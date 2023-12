Da tradição à tecnologia: a evolução do jogo no Brasil na era das moedas digitais

As criptomoedas surgiram como um fenômeno global nos campos financeiro, político e tecnológico. Com sua natureza descentralizada e sem fronteiras, as criptomoedas ganharam popularidade em todo o mundo como uma alternativa às moedas fiduciárias. Um aspecto intrigante desse movimento global é o aumento dos jogos de azar com criptomoedas, um fenômeno que está ganhando força significativa em países como o Brasil.

A adoção de criptomoedas no Brasil está em ascensão, com o país ocupando a 9ª posição global em termos de adoção. Isso é impulsionado por vários fatores, incluindo o histórico de inflação do país, as incertezas econômicas e a sólida infraestrutura tecnológica.

Uma das formas mais populares de usar criptomoedas no Brasil é em jogos de azar. As plataformas de jogos de azar com criptomoedas oferecem várias vantagens em relação às casas de apostas tradicionais, como anonimato, segurança, conveniência e acessibilidade.

Um exemplo dessas plataformas on-line é a Stake.com, uma das plataformas de apostas com criptomoedas mais populares do Brasil. Ela oferece uma ampla variedade de jogos de cassino e opções de apostas esportivas, bem como um Stake Vault seguro para armazenar fundos em criptomoedas.

Embora as apostas esportivas tenham sido regulamentadas desde 2018, e os brasileiros estejam cientes de que os jogos de azar são principalmente para fins de entretenimento, o recente projeto de lei aprovado pelo Senado que regulamenta os jogos de azar on-line reflete a intenção do governo de promover um setor regulamentado e tributado que prioriza a segurança dos jogadores e operadores.

Aumento das criptomoedas

Em 2021, os contribuintes brasileiros declararam R$ 200,7 bilhões em operações com criptomoedas à Receita Federal. O número é mais que o dobro do registrado em 2020, R$ 91,4 bilhões. Um relatório de 2023 da Chainalysis, que mede a adoção de criptomoedas em 154 países, coloca o país na 9ª posição.

O cenário econômico do Brasil é um dos fatores que impulsionam o aumento da adoção de criptomoedas. O histórico de inflação e incertezas econômicas do país alimentou a necessidade de soluções financeiras alternativas. A criptomoeda, com sua natureza descentralizada e imunidade percebida à inflação, surgiu como uma opção atraente para muitos brasileiros que buscam estabilidade e controle sobre suas finanças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os desenvolvimentos regulatórios também têm um papel na formação do cenário das criptomoedas. Embora possa haver algumas incertezas, o governo brasileiro tomou medidas para fornecer uma estrutura regulatória, trazendo um senso de legitimidade e segurança para o ecossistema de criptomoedas.

Em junho, o governo entregou a função principal de regulamentação das criptomoedas ao Banco Central do Brasil. Enquanto o banco central é responsável pelo setor, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulamentará os ativos criptográficos que são classificados como segurança. O banco também está trabalhando no DREX, sua moeda digital, que deverá estar disponível em 2024.

A proeza tecnológica do país acelerou ainda mais a penetração de criptomoedas e jogos de azar com criptomoedas. Uma pesquisa de 2023 da TIC Domicílios mostra que 84% da população com 10 anos ou mais usa a Internet. A pesquisa também mostra que 58% dos usuários só acessam a Internet pelo celular. Como comparação, os dados de 2022 da pesquisa mostram uma taxa de uso da Internet de 81%, com 62% de uso apenas com telefones.

A alta taxa de uso da Internet e o uso generalizado de smartphones criam um ambiente ideal para jogos on-line e transações de criptomoedas. A infraestrutura digital possibilitou o acesso a plataformas de apostas criptográficas, oferecendo uma alternativa conveniente às opções tradicionais de jogos de azar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Evolução das apostas com criptomoedas

Embora a criptomoeda seja vista como uma tendência global mais recente, as apostas fazem parte da cultura brasileira há séculos. Devido à natureza informal das primeiras atividades de jogos de azar, é difícil identificar o momento exato em que elas surgiram no país. No entanto, de acordo com a Caixa Econômica Federal, a história oficial das loterias e seus equivalentes tem mais de 200 anos, sendo que o primeiro registro documentado de loteria data de 1784.

