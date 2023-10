Curiosidade: 6 esportes em alta (que fazem muito sucesso) no Brasil

Você sabia que 7 dentre os 10 maiores estádios de futebol da América do Sul são brasileiros? Esse dado demonstra na prática o apreço que temos pelos esportes, o que vai muito além do futebol.

Quando falamos sobre o Brasil em um contexto internacional, 2 elementos se destacam: o carnaval e o futebol. O primeiro é provavelmente a celebração mais importante no país, e o segundo é o esporte pelo qual somos famosos. Não à toa, Marta e Pelé estão entre os maiores artilheiros das Copas.

Apesar da importância inegável do futebol para a cultura brasileira, ele está longe de ser o único esporte apreciado aqui. As audiências televisivas de competições das Olimpíadas e das Paralimpíadas não nos deixam mentir, mostrando que outros esportes também são muito valorizados por nós.

E isso sem falar dos números obtidos em streamings voltados aos esportes digitais, em competições internacionais que atraem milhões de visualizações no Brasil e no resto do mundo. Pensando em tudo isso, nós separamos uma lista com os 6 esportes que estão em alta e fazem muito sucesso no Brasil.

1 – Futebol feminino

Nos parágrafos introdutórios nós falamos da paixão dos brasileiros pelo futebol, mas a verdade é que, durante as primeiras décadas do esporte, essa paixão estava legalmente limitada ao futebol masculino. O motivo? O futebol feminino por aqui foi proibido por mais de 4 décadas, até o ano 1983.

A primeira edição da Copa do Mundo feminina de futebol aconteceu logo em seguida, em 1991. Anos depois, com o “boom” de acesso à internet e o crescimento das apostas esportivas, o futebol feminino se tornou figurinha marcada nos melhores sites de apostas esportivas que cobrem as competições.

Com uma procura cada vez maior e considerando mercados e odds, é importante que apostadores novos e experientes conheçam as plataformas mais seguras. Além disso, é preciso conferir se o site escolhido oferece oportunidades de apostas para as competições específicas que se está buscando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2 – MMA

Surgido nos anos 90, “MMA” é a sigla de “Mixed Martial Arts”, ou, em português “artes marciais mistas”. O esporte vem ganhando cada vez mais relevância no cenário nacional e internacional, com direito a ídolos brasileiros como Anderson Silva, Lyoto Machida, Royce Gracie e Amanda Nunes.

3 – eSports

Nos parágrafos introdutórios, fizemos menção ao fato de que os esportes digitais vêm conquistando o público brasileiro, de modo que nada mais justo do que dedicar um item específico para eles. Naturalmente, aqui nós estamos colocando sob um mesmo “guarda-chuva” diversas competições.

Em agosto de 2023, por exemplo, aconteceu o campeonato internacional da franquia “Pokémon”, com diversas categorias e a presença de jogadores brasileiros. Esse e outros eventos mostram a importância dos esportes digitais e da “ponte” que eles fazem entre esportes e mídias audiovisuais.

4 – Basquete

Engana-se quem pensa que o Brasil não tem um histórico considerável no basquete. Mais do que somente participar dos eventos, nosso país representa uma fatia importante do público que acompanha as competições do esporte e pratica as apostas relacionadas aos jogos de basquete.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5 – Fórmula 1

Em 1º de maio de 1994 o Brasil perdia um dos seus maiores ídolos de todos os tempos, o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Nenhum atleta no país chegou a alcançar o patamar de Senna desde então, mas o esporte continua vivo aqui, especialmente quando falamos sobre público e audiência na TV.

Atualmente, os brasileiros acompanham circuitos internacionais e tem como ídolos diversos pilotos brasileiros e europeus, como Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Diante dessa popularidade, é de se esperar que novos astros nacionais estejam no horizonte.

6 – Rugby

Para fechar a lista, é interessante mencionar um esporte que, em um primeiro momento, pode não parecer muito brasileiro, mas o qual conta com um público cativo por aqui: o rugby! Atualmente, nosso país possui uma seleção própria, gerida pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

Levando em conta a massiva presença brasileira em competições esportivas internacionais, é certo dizer que os esportes só tendem a crescer em popularidade por aqui, nos colocando como um dos maiores públicos do mundo. Com isso, ganham todos, entre torcedores, times, atletas e investidores.