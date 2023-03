Conheça mais sobre a casa 1Win e seus mercados

Com pouco tempo de estrada no Brasil, a 1Win vem se mostrando uma casa funcional e cotada para ser um dos players no meio das plataformas de apostas em um futuro próximo.

Abaixo vamos descrever mais sobre as funcionalidades da 1Win tanto para os jogadores mais avançados como para quem está começando.



Plataforma



Começando pelo que mais interessa os apostadores, seus produtos. Nesse quesito a 1Win apresenta boa variedade de apostas esportivas e diversas opções de cassino: a casa mostra versatilidade combinando esses dois mundos distintos e tão procurados em uma plataforma de apostas.

Com promoções e bônus de boas-vindas que podem chegar até aos 500%, a casa investe pesado nesse tipo de ação, sempre atualizando suas promoções, por isso é bom ficar de olho nas novidades que a plataforma incluir.

A empresa tem sua sede em Chipre e é devidamente licenciada em Curaçao sob o número 8048/JAZ2018-040. Essa licença é uma das mais usadas dentre os órgãos que fiscalizam os cassinos e apostas online, deixando a casa com uma boa reputação e segurança.

Com relação aos mercados de apostas, no site da 1Win oficial br o jogador terá a disposição a possibilidade de apostar em uma grande variedade de esportes e ligas, inclusive e-Sports, modalidade que vem crescendo muito no país. Aqui vamos desde o futebol, basquete da NBA, tênis até mesmo hóquei e outros esportes pouco conhecidos do grande público brasileiro.



Já a parte de cassinos possui uma diversidade ainda maior para quem curte uma diversão com as cartas e outros jogos. Com centenas de slots online das mais diversas desenvolvedoras, passando por jogos de mesa e cassino ao vivo, a 1Win é bem servida neste quesito também.

Métodos de pagamento

A 1win bet brasil 2023 oferece uma boa variedade de pagamentos para os seus clientes, inclusive criptomoedas.

Desde cartões de crédito e débito, Apple Pay, GPay, Webmoney, Skrill, Discover, MuchBetter Wallet, PayTM, Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Tether, Ethereum, Pix e Boleto entre outras opções.

Com seu site totalmente protegido por criptografia SSL (Secure Socket Layer), seus dados e transações são seguros, deixando o jogador preocupado apenas com as suas apostas e a gestão da sua banca.

Suporte e atendimento

A 1Win tem uma boa parte de comunicação e suporte ao cliente, com atendimento bom e rápido oferecendo 24/7. Essas são as opções disponíveis para que você entre em contato com a 1Win:

Chat ao vivo – Basta entrar na página principal do site e clicar no ícone que fica no canto inferior direito.

E-mail – Opção destinada a questões mais sérias onde se obtém uma resposta em no máximo de 24 horas.

Telefone – O telefone da 1Win é internacional, portanto, será necessária uma ligação internacional. O cliente poderá fazer essa ligação via Skype, mas o uso das ferramentas anteriores pode suprimir este.

Registro

Um dos principais pontos para se avaliar se uma casa é boa ou não é a sua forma de registro, e a 1Win passa por esse teste.



Para se registrar na 1Win é muito fácil e rápido basta clicar em “Registrar” na página principal, completar os campos com as informações requeridas como nome, endereço, e-mail, telefone, moeda a ser utilizada e outras informações básicas.

Você então receberá um e-mail para confirmar a inscrição e então já poderá realizar seu primeiro depósito para poder aproveitar as promoções e os mercados da 1Win de forma plena.



Aplicativo 1Win

A 1Win possui um aplicativo para celulares iОS е Аndrоid. Os apps em ambos os casos poderão ser baixados no site oficial da empresa, já que as lojas de aplicativos oficiais ainda não permitem apps de apostas em suas plataformas.

O aplicativo é bom e bem funcional, mantendo as características do site, sem perder qualidade, uma boa vantagem para quem usa mais a telinha do celular do que os computadores, podendo apostar em todos os lugares sem precisar do seu PC



Conclusão

A 1Win mostra que tem um bom terreno a cultivar com um site funcional e intuitivo, apresentando bons mercados esportivos e grande variedade de jogos de cassino.

Em um mercado onde os apostadores geralmente não se arriscam com plataformas novas, a 1Win pode mudar essa cultura com uma plataforma boa e que certamente terá mais destaque em pouco tempo.

