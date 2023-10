Deu no Poste: Dicas imperdíveis para jogar e ganhar na loteria!

O site do Resultado do Jogo do Bicho oferece aos entusiastas do jogo do bicho a oportunidade de verificar os resultados de suas jogadas.

Lançado online em outubro de 2020, este site permite que os usuários vejam os resultados do jogo do bicho de vários estados, incluindo Rio de Janeiro, Paraíba, Goiás, São Paulo, Ceará e Bahia.

Embora o jogo do bicho seja uma forma de aposta não oficializada no Brasil, muitos o veem como uma maneira de tentar a sorte e ganhar prêmios em dinheiro. Em 2017, estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas participavam diariamente.

O “Resultado do Jogo do Bicho” não só traz conveniência para os jogadores, mas também fornece resultados atualizados de forma precisa.

Jogo do Bicho

Muitos brasileiros, ao sonharem com um animal e compartilharem o sonho, frequentemente ouvem como resposta: “aposte no bicho”.

Esta recomendação se deve à popularidade do jogo do bicho, uma das mais conhecidas formas informais de apostas no país.

O jogo se baseia em 100 números que são sorteados, e cada número corresponde a um animal, muitos dos quais eram habitantes do zoológico do Rio de Janeiro desde 1889.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A origem deste jogo está ligada a uma crise econômica que impactou o mercado financeiro, prejudicando o comércio e o poder de compra da população. Para atrair mais clientes, um empresário do Rio de Janeiro teve a ideia de sortear números associados aos animais do zoológico para aqueles que comprassem bilhetes em sua casa de apostas.

Com o tempo e sua crescente popularidade, o jogo do bicho se integrou ao cotidiano de diversos estabelecimentos comerciais, desde pequenas mercearias até mercados. Muitos comerciantes viram nesse jogo uma oportunidade de aumentar seus rendimentos e manter seus negócios.

Embora faça parte da cultura brasileira, o jogo do bicho ainda é considerado ilegal. Hoje, os resultados são tanto anunciados de forma tradicional, em postes, quanto divulgados digitalmente, como em sites e no aplicativo “ResultadoJogoBicho.com”, cujo nome faz referência à prática de afixar os números sorteados nos postes.

História

O jogo do bicho teve suas raízes no início da República Brasileira, em um período onde o mercado financeiro enfrentava uma crise especulativa. Diante das adversidades econômicas, muitos buscavam alternativas para aumentar sua renda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse contexto, João Baptista Viana Drummond, um proprietário de terras, inaugurou uma casa de apostas onde sorteava números de 00 a 99, cada um correspondendo a um dos 25 animais do Jardim Zoológico de Vila Isabel. A iniciativa visava atrair mais visitantes ao zoológico.

Com o passar dos anos, o jogo ganhou popularidade e se espalhou pelo país, movimentando grandes quantias de forma não regulamentada.

Na década de 1930, o jogo do bicho começou a se associar às festividades do carnaval carioca, especialmente devido à influência de Natal da Portela. Após um acidente que o incapacitou, Natal tornou-se um influente banqueiro do jogo, dominando a região de Madureira no Rio de Janeiro. Seu investimento na escola de samba Portela solidificou a relação entre o jogo e o samba, levando a diversos episódios controversos no cenário do samba.

Proibição do jogo do bicho e discussões sobre a legalidade

Desde sua concepção, o jogo do bicho enfrentou resistência de legisladores devido ao seu potencial viciante. A proibição oficial veio em 1941. No entanto, alguns intelectuais, como Gilberto Freyre em “Ordem e Progresso”, argumentaram a favor do jogo. Atualmente, há debates sobre a legalização do jogo do bicho, e desde 2014, um projeto de lei que propõe a legalização de jogos de azar, incluindo o jogo do bicho, está em tramitação no Senado. No entanto, até o momento, o jogo permanece ilegal em todo o território nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Castor de Andrade

Uma das personalidades mais associadas ao jogo do bicho é Castor de Andrade, conhecido por sua influência no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Além de sua relação com o jogo, ele também estava envolvido em atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas e milícias. Sua notoriedade também se deve ao seu envolvimento com escolas de samba e sua reputação como “dono do Bangu”. Em 1993, Castor foi preso junto com outros bicheiros, revelando uma rede de corrupção que envolvia várias figuras públicas. Ele faleceu em 1997, e no ano seguinte, seu filho foi tragicamente assassinado, suspeita-se, como retaliação por desavenças passadas.

Deu no poste

“ResultadoJogoBicho.com” é um website de resultados que fornece os resultados do jogo do bicho para diversas regiões do Brasil. O nome do site faz alusão à expressão popular entre os apostadores, indicando que os resultados do jogo estão disponíveis nos postes da cidade.

Desenvolvido para compartilhar os resultados dos sorteios, o website se mantém distante de atividades ilícitas. Considerando a popularidade desta modalidade de aposta no país, o website foi criado para facilitar o acesso aos resultados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Modalidades de Aposta

Como jogar no Milhar

Ao optar pelo milhar, o jogador seleciona um número de 0000 a 9999. Devido à dificuldade de acertar exatamente, o prêmio pode ser ampliado em 4000 vezes. Existem variações na forma de apostar no milhar, como a modalidade “rodeio”, que diminui o valor da aposta mas amplia as chances de ganhar, e a “aposta seca”, que tem o potencial de multiplicar significativamente o prêmio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como jogar no grupo

Esta é a forma preferida de muitos jogadores. Consiste em escolher um animal e fazer a aposta através de um banqueiro. A vitória é determinada pelos números sorteados, sendo classificada como “seca”. Muitos jogadores se baseiam em superstições, sonhos ou intuições para escolher o animal. Por exemplo, se alguém relata um sonho com um animal presente no jogo, é comum ser aconselhado a apostar nele. Se a dezena sorteada corresponder ao animal escolhido, o jogador ganha.

Como jogar na dezena

Nesta modalidade, o jogador escolhe um conjunto de números de 00 a 99. Se acertar, pode ganhar até 60 vezes o valor apostado. Apesar de algumas pessoas encontrarem dificuldades em entender o sistema, sua popularidade é inegável, competindo em termos de preferência com as loterias federais.

Como apostar na centena

Aqui, o jogador escolhe um número entre 000 e 999. A opção “centena seca” refere-se à escolha de apenas uma centena e pode resultar em um prêmio de até 600 vezes o valor apostado.

Vale a pena jogar no bicho?

Muitos se perguntam sobre a real vantagem de apostar no jogo do bicho, especialmente considerando as diversas opções disponíveis para ganhar dinheiro extra atualmente. Especialistas financeiros frequentemente argumentam que apostas são, em geral, uma forma ineficiente de usar o dinheiro.

No entanto, há quem acredite que a sorte pode ser um caminho para melhorar a situação financeira. Mesmo que haja vitórias ocasionais no jogo do bicho, é importante lembrar que jogos de azar, especialmente os não regulamentados, podem ser suscetíveis a manipulações.

É amplamente reconhecido que, em várias regiões do Brasil, o jogo do bicho está associado a atividades ilegais, como tráfico, exploração sexual e milícias. Assim, ao considerar uma aposta, é essencial refletir sobre a possibilidade de estar, indiretamente, financiando atividades criminosas.

Ao ponderar sobre a decisão de apostar no jogo do bicho, é crucial avaliar as próprias convicções e valores. O ato de apostar pode se tornar um vício prejudicial, com consequências devastadoras para a vida de alguém.

Por fim, a decisão de apostar ou não no jogo do bicho é uma escolha pessoal e deve ser feita com consciência e responsabilidade.