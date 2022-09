Como transformar o amor pelo futebol em profissão?

Quem ama futebol pode encontrar formas de transformar essa paixão numa carreira profissional através de várias vias. Venha conhecer alguns modos de transformar o amor pelo futebol em profissão,



Todo o menino brasileiro sonha, um dia, se tornar um artilheiro de futebol… mas como sabemos isso não é algo que acontece para todos.



O fato é que, mesmo em adulto, se você se emociona com o mundo dos esportes e quer aproveitar todo o seu potencial, pode aproveitar algumas das opções relacionadas que permitem explorar uma componente profissional da atividade, mesmo sem estar na quadra.



Além de existirem algumas opções que você tem de realizar fisicamente em espaços destinados aos esportes, existem ainda outras integralmente digitais, que lhe permitirão rentabilizar sua paixão pelo futebol.



Venha saber alguns modos de transformar o amor pelo futebol numa profissão.

1. Apostador profissional



Colocar uma aposta online não é obrigatoriamente uma atividade profissional, havendo muitos amantes do futebol que fazem isso sem transformar as apostas em seu trabalho.

Ainda assim, se você tem uma mente analítica e se o futebol for sua paixão suprema, você pode se dedicar a analisar métricas, estudar a história dos times e sua performance recente ou avaliar o plantel de cada uma até ao pormenor.



Essa análise o colocará numa posição melhor para que consiga rentabilizar as apostas, fazendo prognósticos certos e que permitirão, aos poucos, que passe de um apostador comum para um profissional das apostas esportivas.

2. Treinar um time amador



Se o seu talento para o futebol faz com que goste de estar na quadra, poderá ser uma boa opção iniciar o treinamento de crianças e jovens num time amador.



Além de isso ser uma boa forma de servir a comunidade, pode se tornar uma atividade rentável a nível financeiro e pessoalmente estimulante, já que você assistirá à evolução de novos talentos e, quem sabe até, um dia possa ver um deles se tornar um jogador de um time oficial.

3. NTF’s de futebol

Alguns jogos de fantasia sobre futebol, baseados nas tecnologias de blockchain e NTF permitem que explore seu amor pela modalidade de um modo rentável.



Soare é bom exemplo do que estamos falando, se tratando de um jogo internacionalmente reconhecido por permitir que seus jogadores ganhem dinheiro pelo colecionismo, compra e venda de cards de jogadores de futebol.



O jogo é endossado por times internacionais, incluindo times brasileiros e, além de permitirem que você jogue e ganhe dinheiro com a formação de seu próprio time com cards, cria uma dinâmica de rentabilização dessas cartas, que permite transações lucrativas.

4. Websites sobre futebol

Criar conteúdos online sobre futebol também pode se tornar uma via profissional, principalmente se virar especialista em casas de apostas virtuais e fizer um website de comparação de plataformas.

Muitas marcas trabalham com marketing de afiliados e estarão dispostas a pagar um montante para que você coloque artigos de promoção nos seus espaços digitais. Você receberá uma parcela de toda a vez que um dos seus visualizadores se registre numa dessas plataformas.