Em 1920, o presidente Epitácio Pessoa permitiu casas de apostas em áreas turísticas, mas os jogos de azar evoluíram rapidamente desde então. Apesar das crises econômicas, das pandemias e da instabilidade política, o mercado de jogos de azar teve um crescimento maciço. O Aposta Hub registrou um faturamento de mercado de R$ 7 bilhões em 2020, com projeções de que chegará a R$ 12 bilhões até 2023.

A cultura de apostas é diversificada, pois uma pesquisa de 2021 da Globo revelou que 69% preferem a Loteria Federal, 36% preferem cassinos online e 32% preferem bingo online. Uma paixão genuína pelos jogos alimenta o crescimento da indústria, já que 67% os consideram uma forma de entretenimento e a minoria os vê como uma actividade ilegal.

A paixão por esportes, jogos e a profunda cultura de jogos de azar forneceram o terreno para os jogos de azar com criptomoedas. As plataformas de apostas com criptomoedas têm várias vantagens sobre as casas de apostas tradicionais. Primeiro, a criptomoeda oferece anonimato e segurança. A natureza descentralizada protege as informações pessoais e as transações financeiras, eliminando a necessidade de instituições financeiras convencionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A conveniência e a acessibilidade das plataformas de jogos de azar criptografados também transformaram o cenário dos jogos de azar. Ao contrário das casas de apostas tradicionais, que geralmente exigem viagens e têm horários de funcionamento restritos, as plataformas on-line oferecem aos jogadores a liberdade de acessar seus jogos e opções de apostas favoritos de qualquer lugar, a qualquer momento.

Entre as plataformas de jogos de azar criptografados no Brasil, a Stake.com surgiu como uma das favoritas. Ela chamou a atenção dos jogadores brasileiros com sua interface amigável e variedade de opções de jogos. O impacto do Stake Cassino e Sportsbook no mercado marca uma mudança das práticas tradicionais de apostas para o jogo on-line com criptomoeda.

Jogos de azar com criptomoedas na Stake.com

A Stake.com se estabeleceu como uma empresa líder no setor de jogos de azar com criptomoedas, oferecendo uma experiência de jogo excepcional para jogadores de todo o mundo. Como um cassino criptografado online, o Stake.com tem mais de 3.000 jogos, incluindo caça-níqueis, blackjack, roleta e jogos com crupiê ao vivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Stake.com também é uma plataforma para apostas esportivas criptográficas online, com o melhor mercado de apostas esportivas e probabilidades. A plataforma oferece várias opções para os entusiastas de apostas esportivas que desejam apostar em esportes tradicionais como futebol, tênis e basquete. Ela também oferece apostas ao vivo em esportes eletrônicos e virtuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora a Stake.com seja uma plataforma de jogos de azar segura, ela tem um Stake Vault que oferece segurança adicional para seus fundos. A plataforma tem um conjunto abrangente de medidas de segurança avançadas para proteger o Stake Vault. Primeiro, ela tem a tecnologia Secure Socket Layer (SSL) que cria um link criptografado entre o servidor da Web e o navegador do usuário, garantindo a integridade dos dados e a proteção contra acesso não autorizado.

O Stake Vault também usa autenticação de dois fatores (2FA) para proteção extra, exigindo que os usuários verifiquem sua identidade usando fatores adicionais, como um código único enviado para o dispositivo móvel ou e-mail. Os sistemas protegidos por senha protegem as informações do usuário, impedindo que indivíduos não autorizados acessem e manipulem dados confidenciais.

O objetivo principal do Stake Vault é proteger criptomoedas e fundos. Ao fazer um depósito de criptografia no Stake.com, os usuários podem transferir seus fundos para o Vault. O Vault também armazena promoções e bônus da Stake.com, tornando-o uma ferramenta exclusiva para maximizar a experiência de apostas.

O Vault garante a transmissão segura de pagamentos digitais, e os usuários podem acessar suas criptomoedas sem esforço sempre que quiserem. Ele pode ser usado para jogar jogos de cassino, fazer apostas esportivas ou proteger criptomoedas.

