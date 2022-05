Como aprender a jogar poker como um profissional

Apostar deixou de ser uma atividade exclusiva de quem possui patrocínios e bons apoiadores por trás. Hoje em dia, milhares de pessoas estão apostando e ganhando dinheiro. Inclusive, muitas dessas pessoas têm se tornado profissionais em apostas e desenvolvido habilidades especiais para apostar e vencer torneios clássicos e extremamente concorridos.

Existem muitos lugares em que você pode começar a testar suas habilidade de apostador como o cassino GGBet que tem todo o tipo de jogo de azar, inclusive o poker. Um dos jogos mais jogados em todo o mundo, o poker se tornou a grande atração de espectadores e fãs de esportes na última década. Deixou de ser um hobby para se tornar um esporte.

Poker é um esporte sim!

Diferente dos esportes clássicos, em que as pessoas precisavam se desenvolver como atletas, suas musculaturas e tudo mais, os jogadores de jogos eletrônicos são profissionais que se dedicam em desenvolver suas capacidades psíquicas para elevar o nível do jogo. Assim, eles conseguem se tornar mentalmente mais fortes e vencer disputas eletrônicas tensas.

Desde meados do começo do século poker começou a se popularizar nos meios de apostas. Grandes estrelas de outros esportes como Ronaldo e Neymar também costumam dar as caras em torneios de pôquers ao redor do mundo. O pôquer se tornou uma grande atração com milhares de fãs e eventos transmitidos ao vivo para todo o mundo.

Como jogar poker profissional?

Você gosta de cartas? Tem o sonho de ganhar a vida apostando alto em mesas de poker com grandes jogadores do mundo todo? É um sonho cada vez mais comum em milhares de mentes jovens. Graças a facilidade que a internet trouxe, qualquer pessoa pode se desenvolver como jogador, testar estratégias e participar de torneios gratuitos para evoluir.

Entretanto, para se tornar um jogador profissional de poker e ganhar dinheiro de verdade com suas apostas, além de conseguir patrocínio uma vez chegando ao topo do mundo do poker, é preciso seguir uma velha receita indicada pelos grandes jogadores. Separamos as melhores dicas para quem quer começar a jogar poker como profissional.

Treine à exaustão

Como um esportista treina fundamentos todos os dias, o jogador de pôquer deve treinar sempre que possível. Dedicar algumas horas do seu dia para fazer apostas e participar de torneios, ainda que gratuitos, é a melhor maneira de treinar suas habilidades de pôquer. Além disso, há muita praticidade com salas de pôquer online em cassinos online como o GGBet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estude seu adversário

A grande chave de vencer uma mesa de pôquer é compreender ou tentar prever a jogada do seu adversário. Como seres humanos, temos costumes que às vezes repetimos sem perceber. Um jogador de poker atento, tanto em uma mesa física ou uma mesa virtual, consegue analisar e prever a jogada do seu adversário. Facilitando, assim, o seu caminho até a vitória. Uma vez que é mais fácil apostar sabendo qual será a atitude do seu adversário.

Prepare-se para arriscar

Poker é um jogo de estratégia, com uma dose de sorte. Por isso, pessoas que não gostam de arriscar podem ficar longe de uma mesa de poker profissional. Para se tornar um jogador de renome e do alto escalão, é preciso estar preparado para arriscar nos momentos mais críticos do torneio ou da partida. Um jogador que sabe arriscar na hora certa e na medida correta está mais preparado para se tornar profissional do que imagina.

Controle seus impulsos

Assim como estudar o adversário é um dos requisitos para se tornar jogador de poker profissional, saber controlar suas ações e seus movimentos corporais é extremamente importante para não deixar que ninguém consiga ler a sua próxima jogada. Muitas vezes entregamos o que temos em mãos a partir de um olhar ou uma movimentação de canto de olho.

Se quer se tornar um profissional, comece por aprender a esconder seus desejos e emoções, controle-se ao máximo para evitar que seus adversários consigam extrair alguma informação relevante de você. Jogue como um homem do gelo se prepara para a próxima caçada. A mesa de poker é um lugar repleto de perigos e você não vai querer ser a presa de mesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Encontre patrocínio

Na medida que você for evoluindo como jogador de poker, você precisará de dinheiro para participar de grandes competições e também pagar custos de passagem e viagens. Por isso, encontrar um parceiro para toda hora é a chave do sucesso para conseguir chegar ao topo dos nomes de jogadores de poker.

Muitas empresas gostam de patrocinar jogadores de poker que tem pretensões de se tornarem os melhores do mundo. Com as redes sociais, como Instagram e Twitter, o ideal é criar uma página para começar a divulgar o seu trabalho, atrair um público e buscar um patrocinador interessado em apoiar você nesse sonho.