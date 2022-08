Dicas para quem está chegando no mundo das apostas

POST PATROCINADO

As apostas esportivas cativam cada vez mais fãs em todo mundo. E o Brasil segue essa tendência, em um mercado que não vai parar de crescer nos próximos anos.

Desde 2018, ano em que o governo de Michel Temer aprovou a lei 13.756, que representa um avanço significativo no processo de regulação das apostas esportivas de cota fixa, aumentou a procura de apostadores.

E alguns números mostram como o setor vem prosperando. Desde 2018 até 2020, esse mercado passou de R$ 2 bilhões para R$ 7 bilhões.

Claro que a pandemia contribuiu para esse aumento, até porque as apostas online foram um escape para períodos de confinamento. Mas esse fenômeno global não explica tudo. Enquanto o processo de regulação avança, tem cada vez mais apostadores no Brasil. E claro que as apostas online são legais. Tem uma brecha na legislação que vigora que permite a atividade a grandes sites com sede no estrangeiro.

Sites especializados apostas dão dicas

Em paralelo, surgem sites especializados em casas de apostas, que também dão dicas a apostadores e a jogadores de cassino, e até fazem análises aos sites confiáveis.

Por exemplo, se você é novato e precisa saber onde fazer cadastro, se quer saber onde se registrar em segurança, tem informação relevante sobre essa matéria, nesses sites. Encontramos neles, entre muita informação, análises à Betano, à Bet365, à Betway, à Betsson, ou mesmo à Stake, para citar alguns dos operadores desse mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dúvidas de apostadores iniciantes

Será que pode depositar seu dinheiro nessas casas de apostas? Qual é o site que melhor se adapta ao seu perfil de apostador?

E perante essas dúvidas faz todo sentido um guia para apostadores iniciantes, com dicas para quem está chegando ao mundo das apostas esportivas.

Nesse texto, vamos dar 5 dicas úteis para novatos em apostas. São conselhos importantes, para você não cair no conto do vigário e conseguir distinguir as casas de apostas confiáveis de outras que não são seguras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vamos então às nossas dicas!

Se tem menos de 18 anos, não faça apostas

A primeira dica que podemos dar a quem está entrando nas apostas esportivas é óbvia. Se você tem menos de 18 anos, não pode fazer apostas. Então, não faça registro. E não arrisque fintar essa regra das casas de apostas, porque você terá de fazer a verificação de conta e comprovar sua idade. E sem verificação de conta, não tem como sacar seus lucros. Se não tem 18 anos, no mínimo, as apostas esportivas não são para si.

Tenha a certeza que a casa de apostas é segura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mercado de apostas, tem muitas casas de apostas seguras e renomadas, mas tem outras que não são confiáveis. Então, você deve ter a certeza de que está pisando solo seguro.

E como saber se uma casa de apostas é segura? Você pode fazer pesquisa, mas tem sites especializados que dão essas respostas. Antes de criar seu registro, verifique tudo na casa de apostas ou no cassino online. Tem licença para atividade? É uma marca que você conhece? O processo de registro é claro?

Não esqueça de espreitar aqueles sites especializados, como o Casa Apostas, onde tem especialistas dando todas as dicas sobre essa matéria. Você pode saber tudo sobre processo de registro, depósito, saque e ler até conselhos de quem vive de apostas esportivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia os termos e condições

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A esmagadora maioria dos apostadores ignora os termos e condições de uma casa de apostas. Pois bem, você não deve nunca deixar de ler esse amontoado de letrinhas. Pode ser até um pouco aborrecido, mas você evita surpresas.

Os termos e condições são as regras do jogo de uma casa de apostas. Ali você encontra tudo sobre bônus, regras de saque, métodos de pagamento disponíveis, entre muita outra informação muito importante.

Faça apostas em esportes que você conhece

Uma dica muito comum para apostadores iniciantes está relacionada com o esporte em que você começa a fazer apostas. Você é fã de futebol? Então, deve apostar em futebol, porque é provável que conheça bem esse esporte.

As primeiras apostas devem ser as mais simples. Por exemplo, no resultado final. Quem vai vencer? Você deve evitar apostas mais complicadas, como múltiplas, ou em escanteios, ou handicaps. Com o tempo você vai aprender esses conceitos.

Aposte quantias pequenas e faça uma boa gestão de banca

Muitos apostadores novatos apostam sem regras e não sabem, sequer, o que é isso de gestão de banca. Pois bem, é uma regra essencial para qualquer apostador. Gerir bem sua banca é fundamental e evita risco de você perder todo seu dinheiro.

Com uma gestão de banca sem critério há até quem tente recuperar perdas com apostas loucas. Se ficou frustrado com uma aposta perdida, evite colocar toda sua grana em um palpite sem sentido. Não fique tentado com aquele odd elevado e lembre sempre que odds altos representam mais risco e menos probabilidade de sua aposta ser ganha.

Apostas são diversão

Essas 5 dicas para apostadores iniciantes são apenas o aeiou do apostador. Lembre que um vencedor tem de saber todo o abecedário. Então, se você é um apostador iniciante, dê os primeiros passos com algum cuidado.

Adote esse conceito: apostas são diversão. Você pode até virar um craque e ganhar uma fortuna. Mas se é novato tem de deixar isso para depois do aprendizado.

Seguindo essas dicas, você está pronto para começar a dar os primeiros passos nesse mundo das apostas. Todavia, você deve sempre fazer pesquisa sobre a matéria.

Quanto melhor você conhecer os mercados e as casas de apostas, mais chances têm de ganhar.