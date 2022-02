Como Funcionam As Casas De Apostas Online?

As apostas esportivas estão cada vez mais populares entre os brasileiros. Já existem cerca de 450 casas de apostas no país e saber como elas funcionam é interessante para quem gosta de apostar!

As apostas esportivas online já são uma realidade entre os brasileiros. Hoje, são mais de 450 casas de apostas espalhadas no país.

Uma pesquisa feita pela Industry Insights – Telecom, Plataformas e Serviços de Educação e de autoria da Inteligência de Mercado Globo, revelou que:

Para 60% dos respondentes, apostar é uma forma de diversão.

52% utilizam as apostas esportivas para aumentar a renda.

1/3 dos entrevistados apostam para se conectar ou socializar com amigos.

12% dos brasileiros entrevistados declararam que as apostas esportivas são sua principal fonte de renda.

Seja para se divertir ou fazer uma grana extra, entender como as casas de apostas operam e quais são as mais confiáveis é fundamental para ter sucesso nas apostas esportivas online.

Como Funciona Uma Casa De Apostas?

A casa de apostas funciona de maneira muito simples. Eles oferecem probabilidades (as famosas odds) de resultados de eventos esportivos e o quanto você pode ganhar caso acerte esse resultado.

O apostador ao acessar o site, escolhe um daqueles resultados exibidos no site de apostas. Se esse resultado for cumprido, o apostador ganha o dinheiro investido mais o lucro da aposta.

Por exemplo, suponha que você aposte na partida entre PSG e Real Madrid pela Champions League no site da Bet365.

As odds para o mercado de resultado são as mostradas na imagem abaixo:

Você acredita que o PSG poderá ganhar o jogo, por isso, aposta R$10 no time francês. Nesse caso, se o PSG vencer a partida, você leva R$19, ou seja, o valor apostado (R$10) multiplicado pela odd (1.90).

Como Escolher Uma Casa De Apostas?

No Brasil já existem cerca de 450 casas de apostas. Saber quais as mais seguras para apostar é importante para evitar dor de cabeça.

Afinal, apostar envolve transações financeiras e de dados, portanto, você precisa ter certeza que receberá seus prêmios, caso saia vencedor.

Uma boa dica é verificar se a casa de apostas possui licença para operar. Por exemplo, a Bet365 é confiável porque possui licenças do Reino Unido e Malta, consideradas as duas mais rigorosas do setor de iGaming.

Outro critério que deve ser considerado é se a casa de apostas oferece bônus para os apostadores. Esse é um indício de que a empresa se preocupa em fazer os pagamentos das apostas e incentiva os apostadores a se fidelizarem na plataforma.

Avalie ainda se o site de apostas escolhido oferece:

Variedade em odds e mercados.

Opções para realizar saques e depósitos seguras e comuns no mercado brasileiro.

Navegação de qualidade e com protocolo SSL de segurança.

Ferramentas que melhoram a experiência do usuário, como Cash Out e Livestreaming.

Suporte ao cliente em diferentes canais e, de preferência, em português.

Não deixe ainda de pesquisar reviews sobre as casas de apostas e ler os comentários dos usuários antes de dar o seu palpite.

Como Fazer Uma Aposta Online?

É muito fácil fazer uma aposta esportiva online. O primeiro passo é se registrar em uma casa de apostas.

Para isso, escolha o site de apostas de sua preferência. Depois, clique em “Cadastro” e forneça seus dados pessoais. Por fim, faça um depósito, pode ser de qualquer valor, para começar a apostar.

Com o cadastro realizado, a próxima etapa é escolher qual modalidade apostar. A mais popular entre todas é o Futebol.

Por isso, você costuma encontrar quase todas as competições do esporte na casa de apostas, desde os estaduais até as ligas que fazem sucesso globalmente, como a Copa do Mundo.

Outras modalidades interessantes para apostar são: Basquete, Tênis, Vôlei e MMA. Caso prefira eventos mais diferentes, como Sinuca, Hóquei no Gelo ou até mesmo Dardos, não se preocupe. As maiores casas de apostas também disponibilizam essas opções.

Definida a modalidade, é hora de escolher o mercado, que são os tipos de apostas disponíveis dentro de uma modalidade.

Você pode apostar no resultado ou 1X2, que é o mais comum e significa apostar no vencedor ou no empate em uma partida.

Além do 1X2, os mercados mais populares são: Dupla Chance, Handicap, Empate Anula Aposta, Acima e Abaixo de Gols, Escanteios e Cartões.

Você também pode optar pelo mercado de apostas futuras, que inclui quem será o vencedor de uma competição, por exemplo.

O passo seguinte é selecionar o modelo de aposta. Se for uma aposta simples significa que você escolherá apenas um resultado. Já se for uma aposta múltipla, você pode escolher diferentes resultados dentro de uma partida. Nessa etapa você está montando o seu bilhete de aposta.

Por fim, clique em apostar. Caso já tenha saldo no site de apostas ele será debitado. Se não tiver, basta fazer o depósito para finalizar a sua aposta.

Agora, é só torcer para que o seu palpite se concretize e você ganhe a aposta!

Como Aumentar As Possibilidades de Ganhos Nas Apostas Esportivas?

Ganhar de uma casa de apostas não é tão simples quanto parece. Afinal, é um negócio e os sites também querem lucrar, assim como os apostadores.

Contudo, é possível sair vitorioso nas apostas. Para isso, separamos algumas dicas:

Estude o mercado de apostas e os principais conceitos, como odds, martingale, entre outros. Foque em encontrar apostas de valor, que são aquelas que dão maiores chances para vencer as casas de apostas. Tenha uma banca mínima para fazer suas apostas e se dedique em fazer a gestão dessa banca para minimizar suas perdas. Cuide do seu emocional, para saber o momento certo de parar. Seja responsável durante suas apostas. Tenha paciência e seja persistente. Desconfie de qualquer dica que promete muito retorno em apostas em pouco tempo. Acompanhe os jogos das modalidades que você for apostar. Entender sobre as competições e os jogadores é essencial para ajudá-lo a criar seu bilhete de aposta.

Agora que você já sabe como as casas de apostas funcionam é só se juntar a milhares de brasileiros e começar a se divertir com as apostas esportivas online!