Como começar a apostar no Galera Bem

Para experimentar plenamente o potencial irreprimível de todos os serviços que podem ser usados ​​no site de apostas Galera, você deve ser um jogador registrado. O processo de registro aqui é bastante simples e não leva mais de 5 minutos. Ao registar-se pela primeira vez nesta casa de apostas, o jogador tem direito ao galera bet bônus.

Para começar, clique no botão criar uma conta, localizado na parte superior da página inicial.

Você precisará fornecer seus dados pessoais, incluindo o endereço de residência e país, telefone celular, endereço de e-mail. É muito importante não cometer erros ao preencher os dados do perfil pessoal. No futuro, para poder retirar os ganhos, você precisará verificar seus dados pessoais. Para isso, o cliente deve enviar imagens digitalizadas de um cartão bancário pessoal e passaporte para verificação pela administração do portal de jogos.

Você também precisará verificar seu número de telefone. Para fazer isso, digite no campo apropriado o código enviado para o número especificado no formulário de registro.

Conta pessoal no Galera Bet

Para entrar na conta pessoal do jogador, você deve clicar no botão “Login” e, em seguida, digitar o endereço de e-mail e a senha que foi criada durante o registro.

Na sua conta pessoal, você pode:

Alterar alguns dados de perfil pessoal;

Depositar dinheiro no saldo do jogo;

Sacar fundos;

Receber mensagens da administração informando sobre diversas ofertas promocionais e bônus.

Bônus de primeiro depósito

Novos membros do Galera bet bônus têm direito ao bônus sem depósito do Galera bet. Este é um dos poucos portais de jogos de entretenimento onde os novos jogadores recebem um bônus sem fazer um depósito. Basta confirmar o número do celular e o bônus é garantido na conta. Para se apanhar essa promoção, basta usar o botão correspondente em sua conta pessoal. O bônus é emitido no valor de 50 reais.

Observe que este bônus está sujeito a apostas esportivas com uma aposta de 20, ao fazer pelo menos 10 apostas com valor superior a 20 reais. Também recomendamos que você leia atentamente algumas das outras condições para este bônus.

Além disso, ao fazer o primeiro depósito, o jogador recebe outro galera bet bônus no valor de 100% do valor depositado, mas não superior a 200 reais. Para retirar o bônus na forma de dinheiro real, você precisa apostá-lo 6 vezes.

O que é aposta grátis

Uma aposta grátis geralmente é chamada de bônus, sua essência é a seguinte:

O jogador recebe uma aposta grátis por um determinado valor;

Você só pode apostar o valor total fornecido;

Se a aposta na aposta grátis for vencedora, o jogador recebe a diferença entre o valor ganho e o valor da aposta grátis na conta do jogo.

Promoções regulares no Galera Bet

Além das ofertas de bônus, o Galera Bet oferece a participação em várias promoções que são realizadas de forma contínua.

Todos os dias, ao jogar na mesa do Jackpot Live, você pode ser o vencedor da promoção e receber $ 20.000 em apostas grátis como recompensa.

Os jogadores para os quais os jogos de cassino não trouxeram a renda desejada podem receber um reembolso por uma semana de calendário no valor de 5% do valor perdido, mas não superior a 500 reais.

Se uma aposta expressa consistindo em pelo menos 5 eventos e com probabilidades de cada um não inferiores a 1,5, for perdida devido a uma incompatibilidade, o Galera Bet compensará esse incômodo com um bônus de aposta grátis no mesmo valor que foi apostado.