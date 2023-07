Como o poker pode ser um grande aliado no ambiente de trabalho?

Cada vez mais dinâmico e competitivo, o mercado de trabalho vem exigindo dos profissionais o desenvolvimento de habilidades que vão além dos conhecimentos técnicos de cada área de atuação. Para surpresa de muitos, uma atividade aparentemente distante do mundo corporativo pode ser uma aliada valiosa para aprimorar essas qualidades essenciais: o poker.

Com sua combinação única de estratégia, tomada de decisão e habilidades interpessoais, o esporte da mente pode fornecer benefícios significativos para profissionais de diversos segmentos. Intrínseco em suas características e conjunto de regras, a modalidade exige dos jogadores a capacidade de lidar com situações de pressão, gerenciamento de riscos, boa leitura dos concorrentes, dentre outros recursos que podem fazer a diferença também nos negócios.

Tomada de decisão sob pressão

Uma das características mais importantes no mundo dos negócios é a capacidade de tomar decisões sob pressão. Seja para fechar um acordo, liderar uma equipe, criar ações ou finalizar uma tarefa, é preciso saber ter a atitude certa e lidar com os prazos apertados para obter os resultados esperados pela empresa.

No poker, os jogadores enfrentam constantemente situações em que devem analisar informações incompletas, avaliar riscos e recompensas e tomar decisões rápidas. Por isso, o jogo de cartas pode ajudar a desenvolver a capacidade de pesar as opções e decidir quais caminhos trilhar mesmo quando há cobranças e expectativas significativas em cima de um profissional ou equipe.

Habilidades interpessoais

Assim como no mundo corporativo, as disputas na mesa de feltro envolvem interações sociais. No jogo, esse ambiente permite a melhora da capacidade de um indivíduo decifrar as expressões faciais, gestos e comportamentos dos outros competidores. Esse recurso é conhecido como “leitura de pessoas” e é fundamental para entender o que os outros estão pensando ou sentindo, mesmo que não expressem diretamente.

Já no trabalho, ser capaz de interpretar as pistas não verbais dos colegas e clientes é uma habilidade valiosa. Nesse sentido, o poker pode ajudar a aprimorar essa técnica, tornando o profissional mais consciente das nuances da comunicação interpessoal, a fim de antecipar movimentos e oferecer as soluções ideias para determinada situação.

Gestão emocional

Esporte e emoção são dois elementos que caminham lado a lado, e no poker isso não é diferente. Conhecidamente bastante desafiador no que diz respeito a aspectos mentais e emocionais, o jogo pode ensinar a como controlar os pensamentos e sentimentos, de modo a manter a calma em situações de pressão, algo crucial também no ambiente de trabalho.

Ao desenvolver essa resiliência emocional, o indivíduo aprende a lidar com a frustração, a controlar o estresse e manter o foco mesmo diante de adversidades. Essa habilidade de gestão emocional pode ser transferida para situações profissionais, onde a capacidade de manter a compostura e enfrentar desafios de forma tranquila pode levar a melhores resultados e relacionamentos interpessoais mais saudáveis.

Gerenciamento de riscos

Assim como em qualquer esporte, os jogadores estão suscetíveis a riscos em qualquer ação que tomarem, devendo avaliar cuidadosamente os perigos envolvidos em cada jogada. Essa mentalidade de gerenciamento de riscos pode ser aplicada no mundo dos negócios, no qual as pessoas muitas vezes devem tomar uma atitude em situações incertas.

Pode-se dizer que o poker ensina a avaliar as probabilidades, gerenciar os riscos de forma calculada e lidar com a ambiguidade. Em outras palavras, é possível desenvolver a habilidade de pesar os prós e contras de uma determinada ação, colocando em evidências quais são as ameaças reais e as recompensas de optar ou não por seguir esse caminho.

Pensamento estratégico

Desde 2010, o poker é considerado pela Associação Internacional dos Esportes da Mente (IMSA, na sigla em inglês) uma modalidade intelectual. Logo, trata-se de um jogo de estratégia, no qual os competidores devem pensar em várias etapas à frente e adaptar sua abordagem de acordo com as circunstâncias da partida.

Esse tipo de pensamento estratégico é crucial no ambiente de trabalho, onde os profissionais devem planejar projetos, antecipar obstáculos e tomar decisões que considerem o cenário geral. A habilidade de elaborar ações estrategicamente pode ser aplicada em diversas situações profissionais para obter melhores resultados.