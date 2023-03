Como a Escolha de Temáticas de Slots é Motivo para seu Sucesso?

Ainda que existam novas slots de jackpot progressivo e até já caça-níqueis em 3D, a realidade é que as slots temáticas ainda são, por larga margem, as mais jogadas e demandadas por parte dos jogadores nacionais. Não só esses slots costumam ter um RTP – retorno ao jogador – mais elevado, como também são mais simples de jogar e acabam remetendo para universos e personagens que acabam sendo muito chegadas ao grande público.

De fato, o fenômeno de slots com temas relacionados com seriados, filmes, livros ou até em jogos lendários, acaba sendo um dos motivos para que os jogadores tenham uma inclinação natural para quererem jogar com algumas de suas personagens favoritas. Ora, esse é um dos motivos também para o sucesso do jogo Fortune OX. Até porque ele remete para muitas séries e filmes de samurais e asiáticas, que acabam sendo mais populares do que nunca nesse momento. Valerá a pena então ficar conhecendo melhor como esse jogo Fortune OX poderá ser um exemplo de como os caça-níqueis se vão apresentar no futuro do cassino online.

O que esperar da slot Fortune OX?

Sem dúvida que o fornecedor de jogos PG Soft está sempre tentando entregar um estilo único para o mundo dos jogos de slots online. Com Fortune Ox, eles estão mesmo apresentando um novo estilo onde a slot tem três bobinas e 3 linhas. Com a vitória máxima no slot sendo 2.000x o valor da sua aposta, existem motivos para tantos jogadores nacionais estarem tentando experimentar essa slot de dez linhas de pagamento fixas com um RTP de 96,75% (considerado bastante elevado).

Fortune Ox tem diversas referências à Ásia, com a agricultura chinesa, como arroz, em grande destaque. Assim, nessa slot temática, não apenas pode ativar o recurso de bônus principal, mas também terá a chance de ter um multiplicador de 10x aplicado às suas vitórias. Você também vai gostar de conseguir o símbolo Wild, pois ele substituirá todos os outros símbolos do jogo. Não se esqueça de que você também pode acessar e experimentar esse slot de demonstração gratuita da Fortune Ox.

Quais são as especificidades do jogo Fortune OX?

Na verdade, o Fortune Ox vem com um tema asiático semelhante ao 2 Dragons da EGT. Fortune Ox é baseado na história agrícola da China, onde eles acreditam que o Boi representa a produtividade. Assim, esse jogo foi desenvolvido para representar o segundo da sequência periódica de 12 anos dos animais do zodíaco chinês. Não há muito o que ver no fundo dos rolos, pois eles cobrem toda a interface. Saiba que esses rolos são montados na forma de um templo chinês ou entrada do templo onde você vê a arquitetura chinesa com um telhado feito de varas de bambu. Aqui, poderá girar os rolos enquanto curte a música clássica chinesa.

Além de que esta slot Fortune Ox tem símbolos que ajudam a completar o tema da agricultura ou colheita chinesa. Alguns desses símbolos são caracterizados pelo boi, caixa de moedas de ouro, prato de laranjas e palitos de fogos de artifício. O símbolo de pagamento mais alto é o símbolo do boi, que pode render 200x o valor da sua aposta. O símbolo de menor pagamento são os fogos de artifício que pagam 3x o valor da aposta.

Ainda, por norma, jogar nessa slot temática Fortune Ox custará entre €0,20 e €200 por rodada. A quantia de dinheiro que você deseja apostar na slot pode ser ajustada de acordo com o tamanho da aposta, o nível da aposta e o valor da aposta. Com a taxa de retorno ao jogador de 96,75%, você tem a garantia de uma experiência de jogo gratificante e justa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Slots de realidade virtual poderão vir por consequência

Tamanho é o sucesso de slots temáticas como Fortune OX, acaba sendo natural que seus próprios desenvolvedores queiram ir mais além em toda a experiência. Para tal, se estima que os próximos slots e lançamentos possam ter incorporado elementos de realidade virtual. Já imaginou o que seria sentir que está dentro desses campos chineses, ao mesmo tempo que testa sua sorte? Novas versões da slot Fortune OX poderão realmente trazer isso mesmo.