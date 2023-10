Curiosidade: 8 famosos que gostam de se divertir com jogos online

Embora o estereótipo diga o contrário, não é fácil saber qual celebridade tem uma faceta “gamer” baseada exclusivamente em sua aparência. Alguns famosos que jogam podem nos surpreender.

Em 2015, a cantora brasileira Pitty emprestou sua voz para a personagem “Cassie Cage” no décimo título principal da franquia “Mortal Kombat”. A dublagem dividiu opiniões, mas serviu para mostrar aos gamers que as celebridades, tanto brasileiras quanto internacionais, estão “ligadas” nos games.

Por mais ocupados que os famosos sejam, eles arranjam um tempinho para se dedicar a algum hobby, o qual, muitas vezes, são os jogos eletrônicos. Nesse texto nós vamos falar sobre 8 famosos que gostam de se divertir com jogos online dos mais variados gêneros e nas mais diversas plataformas.

1 – Asa Butterfield

Asa Butterfield é mais conhecido pelo papel de Otis, na série da Netflix “Sex Education”, ou como o protagonista de “O Menino do Pijama Listrado”. Ele também é um gamer “hardcore”, comparecendo a eventos dedicados aos games e transmitindo algumas partidas de Super Smash Bros e DOTA 2.

2 – Ana Maria Braga

A primeira vez que Ana Maria Braga falou publicamente sobre o seu apreço pelos jogos online foi em um livro lançado em 2008. Com a popularização das redes sociais, a apresentadora passou a comentar mais sobre os jogos, chegando até mesmo a ser convidada ao papel de embaixadora do Playstation.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3 – Neymar Jr.

Assim como Ana Maria Braga, Neymar é outro gamer que frequentemente posta sobre o que está jogando nas redes sociais. O craque parece gostar especialmente dos jogos do gênero “first person shooter” (tiro em primeira pessoa), os quais permitem competir com amigos e desconhecidos online.

4 – Jennifer Tilly

Jennifer Tilly é uma atriz de Hollywood indicada ao Oscar por “Tiros na Broadway”, filme de Woody Allen. Além do sucesso no cinema, ela também é uma grande fã de jogos de cassino online e é campeã da Série Mundial de Pôquer, um dos torneios de cartas mais antigos e importantes do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Brasil, torneios de pôquer como os que Tilly participa não são permitidos, mas os jogadores brasileiros ainda podem praticar a atividade no âmbito online, através de sites recomendados. A plataforma Casino.com.br, por exemplo, apresenta sites cassino bônus no Brasil para novos usuários.

É possível encontrar sites que oferecem os mais diferentes jogos, listados de acordo com categorias como Baccarat, bingo, Blackjack, slots, jogo do bicho, roleta e pôquer. Ao clicar no jogo desejado, os apostadores recebem uma lista com notas atribuídas por outros jogadores do site.

Também podemos encontrar informações como métodos de pagamento (incluindo o Pix), valores mínimos de depósito e, é claro, bônus para novos usuários. Tudo isso facilita o acesso dos brasileiros que sonham em ser bem-sucedidos como Jennifer Tilly nos títulos de cassino jogados pela internet.

5 – Jodelle Ferland

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2006, quando tinha somente 12 anos de idade, a atriz Jodelle Ferland interpretou uma das personagens principais na adaptação cinematográfica do jogo “Silent Hill”. O papel foi o pontapé para o amor da atriz pelos games, o que a levou a dublagem de alguns títulos da franquia “Bioshock”.

6 – Pabllo Vittar

Assim como outros jogadores mais casuais, a artista Pabllo Vittar é apaixonada pela franquia “The Sims”, chegando até mesmo a participar de uma campanha de incentivo à diversidade no jogo. Outros títulos citados por Pabllo incluem Tekken, Mortal Kombat, Tomb Raider e The Last of Us.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

7 – Megan Fox

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A maioria das pessoas conhece Megan Fox pelo seu papel em “Transformers”, lançado em 2007, mas até pouco tempo a maioria dos fãs não sabia da paixão da atriz pelos videogames. Esse interesse a levou até os produtores de “Mortal Kombat 1”, onde ela interpreta a personagem Nitara.

8 – Douglas Souza

Douglas Souza foi talvez a maior celebridade a chamar a atenção durante as Olimpíadas de Tóquio, o que fez os internautas descobrirem que ele é um gamer. O jogador de vôlei cita League of Legends e Valorant como os jogos aos quais dedica mais tempo quando não está treinando para competições.

Outros famosos que gostam de jogos online são os atores brasileiros Ary Fontoura, Antônio Fagundes e Eriberto Leão; e os artistas internacionais Henry Cavill, Matt Damon, Ronda Rousey, Vin Diesel, Brie Larson, Toby Maguire e Jack Black. A diversidade de personalidades é notável!