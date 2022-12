Copa do Catar estimula mais apostas pela internet

Um dos segmentos que mais cresceram nas últimas semanas por conta da realização da Copa do Mundo do Catar é o de apostas esportivas pela internet. De dato, o setor tem avançado muito no Brasil nos últimos quatro anos e a paixão dos brasileiros pelo futebol é isto pelas maiores empresas mundiais do ramo como um atrativo a mais para os investimentos em nosso País.

Como se sabe, a legalização oficial das apostas virtuais no Brasil ocorreu em dezembro de 2018, com votação pelo Congresso Nacional e sanção pelo então presidente da República Michel Temer. Falta ainda a regulamentação pelos estados e municípios.

O volume de negócios dos cerca de 200 bookmakers já em atividade no nosso País atingiu o total de R$ 10 bilhões anuais e há potencial para que dobre a curto prazo, depois que a regulamentação sair. Já há no Brasil clientes que lucram mais de R$ 5 mil mensais com seus lances pela internet e, embora os mais experientes não recomendem que as apostas sejam vistas como a principal fonte de sustento de uma pessoa, a verdade é que os usuários podem complementar de maneira maravilhosa seus rendimentos.

A própria líder mundial do setor de bookmakers, a bet365, com sede no Reino Unido, é uma das empresas que estão atuando com força no mercado brasileiro. A casa tem 20 anos de fundação, milhões de clientes em todo o planeta e pelo menos cinco mil colaboradores em vários países, inclusive no Brasil.

O site das principais empresas, como o da própria bet365, estão totalmente traduzidos para o idioma português e muitos outros, o que facilita as apostas de seus clientes. O setor de suporte aos usuários também está disponível em nossa língua e a dúvidas podem ser respondidas por meio de um chat virtual 24 horas no ar, e-mail e mesmo por um simples telefonema.

Estas casas de apostas estão presentes em muitos aspectos envolvendo o futebol brasileiro. As empresas anunciam suas marcas nos materiais esportivos da maioria esmagadora dos clubes das Séries S e B do Campeonato Brasileiro, têm seus nomes nas placas de publicidade ao redor dos principais estádios e nos intervalos das partidas transmitidas pelas emissoras de televisão há sempre alguma propaganda de um bookmaker nacional ou estrangeiro.

Estima-se que o número de clientes brasileiros que abriram suas contas após o início da Copa do Catar aumento pelo menos 20%. Os usuários podem apostar em quem será o vencedor de uma partida, no placar e no resultado ao término do primeiro tempo. Fazer um lance no artilheiro do confronto é outra opção. Outros preferem se arriscar a indicar qual seleção conquistará o torneio organizado pelo Fifa este ano, pela primeira vez em um país do Oriente Médio.

A propósito, o Brasil tem aparecido nas casas de apostas como o favorito dos jogadores para levantar o troféu, seguido pela França, Argentina e Inglaterra. A confiança dos apostadores na seleção comandada pelo técnico Tite está na alturas. Basta agora conformar nos gramados e trazer o hexacampeonato para o nosso País.

Apenas maiores de idade podem fazer apostas pela internet e o primeiro passo é fazer o cadastro no próprio site da operadora, com algumas poucas informações pessoais. Se quiser apostar por meio de um aparelho celular a pessoa terá de baixar (gratuitamente) o aplicativo da casa de apostas. A qualidade das operações é a mesma, independentemente da plataforma escolhida.

Também por ocasião da abertura da conta o novo cliente indica qual o modo de sua preferência para efetuar os depósitos e como deseja receber os valores obtidos em apostas bem-sucedidas. Uma empresa como a Betano admite opções como cartões de crédito, moedas eletrônicas e mesmo boleto bancário.

Uma forma de qualificar seu primeiro lance em uma casa de apostas é solicitar imediatamente após a abertura da conta uma promoção especialmente voltada aos iniciantes. Trata-se do chamado bônus de boas-vindas. Por meio deste bônus a pessoa pode até mesmo dobrar o valor de seu primeiro até um teto que, no caso da bet365 é de R$ 200.

Também há promoções para os finais de semana, normalmente às sextas-feiras, e na data de aniversário do cliente. O usuário deve ficar atento, pois a casa de apostas também promove promoções esporádicas em determinados jogos.

Além de possibilidade de apostas em jogos de futebol de muitas competições nacionais e internacionais – incluindo Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e Champions League, por exemplo -, o cliente pode optar por lances em muitos outros esportes. Um bookmaker internacional chega a disponibilizar mais de mil eventos diários em pelo menos 30 modalidades de esportes.

Vários dos eventos disponibilizados pela casa de apostas podem ser assistidos ao vivo e com ótima qualidade de imagem mesmo por meio de um simples aparelho celular. O streaming é idêntico tanto por um computador pessoal quanto por um smartphone, por exemplo. Atualmente uma pessoa pode apostar mesmo sentado nas areias de uma praia ou em uma condução a caminho de um dia de trabalho.

Os bookmakers se utilizam de um sistema de cotações semelhante ao existente em bolsas de valores de grandes cidades do mundo. Por meio deste sistema, o cliente tem como saber quem é o favorito ou o azarão em um determinado confronto e quanto ganhará caso um determinado valor seja apostado. Também estão sempre à disposição dados atualizados sobre o desempenho de equipes e de seus atletas, mais um auxílio precioso para que as apostas tenham mais chance de sucesso e, obviamente, a pessoa possa se divertir e ainda ganhar algum dinheiro.

O interessado em apostar deve, de preferência, optar por uma empresa com muitos anos de mercado e que tenha certificados de licenciamento e qualificação em mais de uma praça. Os jogadores experientes lembram que certificações obtidas em locais como Gibraltar, Reino Unido e Malta estão entre as mais respeitadas, tais são as exigências nestes países para o funcionamento do chamado gamble (jogo de azar).

Enfim, apostar pela internet em jogos de copa do mundo, por exemplo, é um divertimento legal, seguro e potencialmente lucrativo mesmo pelos iniciantes. Com responsabilidade, algum conhecimento sobre a modalidade esportiva na qual se pretende jogar e estratégia é possível obter um bom retorno em seus lances.