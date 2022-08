Conheça quem são os maiores vencedores do prêmio “The Best” da FIFA

Sempre que uma temporada europeia chega ao fim, com as ligas todas já resolvidas e seus campeões aclamados, logo se começa as badalações para a maior premiação do futebol mundial. O melhor do mundo FIFA, como é conhecido por essas bandas sempre consagra a temporada de grandes jogadores e hoje traremos uma lista com aqueles que mais vezes foram premiados.

O prêmio tem uma história recente, já que a entidade optou por realizar sua tradicional cerimônia sozinha e se separar da revista francesa France Football, em 2016, que segue com a entrega da Bola de Ouro. Na última edição os prêmios mais badalados da cerimônia, de melhor jogador e jogadora do mundo, ficaram com o atacante Robert Lewandowski e com a meia-atacante Alexia Putellas.

Para chegar até um vencedor, a Fifa considera apenas o rendimento durante a temporada europeia, ou seja, entre agosto do ano anterior a julho do ano vigente para, então, definir os finalistas ao prêmio, que são escolhidos pelos votos dos técnicos e capitães das seleções filiadas à entidade, bem como jornalistas e torcedores, esses podem votar através da internet.

E aqui devemos ressaltar que, com exceção a um curto período de fusão entre 2010 e 2015, época em que era chamado de Fifa Ballon D’Or, o The Best e a Bola de Ouro são prêmios diferentes e no artigo apenas estamos levando em consideração os maiores vencedores do premio da FIFA.

Ao longo dos cinco anos do prêmio, Cristiano Ronaldo, que atuava pelo Real Madrid, conquistou as duas primeiras edições, se tornando o maior vencedor. Porém, foi igualado por Robert Lewandowski em 2021, que assim como o português, venceu o prêmio duas vezes seguidas (2020 e 2021). Sendo assim, os dois craques são, atualmente, os maiores vencedores do tão famoso e cobiçado prêmio.

Dessa forma, temos os últimos premiados pela entidade, após a separação da France Football:

