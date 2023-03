Cinco atletas para ficar de olho na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023

A Copa do Mundo de Futebol Feminino é um dos eventos mais aguardados do mundo do futebol e está se aproximando rapidamente. Com a edição de 2023 prestes a começar, muitos fãs estão ansiosos para ver as seleções em ação e as estrelas do esporte brilhando em campo. Aqui estão cinco jogadoras que merecem destaque na competição:

Caroline Graham Hansen (Noruega) – A atacante norueguesa é uma das jogadoras mais habilidosas do mundo, com a capacidade de driblar e criar jogadas de ataque. Ela teve uma boa performance na Copa do Mundo de 2019 e foi escolhida como a melhor jogadora da liga francesa na última temporada.

Eugenie Le Sommer (França) – A atacante francesa é uma das melhores jogadoras da seleção francesa, tendo marcado 86 gols em 174 jogos. Ela também tem experiência em grandes competições, tendo participado de duas Copas do Mundo e três Eurocopas.

Rose Lavelle (Estados Unidos) – A meia americana é uma jogadora técnica e versátil, capaz de jogar em várias posições em campo. Ela marcou um dos gols da vitória dos Estados Unidos na final da Copa do Mundo de 2019 e foi escolhida como a melhor jogadora da partida.

Samantha Mewis (Estados Unidos) – A meio-campista americana é uma jogadora dinâmica e criativa, capaz de marcar gols e criar oportunidades de ataque para sua equipe. Ela teve uma ótima temporada na liga inglesa e pode ser uma das jogadoras mais importantes da seleção americana na competição.

Kosovare Asllani (Suécia) – A meia sueca é uma jogadora habilidosa e versátil, capaz de jogar em várias posições no campo. Ela marcou um gol na vitória da Suécia sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 2019 e pode ser uma das jogadoras mais importantes da seleção sueca na competição.

Com tantas jogadoras talentosas em campo, a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023 será um evento emocionante. Para acompanhar de perto a competição e as estrelas do esporte, os fãs podem utilizar serviços de resultados e notícias esportivas, como o Flashscore.