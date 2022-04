Com o crescimento da aposta esportiva, governo brasileiro tenta regulamentar a atividade antes da Copa do Mundo

A febre dos sites e aplicativos de apostas esportivas cresce a cada dia no Brasil. Com as operadoras investindo pesado em publicidade e patrocinando grandes times, a adesão popular é cada vez maior. A receita gerada pela indústria de iGaming no Brasil impressiona. Em 2020, a aposta esportiva movimentou cerca de R$7 bilhões em pleno ano de pandemia. A projeção para 2023 é de que mais de R$12 bilhões sejam gerados por este mercado.

Diante deste cenário, o governo brasileiro coloca em pauta a regulamentação da aposta esportiva. Importantes passos já foram tomados para tirar a atividade da ilegalidade, mas a regulamentação é a última barreira para tirá-la do limbo jurídico.

Em 2018, o então presidente Michel Temer sancionou a lei número 13.756/2018, que tornou a aposta esportiva legal em território nacional. A lei em questão determinou que as atividades de apostas esportivas de caráter de quota fixa são permitidas no país. Porém, apesar do avanço, a questão da arrecadação do governo ainda não se assemelha ao recolhimento de impostos de países onde a aposta esportiva faz parte da cultura local, como o Reino Unido.

Em julho de 2021, outro importante passo foi dado. Uma modificação na lei 14.183/2021 permitiu a regulação do mercado, coibindo o mercado ilegal, aumentando a arrecadação do governo e alinhando o país às melhores práticas em âmbito mundial. A medida também determinou um prazo de 4 anos para que o governo regulamente a aposta esportiva.

Há, porém, pressa para que a regulamentação seja implementada. Com a Copa do Mundo 2022 acontecendo em novembro deste ano, o mercado e parte do governo querem garantir que a aposta esportiva esteja totalmente regulamentada até o evento. A Copa é o evento esportivo que mais movimenta o mercado de apostas no Brasil.

O setor é um grande patrocinador do futebol

Apesar de ainda nenhuma seleção estampar patrocínio de apostas esportivas, as casas de apostas investem pesado em publicidade no futebol. No Brasil, 19 dos 20 times da série A são patrocinados por casas de apostas. Além disso, diversos campeonatos levam o nome das operadoras, como o Campeonato Carioca Betfair 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As casas de apostas também contrataram figuras marcantes do esporte nacional como embaixadores de suas marcas. Galvão Bueno fechou contrato com a PixBet, Rivaldo é garoto propaganda da Betfair enquanto Hulk assinou com a Pixgold. A tendência do mercado é continuar em franca expansão nos próximos anos.