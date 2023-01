Copa do Mundo 2022: Os jogadores que foram suspensos pelo exame antidoping

A Fifa confirmou que cinco jogadores que competiram na qualificação para a Copa do Mundo do Catar 2022 receberam suspensões por violações de regras antidoping.

Os números também mostram que 2.846 testes foram realizados desde janeiro de 2022, com as oito equipes das quartas de final com média de mais de quatro testes por jogador desde o início do ano.

Vem do plano de distribuição de testes da FIFA, que foi acordado com a Agência Mundial Antidopagem (WADA).

Um total de 369 testes, o que acabou por resultar em um total de 941 amostras, também foram realizados até agora na Copa do Mundo da FIFA.

Há 831 jogadores no torneio.

A FIFA foi responsável por 1.433 testes diretos, e isso deu como resultado um total de 3 mil e 909 amostras.

Das realizadas pela FIFA, 1.064 foram pré-torneio.

O goleiro da Costa do Marfim Sylvain Gbohouo é o nome mais notável que testou positivo para uma substância proibida durante a qualificação, o que o fez conquistar um total de 65 internacionalizações por seu país desde o ano de 2013.

Ele não pôde jogar a adiada Copa das Nações da África devido a uma falha no teste em 16 de novembro de 2021, com sua suspensão de 18 meses a partir de 23 de dezembro de 2021.

Gbohouo testou positivo para trimetazidina, que melhora a eficiência do fluxo sanguíneo – a mesma substância proibida encontrada na amostra da patinadora artística russa Kamila Valieva, que estourou em um escândalo nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022.

O zagueiro Orlando Galo é o único a representar uma seleção que se classificou para a Copa do Mundo, e o mesmo jogador de futebol já teve a chance de atuar pela Costa Rica nove vezes desde o ano de 2021.

Ele testou positivo para clostebol durante um controle fora da competição em 21 de setembro e recebeu suspensão provisória em 19 de outubro – o que encerrou todas as suas esperanças de jogar no Catar.

Este caso ainda está pendente de uma investigação completa.

Clostebol é considerado uma droga para melhorar o desempenho.

Outros jogadores da América Central, Erick Rivera, de El Salvador, e Wisdom Quaye, de Honduras, também foram nomeados.

Ambos também testaram positivo para clostebol.

Rivera testou positivo no exame de antidoping no dia 8 do mês de setembro do ano de 2021, o que o fez receber uma suspensão de quatro anos, que acabou por terminar no dia 5 do mês de outubro do ano de 2025, com o craque tendo disputado partidas da liga pelo Santa Tecla naquele mês de outubro.

Isso efetivamente encerrou a carreira do jogador de 33 anos de idade.

O resultado de Quaye foi marcado em 2 de fevereiro do ano de 2022 e vai permanecer com essa suspensão até o dia 1º de agosto do ano de 2023.

Sabri Ali Mohamed, do Djibuti, testou positivo para testosterona administrada exogenamente, o que significa que ele cumprirá uma suspensão de quatro anos até 11 de janeiro do ano de 2026.

Como parte do programa de distribuição de testes, todos os jogadores participantes da Copa do Mundo foram testados sem aviso prévio, seja após a partida ou fora dos dias de jogo.

Dos testados, 78 por cento estavam fora de competição e 22 por cento estavam em competição.

Todas as amostras coletadas durante a Copa do Mundo foram testadas no laboratório credenciado pela WADA em Doha.

Pouco antes do torneio, o atacante da Arábia Saudita Fahad Al-Muwallad foi deixado de fora da equipe como medida de precaução por ter testado positivo para a substância proibida furosemida em março.

Essa suspensão de 18 meses foi reduzida pelo Centro de Arbitragem do Esporte da Arábia para permitir que o jogador compita na Copa do Mundo, mas essa decisão foi apelada pela WADA no Tribunal Arbitral do Esporte.

