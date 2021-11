Crise? Neymar não faz gols pelo PSG na Liga dos Campeões há quase um ano

Rendimento do brasileiro tem sido alvo de críticas por parte da mídia internacional

O Paris Saint Germain sofreu uma derrota de virada, por 2 a 1, para o Manchester City, nesta quarta-feira (24), pela Liga dos Campeões da Europa. Apesar do revés, o time francês conseguiu se classificar para a fase decisiva da competição, principal objetivo do clube parisiense na temporada. O time, aliás, é um dos favoritos ao título nas casas de apostas online.

Mais do que a derrota, um outro assunto tem dominado a mídia brasileira e também internacional. O fato de Neymar, uma das estrelas da equipe, estar há quase um ano sem balançar as redes na Liga dos Campeões da Europa. O camisa 10 passou em branco diante do City, com uma exibição apenas mediana para seus padrões.

São exatos oito jogos sem fazer um gol na competição de clubes mais importante do planeta. A última vez que isso aconteceu foi na goleada por 5 a 1 sobre o Basaksehir, pela fase de grupos da temporada 2020/21, quando fez três gols no jogo. A partida aconteceu em 9 de dezembro do ano passado.

Neymar voltará a campo pelo PSG na Liga dos Campeões no dia 7 de dezembro, em duelo contra o Club Brugge, da Bélgica. A partida será disputada na França. Se não marcar diante dos belgas, a marca de um ano sem fazer um gol no torneio será ultrapassada.

Vale lembrar que Neymar é o brasileiro com gol na história da competição (41) e já foi artilheiro, em 2014/15, ano em que foi campeão pelo Barcelona. Nesta temporada, ele tem quatro partidas disputadas, todas como titular, e possui média de 1,5 finalização por jogo. Também não deu assistência e recebeu um cartão amarelo.

Principal jornal esportivo na França, o L’Equipe não poupou o brasileiro de críticas após a derrota para o Manchester City. Aliás, não só o Neymar, mas também o argentino Lionel Messi. “O PSG não fez nada para se mostrar a seu favor. Mais preocupante: a equipe apareceu dividida ao meio como nunca antes, com atacantes desinteressados no trabalho defensivo, principalmente Lionel Messi e Neymar”, avaliou.

Outro diário que fez críticas ao brasileiro foi o Le Parisien. O diário também lembrou que Neymar vive um jejum incômodo e disse que o atleta estava perdido diante do City. “Ele ainda não abriu seu contador de estatísticas da Champions. Na primeira parte, ele apenas correu um pouco mais que os outros atacantes. Mas muito pouco para um jogador desse nível”, afirmou o periódico.

A situação é ruim para Neymar não só pelo jejum atual, mas pelo que isso significa do ponto de vista do projeto do clube francês, cujo principal objetivo é justamente conquistar a Liga dos Campeões. O brasileiro foi contratado por 222 milhões de euros em 2017, já chegou à final do torneio uma vez com a equipe, mas ainda não conseguiu vencer a competição pelo PSG.

Ainda que uma pequena crise ronde o PSG, a equipe está em boa forma nacionalmento, já que segue na liderança da Ligue 1 com 11 pontos de vantagem sobre o Nice. Mbappé tem sido a estrela do time na temporada, marcando nove gols e dez assistências em todas as competições. Já Messi marcou quatro vezes pelo clube e Neymar três. O sinal de alerta está ligado.