Copa do Mundo FIFA: melhores partidas para assistir e apostar na fase de grupos

A Copa do Mundo da FIFA 2022 começará com a partida entre o país anfitrião Catar jogando contra o time sul-americano Equador. O jogo será disputado como um evento independente no dia 20 de novembro e será realizado no Estádio Al Bayt, com as casas de apostas já a estabelecer os odds de cada equipe. Para facilitar a sua vida, inclusive, o Icasasdeapostas.com trouxe uma variedade de boas opções de onde fazer as suas apostas.

Ambas as equipes da partida inicial têm poucas chances de vencer a Copa do Mundo. No entanto, essa será a primeira de várias oportunidades para apostadores que procuram assistir e apostar durante o evento. A fase de grupos estará repleta de jogos interessantes, embora a verdadeira emoção venha a partir das oitavas-de-final.

EUA x País de Gales

Os Estados Unidos da América e o País de Gales se enfrentarão no dia 21 de novembro. Ambas as equipas estão mal classificadas para ganhar o Campeonato do Mundo, mas em termos de apostas, podem constituir um oásis de oportunidades para os apostadores.

Após se classificar para 7 Copas do Mundo consecutivas, os Estados Unidos ficaram de fora do torneio na Rússia 2018. Mas a importação de jogadores talentosos e habilidosos da Europa e da América do Sul deu um novo impulso ao desenvolvimento do jogo nos EUA nos últimos anos.

As atuações recentes da seleção dos EUA fizeram com que empatassem com dois dos times mais fortes da América do Sul, Uruguai e México, derrotando Marrocos, Costa Rica, Panamá e Honduras.

Enquanto isso, a seleção galesa participou de vários Campeonatos da Europa da UEFA e, em geral, causou boa impressão. Com jogadores como Aaron Ramsey e Gareth Bale, o time galês pode ter vantagem para vencer os EUA.

França x Dinamarca

França e Dinamarca se enfrentam em 26 de novembro. Em seus últimos encontros, as duas equipes conseguiram se vencer: 2 a 0 para os franceses em março e 2 a 1 para os dinamarqueses em junho. Perspectiva-se um jogo muito equilibrado em que ambas as equipas podem vencer.

Como atuais campeões mundiais, os franceses devem começar como favoritos para vencer o jogo, apostando nas suas estrelas internacionais como Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, N’Golo Kanté e Hugo Loris. Além do pote de talento, os franceses têm um dos técnicos mais experientes em Didier Deschamps.

A Dinamarca sempre tende a ser subestimada, mas em muitas ocasiões desafiou as probabilidades e teve um desempenho ótimo na competição. Eles também têm jogadores talentosos como Jannik Vestergaard, Andreas Christensen, Kasper Schmeichel, Simon Kjaer e Christian Eriksen. O espírito viking pode ser um elemento crucial para os dinamarqueses obterem um resultado positivo contra uma equipe que parece ter melhores chances.

Brasil x Sérvia

O grande desenvolvimento para o Brasil desde a derrota na final da Copa América do ano passado para a Argentina foi o surgimento de vários atacantes empolgantes. Nomes como Vinicius Junior, Raphinha, Antony e, mais recentemente, Gabriel Martinelli. Todos eles ajudaram a tornar o time menos dependente de Neymar. E o goleiro sérvio, Marko Dmitrović, terá certamente um longo dia pela frente. Mas uma coisa que ainda falta aos pentacampeões mundiais é um centroavante prolífico.

A Sérvia não tem esse problema, graças à presença de Dusan Vlahovic. Na ausência de Erling Haaland, ele será o jovem atacante mais promissor deste Mundial. Vlahovic não estava por perto quando o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 na fase de grupos de 2018. Assim, vê-lo lutar contra a defesa brasileira desta vez valerá o preço do ingresso.

Portugal x Gana

À primeira vista, a partida entre Portugal e Gana pode ser vista como uma vitória fácil para os portugueses. Afinal, a sua equipa é composta por jogadores imensamente talentosos como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Cancelo e Bruno Fernandes.

No entanto, Gana conseguiu garantir sua vaga na Copa do Mundo ao derrotar a Nigéria nos play-offs de qualificação. Além disso, liderou o grupo que incluía África do Sul, Etiópia e Zimbábue.

A seleção ganesa também é composta por jogadores que preferem se aventurar além das fronteiras de seu país de origem. Eles ganham experiência futebolística em países estrangeiros. Enriquecidos com estes talentos e experiência, com o tradicional modo físico ganês de jogar futebol, pode ser que consigam uma vitória contra Portugal.

México x Polônia

O México contra a Polônia é outro jogo emocionante para apostar. Os mexicanos e o Brasil são os dois únicos países que se classificaram para Copa do Mundo nas últimas sete edições do torneio. As melhores atuações do México na competição foram em 1970 e 1986, quando chegaram às quartas de final.

Já a Polônia pode se orgulhar de ter alguns dos jogadores mais importantes da Europa. O prolífico atacante Robert Lewandowski joga no Barcelona. Wojciech Szczesny, por sua vez, é o goleiro da Juventus, e Piotr Zielinski, que joga no Napoli. No papel, a equipe polonesa parece mais bem equipada para passar pelos mexicanos. No entanto, os apostadores deverão ser sábios na hora de apostar. Devem ponderar profundamente a condição física e mental de ambas as equipes antes de fazer suas apostas.