta com uma grande variedade de jogos de cassino, métodos de depósito variados, bônus de 100% no primeiro depósito e provedores confiáveis. Já a betway possui mais de 30 esportes para apostar, um ótimo aplicativo para celular e um jogo grátis de 10 libras para novos clientes.

Outro site que oferece esses serviços é o WilliamHill. Esta página tem um cadastro descomplicado, salas de bingo e um software de pôquer exclusivo. Além disso, no Karamba, os jogadores podem usufruir de mais de cem slots e jackpots, oferta de rodadas gratuitas e muitos jogos de cassino ao vivo.

No Mansion Casino, os clientes contam com possibilidades de mais de 800 games de slots, métodos variados de pagamento e bônus de até 5.000 libras. O 20bet também possui uma grande quantidade de formas para pagar, uma vasta seleção de cassino com mais de 4.000 opções de jogos e chat ao vivo.

Já o 888sport tem bônus de até 100% no primeiro depósito, muitas probabilidades competitivas e uma interface diferenciada. O Spin Casino, por outro lado, oferece suporte ao vivo 24h, algo essencial para quem está começando nas apostas, além de torneios e programas de fidelidade.

Há mais de duas décadas no mercado, o JackpotCity tem experiência na área. O site conta com uma ampla gama de pagamentos, aplicativo para mobile e bônus de até 100% nos dois primeiros jogos. O Casino.com possui um app exclusivo para Android e iOS, 200 spins grátis e programa VIP.

O Slots Empire aceita jogadores dos Estados Unidos, fornece bônus sem depósito e chat ao vivo. O Red Dog Casino também recebe apostadores americanos e é possível pagar com bitcoins no site.

Já o El Royale Casino conta com chat ao vivo e várias rodadas grátis, além de admitir estadunidenses. O Wild Casino possui uma forma prática de inscrição, oferece bônus de boas vindas de bitcoin e também aceita pessoas dos EUA.

O site Casimba fornece três bônus correspondentes com o primeiro depósito do cliente, podendo ser de 100% a 200%. Os jogadores também podem usufruir de rodadas grátis, programa VIP e pontos de fidelidade. Além disso, no ComeOn!, os consumidores têm à disposição uma grande variedade de jogos de cassino, apostas esportivas e um giro pelos palpites virtuais de esporte.

O Dream Vegas fornece um suporte ao vivo para os jogadores, programa VIP exclusivo e bônus de 200%. Já o Pari Match conta com muitos métodos de depósito e saque, uma lista extensa de apostas esportivas e um processo de registro fácil.

Por fim, o NetBet possui uma grande variedade de palpites, chat ao vivo e aplicativo com as rodadas de esporte e cassino. O 1xbet também oferece muitas opções de apostas, tanto ao vivo quanto normal, para mais de 50 esportes.