O Stake Vault também defende ativamente o jogo responsável, oferecendo aos usuários a opção de proteger seus depósitos e saques por um período específico. A funcionalidade funciona como um impedimento contra transações impulsivas, promovendo uma cultura de tomada de decisões financeiras responsáveis. Particularmente benéfico para aqueles que são viciados em jogos de azar, o recurso estabelece um mecanismo para supervisionar e regular com eficácia os comportamentos impulsivos de depósitos e saques.

Ao impor um bloqueio de tempo para depósitos e saques, o Stake Vault incentiva os jogadores a fazer uma pausa e considerar cuidadosamente suas decisões de jogo, promovendo uma abordagem mais consciente e controlada das atividades de jogo.

Como criar uma conta no Stake.com

Criar uma conta no Stake.com é fácil, basta clicar no botão “Registrar-se”. Os usuários também podem se registrar com contas do Facebook, Google, LINE ou Twitch. O processo é concluído quando o formulário de registro é preenchido.

Os usuários que utilizam uma VPN para acessar o Stake.com podem precisar de requisitos específicos, como fornecer um endereço e uma identificação para depositar fundos. Portanto, é recomendável examinar minuciosamente os termos e condições de uso do Stake.com por meio de uma VPN para estar em conformidade com as políticas da plataforma.

Com uma conta Stake.com em mãos, os usuários podem configurar seu Stake Vault. Depois de fazer login na conta, navegue até Account > Vault (Conta > Cofre). Em seguida, configure as opções de segurança para o Vault, incluindo 2FA e medidas de segurança adicionais.

Os usuários têm muitas opções para depositar as muitas criptomoedas disponíveis no Stake Vault. Algumas das moedas que podem ser armazenadas no Vault são Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (Doge), Bitcoin Cash (BCH), USD Coin (USDC), Shiba Inu (SHIB) e outras.

A Stake.com também tem um Clube VIP que recompensa seus usuários por suas atividades de apostas com mais bônus. O programa de fidelidade tem vários níveis, como Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante e outros, cada um com seu próprio conjunto de requisitos com base no valor apostado.

Os bônus e benefícios aumentam à medida que os usuários sobem de nível no programa. Os benefícios incluem bônus de recarga, rakeback, bônus de subida de nível, aumentos semanais e bônus mensais calculados com base no jogo recente e na atividade de apostas.

Nos níveis VIP mais altos, como Platinum e Diamond, os usuários podem acessar vantagens exclusivas, inclusive um anfitrião VIP particular para agilizar os saques e as necessidades de atendimento ao cliente, criando uma experiência mais personalizada.

Jogo responsável

Embora o Brasil tenha legalizado as apostas esportivas em 2018, foi apenas recentemente que o Senado aprovou um projeto de lei que regulamentou e tributou o setor de jogos de azar on-line. O projeto de lei aprovado, de autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), reflete o desejo do governo de regulamentar e cobrar impostos do setor. O projeto também inclui disposições para proteger jogadores e operadores.

O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) apóia o projeto de lei e acredita que ele será um passo positivo para o setor. A organização acredita que a regulamentação expandirá o mercado formal brasileiro. Ao permitir o recolhimento adequado de impostos, promover a segurança dos operadores e dos jogadores e facilitar a entrada de novas empresas, o Brasil se posicionará como líder no setor de iGaming.

Embora a maioria dos brasileiros esteja ciente de que o jogo é para fins de entretenimento, ainda é importante colocar o jogo responsável como um aspecto inseparável. O jogo responsável é um conjunto de princípios e práticas para minimizar os impactos negativos do jogo. Trata-se de compreender os riscos, estabelecer limites e tomar decisões informadas.

Algumas das maneiras de exercer o jogo responsável incluem estabelecer limites para a quantidade de tempo e dinheiro gastos com o jogo, manter esses limites e fazer intervalos regulares. A autoexclusão e as ferramentas de jogo responsável oferecidas por estabelecimentos de jogos de azar como a Stake.com podem ajudar nesse processo.

O jogo responsável também envolve o reconhecimento dos sinais de possíveis problemas com o jogo, como sentir-se preocupado com o jogo, correr atrás de perdas ou negligenciar responsabilidades devido ao jogo. Se esses sinais se tornarem aparentes, é fundamental procurar ajuda de organizações de apoio ao problema do jogo ou de profissionais de saúde mental.