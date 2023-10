Como apostar em Ambas Marcam

No mercado de apostas de futebol fugir do convencional de vitória para um dos times ou empate é um caminho adotado, muitas vezes, para ter mais certeza na entrada e garantir o lucro. A opção Ambas Marcam, em que as duas equipes devem fazer gols para dar a vitória ao apostador, é uma das alternativas que sempre aparece entre as opções de valor. Para fazer esse tipo de aposta em um jogo que ela seja realmente viável, é preciso de uma série de análises que reduzem o risco de errar nesse caso.

O que é Ambas Marcam?

A aposta “Ambas Marcam” é uma opção na qual o apostador entende que as duas equipes envolvidas na partida vão marcar, no mínimo, um gol cada uma. Nessa opção de aposta, basta selecionar a resposta simples “Sim” ou “Não”. Sendo a primeira a confirmação de que a bola vai balançar as redes dos dois lados e a opção negativa o contrário, mas aqui tem um ponto de atenção: a opção “Não” significa que apenas um time fará gols e esta equipe pode fazer vários, desde que só ela marque, ou seja, o jogo pode ser 4×0 que o apostador vai vencer. A simplicidade desse mercado é uma das razões pelas quais essa opção é tão popular entre os apostadores.

Por que a opção “Ambas Marcam” é uma boa escolha?

Além da simplicidade dessa aposta, ela é muito procurada por outros fatores que a tornam interessante. Um deles é o potencial lucro, já que as odds variam de acordo com as equipes e circunstâncias do jogo, ou seja, é possível encontrar odds valiosas para uma aposta simples e que garante um bom lucro. Outro fator importante é que, comparada a outras opções mais complexas, a aposta “Ambas Marcam” tem risco mais baixo, é uma aposta mais segura em muitos casos, pois não é necessário prever o resultado final, que varia bastante no futebol, como todo amante do esporte sabe.

O terceiro ponto a favor dessa entrada é a variedade estratégica, pois o apostador, em diversos casos de vitória nessa aposta, não precisa esperar o final do jogo, ele já consegue lucrar assim que saem os gols dos dois lados, o que possibilita pensar em uma próxima entrada em outro jogo, mesmo antes de acabar a partida em que a “Ambas Marcam” foi feita.

Analisar estatísticas torna a aposta ainda mais simples

Para ter ainda mais garantia na aposta “Ambas Marcam”, algumas análises podem contribuir para aumentar a chance de lucrar, como saber as estatísticas de gols dos times envolvidos, o desempenho das equipes em casa ou fora, e até mesmo considerar informações sobre artilheiros de cada equipe.

A InBet oferece conteúdo exclusivo com todas essas informações e outras dicas importantes, em mais de 300 competições mundiais, como nos Palpites de Futebol para Hoje, que abordam quantos gols o time mandante e o visitante fizeram no campeonato, o percentual de barbante balançando em cada tempo, número de gols sofridos e gols marcados por cada equipe, em quantas partidas cada time marcou e sofreu gols, além de resgatar o histórico de gols de cada confronto.

As informações são fundamentais, pois o apostador consegue analisar a potência de cada ataque, como tem sido o retrospecto, e até a defesa. Um sistema defensivo que leva muitos gols é um destaque para essa aposta, pois a possibilidade da defesa falhar é maior, se já acontece frequentemente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ambos Marcam em cada tempo

Outra possibilidade dessa simples aposta, mas que pode aumentar a odd, é indicar se os times farão gols por tempo, ou seja, escolher se “Ambas Marcam” considerando apenas o primeiro tempo ou levando em conta apenas o segundo tempo. Essa variação pode trazer mais valor para uma odd, no caso de dois times que marcam muitos gols e vão se enfrentar.

Em alguns mercados, como no Brasileirão, que em quase todas as rodadas os dois times em campo conseguem marcar ao menos um gol, escolher por tempo é uma alternativa para quem quer agregar à odd e lucrar mais. Nos Palpites no Brasil Hoje, é possível abrir as estatísticas de todos os confrontos do dia e perceber que a maioria dos times marca e sofre gols em diversas rodadas. Então esteja sempre pensando na variedade estratégica que essa aposta permite.

Prefira campeonatos com médias altas de gols

Para que a aposta seja ainda mais segura, busque campeonatos que já conhece e sabe que a tendência de ambas as equipes marcarem é alta, ou leia atentamente nossa informações, para se certificar de que o campeonato tem um alto índice de bola rede. O conhecimento é essencial para que a aposta seja efetivamente simples. O craque das apostas sempre se prepara para a entrada, assim como os grandes jogadores entram preparados em decisões.