Crazy Time vs. JetX: qual é a diferença?

Está se perguntando qual a diferença entre Crazy Time vs. JetX? Então veja no artigo para descobrir como funciona cada um desses jogos tão populares nos cassinos online.

Introdução

O conceito de jogos ao vivo vem ganhando cada vez mais relevância, com organizações como a Evolution sendo responsável por vários deles. Nesse sentido, o Crazy Time ao vivo é um game show em tempo real. Neste jogo, o objetivo é tentar adivinhar em qual casa a roda vai parar de girar. A partir disso, cada seção da roda oferece uma recompensa, inclusive existem rodadas bônus com multiplicadores especiais. Enquanto que o JetX é um tradicional crash game. Ou seja, consiste em fazer uma aposta e retirá-la antes da rodada terminar. Neste caso, o jato retrata o multiplicador subindo e o apostador deve retirar seu dinheiro antes do avião explodir.

Dessa forma, conseguimos concluir que são duas modalidades diferentes do cassino. Ao longo do artigo mostraremos mais detalhes sobre cada jogo e suas características.

Crazy Time: Uma Viagem de Entretenimento Desenfreado

Conforme explicamos, o Crazy Time da Evolution Gaming é um jogo ao vivo. Sendo assim, conta com um apresentador que entretém os apostadores e gira a roleta em cada rodada. Essa roleta é composta por 54 casas divididas entre números e bônus. Os apostadores podem selecionar quantas opções quiser para tentar prever onde a roda vai girar. Dependendo das casas selecionadas, a recompensa será maior. Por exemplo, ao apostar na cada 10, você recebe 10x o valor apostador.

As rodadas bônus podem proporcionar altas recompensas por conta de seus multiplicadores especiais. Por exemplo, o bônus Crazy Time possui um multiplicador de até 20000 vezes. Além desta casa especial, há Coin Flip, Cash Hunt e Pachinko.

JetX: A Velocidade e a Emoção dos Jogos de Cassino Online

Já o JetX funciona de uma forma bem diferente, afinal, se trata de um Crash Game. Esse jogo consiste em realizar uma aposta que deve ser retirada antes que a rodada termine. Neste caso, a rodada termina assim que o avião explode.

O cálculo da recompensa é feito com base na distância que o avião percorre. Ou seja, quanto mais tempo a rodada dura, maior será o multiplicador que aparece na tela. Dessa forma, o jogador pode escolher o momento que quer retirar sua aposta que será multiplicada pelo valor na tela. No entanto, se não retirar a aposta a tempo, todo o valor apostador será perdido. Portanto, é necessário que seja retirado antes da conclusão da rodada.

Diferenças-Chave: Comparando Crazy Time e JetX

Como pode ver, são dois jogos com propostas diferentes. Sendo assim, separamos as principais diferenças para resumir e facilitar o seu entendimento:

Crazy Time é um jogo de roda de dinheiro enquanto o JetX é um jogo de crash;

O Crazy Time tem um apresentador e rodadas ao vivo, enquanto o JetX é um jogo de cassino tradicional;

No JetX o apostador pode retirar sua aposta, já no Crazy Time é necessário aguardar a roda girar;

O Crazy Time tem elementos de televisão ao vivo para manter os jogadores entretidos. Já o JetX possui uma interface mais simples com um avião subindo e o multiplicador na tela;

Essas são algumas das principais diferenças entre os dois jogos. Afinal, são jogos que fazem parte de modalidades de apostas diferentes.

Escolhendo o Seu Favorito: Qual Jogo é Ideal para Você?

Isso depende muito da sua preferência, mas podemos te guiar para fazer uma escolha mais embasada. Portanto, escolha o Crazy Time se você procura um jogo ao vivo com dinâmicas de televisão e bônus elevados. Ou escolha o JetX se você busca uma experiência mais simples com multiplicadores mais baixos. Além disso, existe a sensação de maior controle sobre a aposta, já que é você quem retira o valor. De qualquer forma, ambas as opções podem ser divertidas e atrativas para os jogadores. Tudo depende do que o jogador procura, já que são modalidades diferentes de aposta.