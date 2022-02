Descubra porque o mercado global de cassinos online vai crescer em 2022

O mercado de jogos de cassino online é um setor que cresceu muito nos últimos anos e conta com um grande potencial de crescimento em 2022.

Isto acontece logicamente pelo fato das pessoas ficarem mais em casa e também devido às restrições ou pelo excesso de documentações exigidas para viagens que surgiram após a pandemia, o que é o caso dos amantes de cassino que gostam de se deslocar para cassinos famosos ao redor do mundo.

Outro fato que justifica este crescimento é a facilidade de jogar no conforto de casa, e também as fortes campanhas das empresas do setor em busca de novos jogadores.

O Dolly Casino, por exemplo, um site de cassino online recém-lançado no setor, já chegou de cara investindo pesado no mercado brasileiro. Segundo a gerência do cassino, o mercado brasileiro tem um enorme potencial a ser explorado.

Este site de cassino online oferece atendimento em português, prêmios atrativos de bônus de até R$3500 para os novos jogadores e métodos de pagamentos adaptados para o mercado brasileiro, aceitando pagamentos como PIX e boleto.

A empresa aposta na inovação tecnológica para atender os brasileiros oferecendo slots criativos exclusivos para que todos se sintam em Vegas, sem sair de casa.

Página inicial do site do Dolly Casino Brasil, com jogos e possibilidades de entretenimento.

Antigamente, muitos cassinos online até atendiam o mercado brasileiro, porém muitos não tinham paginas traduzidas, suporte dedicado na língua portuguesa e pagamentos adaptados para os brasileiros. O que vemos hoje é um cenário totalmente diferente.

Era muito comum antigamente os cassinos online apostarem mais em mercados promissores da Europa, como o caso Suécia, Noruega e Dinamarca, por exemplo.

Segundo Zimplerkasinot, um dos sites de análises de cassinos online da Finlândia, o mercado nórdico continua em potência no setor, mas eles acreditam que seja natural que os países da América Latina atinjam o mesmo patamar.

Legalização dos cassinos

Os cassinos já foram uma atividade permitida no território brasileiro, mas existe uma descrição criada na década de 1940 que tornou essas atividades proibidas.

Esta mesma proibição inclui as apostas esportivas, atualmente existem mais de 400 sites de apostas de fora do país que atuam no Brasil sem contribuição fiscal. Embora o setor não esteja totalmente regularizado no Brasil, os sites de apostas e cassinos online são permitidos a atuarem por aqui através de suas plataformas hospedadas em países onde esse serviço seja devidamente regulamentado pelo Estado.

Pensando em controlar este setor, no final de 2018 Governo Federal sancionou a Lei 13.756/2018, para autorizar o Ministério da Fazenda a criar regras para o licenciamento da exploração de apostas esportivas de quota fixa no Brasil. Existem vários projetos de legalização já em votação e especialistas do mercado esperam que o setor seja regularizado totalmente em 2022.

Se a regulamentação for finalizada e em vigor, como consequência as empresas de casas apostas e cassinos online tendem a investir ainda mais no mercado brasileiro e suas contribuições em patrocínios.

Mas não é somente o Brasil que tem uma regulamentação confusa de jogos de azar. Na Itália, por exemplo, conforme a lei penal italiana o jogo é ilegal, independentemente de o jogo ser organizado em um local público ou em um clube privado. No entanto, há uma diferença entre jogos de sorte e jogos em que o resultado depende da habilidade do jogador. Apostas esportivas, loterias e algumas outras atividades se enquadram na categoria de atividades de jogo legais e regulamentadas.

Na Europa, muitos países decidiram introduzir novas leis para regular a área de jogos de cassino. Atualmente, o setor é legal na Itália sendo é regulado pela comissão de jogos de azar do governo, a pela Agenzia Dogane e Monopolio di Stato (AAMS), uma entidade regular criada para definir as leis e regras do jogo na Itália.

Em 2006, a Itália mudou suas leis de jogo para serem menos restritivas, em que os jogos envolvendo habilidades não são mais ilegais e os jogos de pura sorte também se tornaram absolutamente controlados.

Mesmo com o regulador criado na Itália, surgiram os populares cassinos não AAMS, que são aqueles cassinos que possuem licenças de autoridades de outros países, como o órgão regulador de jogos maltês (Malta Gaming Authority), o do Reino Unido (Gambling Commission) e o regulador sueco (Swedish Gambling Authority).

