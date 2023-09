Como adivinhar o placar de uma partida de futebol

Entre as muitas apostas em futebol, há também a opção de adivinhar o placar exato de uma partida de futebol. Sim, alguns dirão que essa atividade não é um bom presságio, mas há uma categoria de apostadores que ganha dinheiro regularmente com esse tipo de aposta no futebol.

Em princípio, é possível adivinhar o placar de uma partida de futebol. Antes de tudo, familiarize-se com as estatísticas dos resultados das partidas de futebol anteriores envolvendo os adversários. Fazer isso não é difícil, pois na maioria dos escritórios das casas de apostas esse tipo de estatística é fornecido. Mesmo que a casa de apostas não tenha essas informações, há mais de um portal na rede que oferece estatísticas de futebol. E se você estudá-las cuidadosamente, poderá determinar que o placar final em mais da metade das partidas de futebol é 1:0.

Depois de analisar as informações adicionais, é fácil entender que, na maioria das vezes, em partidas com esse placar, o vencedor foi o anfitrião do estádio.

Se você entende de futebol, sabe quais ligas são eficazes e quais não são e quer apostar no placar exato da partida, procure a casa de apostas GGBET.

Apostas no placar exato

A maioria das casas de apostas oferece aos apostadores a possibilidade de apostar em qualquer variante do placar exato da partida. As chances no placar exato são altas.

Acontece que, se você conseguir adivinhar o placar exato de uma partida de futebol, o valor da aposta aumentará várias vezes. Esse é apenas um dos muitos motivos pelos quais as apostas esportivas são tão populares entre as pessoas que procuram opções de investimento lucrativas.

Para apostar no placar exato, você deve escolher a liga em que as estatísticas mostram que é marcado o menor número de gols e apostar em partidas em que os adversários tenham poucos gols.

Antes de tudo, você precisa analisar e comparar vários fatores:

Quem é o favorito e quem é o azarão da partida – a coisa mais fácil a fazer é dar uma olhada nas probabilidades dos resultados. Determinar a forma atual das equipes. Uma série de vitórias indica boa forma, uma série de derrotas indica crise no jogo. Avalie essas vitórias e derrotas contra os adversários. Analise esses jogos quanto aos indicadores estatísticos do jogo (às vezes os resultados não correspondem ao conteúdo do jogo). Desempenho e defesa dos clubes. Fatores-chave para adivinhar o placar exato. Valor a ser apostado. Determine o valor exato para apostar no placar exato e não aposte mais do que 1-2% desse valor. Somente nesse caso há uma chance de não perder muito em um curto período de tempo. Os jogos da equipe com o mesmo placar. Por exemplo, a equipe venceu a maioria dos jogos da temporada anterior com o placar de 1:0 – essa tendência pode continuar na nova temporada. Por outro lado, a equipe venceu algumas partidas seguidas com o placar de 2:0 – a probabilidade de tal placar na próxima partida é mínima e essa opção pode ser excluída da análise.

O placar exato de uma partida é o mercado de apostas mais difícil, e a probabilidade de uma aposta se tornar perdedora é muito alta. No entanto, se você considerar esse mercado como uma forma de entretenimento e não como uma fonte de renda, então qualquer vitória será considerada como sorte inequívoca e a perda como algo natural.

O lado positivo desse mercado é apenas uma probabilidade muito alta. Mas a desvantagem será o risco muito alto de perder e a falta de estratégias de ganho mais ou menos eficazes.