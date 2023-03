Cruzeiro e Betfair fecham parceria para os próximos dois anos

Para quem acompanha futebol, já percebeu o quanto cresceu a presença dos sites de apostas no marketing dos clubes, seja nas mídias sociais, nas camisas dos times, ou nas transmissões dos jogos. Os resultados dessas parcerias vêm sendo bem positivos, visto que a procura por apostas online cresceu bastante.

O caso de patrocínio mais recente aconteceu no final de janeiro deste ano, onde a Betfair, um dos melhores sites para jogos de apostas, fechou parceria com o Cruzeiro Esporte Clube. O time levará o logo da casa de apostas pelos próximos dois anos na camisa.

“Essa parceria histórica é do tamanho do Cruzeiro. Tem muita força, um potencial enorme. O clube passa por um momento muito especial. Com trabalho sério e profissional, estamos recuperando a confiança do torcedor, que é fundamental pra gente. Fechar com a Betfair, uma das gigantes de seu segmento, é um passo importante no caminho de volta do Cruzeiro à merecida posição de destaque no futebol brasileiro”, disse Gabriel Lima, CEO do clube.

O acordo aconteceu em meio às comemorações de 102 anos do clube e tem validade inicial de dois anos. Além da exposição na camisa do time, o site do Cruzeiro e as mídias sociais também divulgarão a marca Betfair.

Kimberley Daly, diretora-geral da Betfair Internacional, declarou: “Estamos muito animados com essa parceria, já que teremos a oportunidade de apoiar o Cruzeiro em um momento especial e importante de sua história de mais de 100 anos. Essa parceria é demonstração do compromisso e investimento da Betfair nas equipes profissionais masculina e feminina do clube, sem perder o foco do que há de mais precioso ao Cruzeiro: a torcida. Com a Betfair, o jogo é outro, e colocamos os torcedores no centro de tudo o que fazemos para trazer a eles experiências que só a Betfair pode oferecer”.