Confira todos os destaques do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e como apostar nas próximas partidas

Campeonato Brasileiro Feminino entra na reta final da primeira fase; Entenda como funciona a competição, situação atual e como apostar

O futebol feminino começa a crescer no Brasil e, mesmo que ainda em ritmo mais lento do que deveria, começa a contar com mais apoio, com a entrada de novos equipes, chegada de jogadoras renomadas e com isso, aumentando a competitividade.

Dessa forma, quem também passa a ficar de olho nos confrontos são os apostadores, e operadores como a Betano Brasil já disponibilizam opções de palpites para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que segue a todo vapor.

Os acordos de patrocínios e direitos de transmissões colaboram para que atletas como Cristiane, no Santos, e Formiga, no São Paulo, atuem hoje em solo brasileiro, e isso favorece para todo o desenvolvimento da modalidade, além de contribuir para a formação de novas estrelas, que podem dividir o ambiente de treino com ídolos.

Atualmente, o Campeonato Brasileiro Feminino está na 14ª rodada, restando mais duas para o complemento da primeira fase. Os jogos foram paralisados para a disputa da Copa América feminina, retornando no começo de agosto.

Como funciona o Campeonato Brasileiro Feminino e a situação atual

O Campeonato Brasileiro Feminino conta com 16 equipes, e todas elas se enfrentam em turno único na primeira fase, ou seja, 15 rodadas.

Após os jogos, os clubes que ficam entre a 16ª e 13ª posição são rebaixados para a segunda divisão. Além disso, os oito melhores avançam para a segunda fase.

A partir de então, começam os jogos de mata-mata, com as quartas de finais. O chaveamento é definido pela ordem de classificação, com o melhor enfrentando o pior e, com a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. A regra segue até a grande final, onde então será definido o time campeão.

No momento, já temos duas equipes rebaixadas, o Bragantino e Cresspom. Além disso, Esmac e São José têm a queda de divisão praticamente certa, mas o Cruzeiro ainda corre risco, com quatro pontos na frente da zona de rebaixamento. Portanto, entre os três clubes apenas um irá se salvar.

Pensando em classificação, são quatro clubes já garantidos, Palmeiras, Internacional, São Paulo e Corinthians, respectivamente nas primeiras posições.

Hoje no G8 vem em seguida o Flamengo, Real Brasília, Santos e Atlético Mineiro, com Ferroviária, Avaí/Kindermann e o Grêmio fora, mas na disputa. Por exemplo, entre o Grêmio, que é o 11º, e o Flamengo, que é o 5º colocado, são quatro pontos de diferença com seis em disputa, deixando todos vivos.

Foto: Livia Villas Boas – CBF

Todos os campeões até aqui

O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino teve a sua primeira edição em 2013, com o Centro Olímpico vencendo o São José na final. Desde então, foi disputado anualmente durante todos os anos. O segundo vencedor foi a Ferroviária, de Araraquara. Em 2015, mais uma equipe do interior de São Paulo, o Rio Preto.

Em 2016 foi a vez do Flamengo ficar com o título, batendo as atuais campeãs na decisão. Em 2017, um clássico, Santos x Corinthians, com as Sereias da Vila levando a melhor. Um ano depois o Timão conseguiu a sua primeira conquista.

Em 2019 veio o primeiro bicampeonato, com a Ferroviária, que venceu o Corinthians na decisão, equipe que estava em sua terceira final consecutiva. E o Timão não passou por aí, chegando a cinco finais seguidas e vencendo em 2020 e 2021, a última diante do Palmeiras.

Sendo assim, as Corintianas são as maiores vencedoras com três títulos, seguidas pela Ferroviária, com dois, além de Rio Preto, Centro Olímpico, Flamengo e Santos, com um.

Como apostar no Brasileirão Feminino

O primeiro passo é ser maior de idade, ou seja, ter pelo menos 18 anos completos. Após isso, basta escolher por uma casa de apostas que trabalhe dentro da lei e que tenha o Campeonato Brasileiro Feminino como opção.

Mas calma, não se preocupe. São diversas empresas legais que trabalham de forma online e que cobrem o Brasileirão Feminino, então opções não vão faltar. Após escolher a sua casa, crie a conta e coloque saldo.

Com o dinheiro no caixa, faça as suas análises, sempre com responsabilidade, e depois é só confirmar e torcer.