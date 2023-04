Como Jogar Poker Básico

Jogos de poker stud e draw são a base para muitos jogos de poker jogados em mesas domésticas e feltros de cassino em todo o mundo.

Requisitos

Um baralho padrão de cartas (sem Jokers)

Pelo menos 2 jogadores

Fichas de poker ou substituto (opcional)

Regras básicas do Poker

Aprender a jogar poker online básico não é tão difícil quanto muitas pessoas imaginam. Existem geralmente dois tipos: Stud Poker e Draw Poker. As regras para esses jogos são quase idênticas e ambas são apresentadas aqui.

No Stud Poker, cada jogador recebe cinco cartas (ou sete para alguns jogos). Os jogadores então avaliam a força relativa de suas mãos e apostam fichas de acordo. O jogador que oferecer mais fichas ganha, a menos que outra pessoa esteja disposta a igualar a aposta do jogador. Nesse cenário, os dois (ou mais) jogadores restantes mostrarão suas cartas. A melhor mão ganha todas as fichas.

No Draw Poker, cada jogador recebe cinco cartas e uma rodada de apostas se segue. Os jogadores restantes podem tentar melhorar suas mãos trocando até três cartas por três novas do baralho. Se um jogador tiver um Ás, ele pode trocar todas as outras quatro cartas se assim o desejar.

As rodadas de apostas funcionam assim: começando à esquerda do dealer, cada jogador tem quatro opções:

Um jogador que acha que tem uma boa mão (ou que quer que os outros jogadores pensem que ele tem uma boa mão) pode aumentar a aposta necessária para continuar jogando. Fold — Um jogador que acha que sua mão não é boa o suficiente para ganhar e que não quer apostar o valor aumentado pode depositar suas cartas. Ele não pode ganhar a mão, mas também não perderá mais fichas. Call — Uma vez que um jogador aumentou as apostas, cada jogador deve decidir se deve aumentar as apostas novamente, ceder e dobrar sua mão, ou chamar, o que significa igualar o valor apostado pelo jogador que levantou. Teste — Se ninguém aumentou a aposta necessária para continuar, um jogador pode ficar parado verificando ou passando sua opção de aposta.

Embora existam muitas variedades de jogos de poker, as mesmas regras básicas se aplicam a quase todos eles. Normalmente, cinco ou sete cartas são dadas a cada jogador. Os jogadores tentam formar a melhor mão de poker de cinco cartas possível (veja abaixo). Para cada jogo de poker, a mesma hierarquia de mãos existe, e as mãos melhores são mais raras e mais difíceis de alcançar do que as mãos menores.

As cartas individuais são classificadas do melhor para o pior. A classificação de uma carta geralmente quebra o empate se dois jogadores alcançarem a mesma mão. O Ás é a carta mais valiosa. A partir daí, ele vai em ordem decrescente: Rei, Rainha, Valete, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

A classificação das mãos, do menor para o maior valor:

High card. Se nenhuma combinação puder ser feita, então a mão de um jogador é avaliada na carta mais alta. Se dois jogadores tiverem a mesma carta alta, a segunda carta mais alta quebrará o empate.

Exemplo: 5♣ 8♦ 10♠ Q♥ A♠

Exemplo: 9♠ 9♦ 5♣ 8♣ K♥

Exemplo: 9♠ 9♦ 5♣ 5♥ 8♥

Exemplo: 9♠ 9♦ 9♥ 5♣ 8♣

Exemplo: 9♠ 10♠ J♦ Q♥ K♦

Exemplo: 9♠ 5♠ Q♠ K♠ 7♠

Exemplo: 9♠ 9♦ 9♥ 5♣ 5♥

Exemplo: 9♠ 9♦ 9♥ 9♣ 5♣

Exemplo: 9♠ 10♠ J♠ Q♠ K♠

Exemplo: 10♥ J♥ Q♥ K♥ A♥

Objetivo

Jogue esses jogos juntos, sem fichas ou dinheiro, e deixe as crianças tentarem reconhecer as mãos e jogar corretamente. As crianças mais velhas geralmente gostam apenas de jogar por fichas, sem dinheiro vinculado a elas. Simplesmente ganhar adquirindo a maior pilha é suficiente.

Jogue por um prêmio

Uma das coisas que as crianças mais velhas gostam no poker são todas as coisas extravagantes que o acompanham. Eles vão adorar se você quebrar um feltro verde e fichas de poker reais e fazer um jogo em casa amigável se sentir como um evento. Não faça as fichas valerem dinheiro, mas dê um pequeno prêmio para a pessoa que terminar com mais fichas. Toda a sua família vai se divertir muito.

Jogos de cartas são diversão atemporal para toda a família.