Como a Tecnologia de Criptomoedas pode mudar Jogos online?

Com o crescimento acelerado da demanda por jogos online interativos, divertidos e altamente tecnológicos, se percebe como os desenvolvedores desses títulos têm de ir mais além. Ora, como resposta a essa tendência do mercado, se percebe que as criptomoedas, mais tarde ou mais cedo, poderão ter uma influência considerável na forma como jogamos e no impacto até dos títulos mais populares.

Na verdade, bastará verificar o fenômeno de criptomoedas que já rola com as melhores casas de apostas do Mundo. Atualmente, já não só é possível realizar depósitos e retiradas com dezenas de criptomoedas diferentes, como também já é possível incorporar a tecnologia blockchain para com esses mesmos jogos. Ao ponto de que a experiência do jogador possa ser a mais rica e segura possível. No caso dos sites de apostas e cassino, o blockchain torna público todos os prêmios e jackpots já oferecidos, por exemplo.

Como blockchain já tem influência nos Jogos online?

Apesar de poder parecer um conceito um pouco complexo, a realidade é que blockchain significa “rede em blocos”. Ou seja, a essa rede que permite que uma criptomoeda, como Bitcoin, possa realizar todas suas transações verificadas, nessa mesma rede. Sem passar por mãos humanas e feito de forma totalmente descentralizada, muitos acreditam que blockchain poderá revolucionar os métodos de pagamento e até de se realizar contratos.

No caso dos jogos online, esse blockchain ajuda já a criar protocolos (chamados de NFTs), que fazem com que tenha registrado algo que comprou, dentro dessa mesma rede. Portanto, ao invés de estar comprando um item de jogo, que nunca realmente é seu, com um NFT, você será o dono registrado desse mesmo item. Logo, caso alguém o queira usar, terá que comprar de você. Como resultado, tal cria um mercado secundário dentro dos melhores jogos, um pouco como já acontece com o enorme sucesso de negociação de “skins” de CS:GO 2, entre os jogadores e traders.

Criptomoedas como forma segura de transacionar

Por outro lado, o fato do blockchain das criptomoedas permitir total transparência em todas as transações realizadas, tal servirá como uma garantia que não sairá enganado. Ou seja, caso um operador tenha afirmado que fez a transação, após sua retirada, através do registro de rede da criptomoeda, saberá ao certo quando foi feita, bem como as comissões pagas e ainda o valor total que irá receber em seu endereço de carteira de criptomoedas.

Claro que outra vantagem é que as comissões ou “gas fees”, por norma, são muito mais reduzidas que comissões pagas por cartão de crédito ou transferências bancárias internacionais, por exemplo. Além disso, certas novas criptomoedas permitem validar transações em questão de poucos minutos ou segundos. Assim, já não precisará de aguardar sua retirada demorar vários dias em seu Banco, qualquer que seja o local onde está sendo feita essa transferência. Para além de que existe total privacidade, não sendo preciso divulgar seus dados financeiros ou até dar seu nome na rede.

Quais são outras tendências no gaming online?

Para além da probabilidade de maior adoção de criptomoedas nos jogos populares do futuro, se acredita que a realidade virtual e aumentada também são uma tendência inevitável. Tendo já o grande investimento de empresas como Meta, Amazon, Apple ou Tesla, muitos acreditam que o VR levará a que os jogadores consigam atingir uma experiência única e revolucionária.

Um pouco como já acontece com os jogos 3D, deverá ser uma questão de tempo até que os jogadores sintam que fazem parte desse mesmo jogo, dando uma realismo impensável ainda há poucos anos. Como resultado, o jogo será mais apelativo, interativo e único para todos seus jogadores.