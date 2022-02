Champions League: Oitavas de final começam hoje. O que esperar dos confrontos?

Primeiros jogos das oitavas de final prometem partidas insanas, como PSG x Real Madrid

A Champions League está de volta em 2022! Agora, a segunda metade da competição está prestes a começar e a expectativa está nas alturas, afinal, é hora do mata-mata. As 16 melhores equipes da fase de grupos iniciam a caminhada rumo à São Petersburgo, na Rússia, palco da final, em maio.

O sorteio, conturbado por uma falha no sistema, definiu os oito confrontos das oitavas de final, divididos em quatro dias (dois jogos por dia, dois dias por semana). A seguir, confira o calendário das partidas de ida:

15/02 (terça-feira)

PSG x Real Madrid

Sporting x Manchester City

16/02 (quarta-feira)

RB Salzburg x Bayern de Munique

Inter de Milão x Liverpool

22/02 (terça-feira)

Chelsea x Lille

Villarreal x Juventus

23/02 (quarta-feira)

Atlético de Madrid x Manchester United

Benfica x Ajax

Todas as partidas acontecem às 17h (de Brasília). Os duelos de volta estão marcados para os dias 8, 9, 15 e 16 de março.

O que esperar da Champions?

Como de costume na Liga dos Campeões, existem confrontos bem abertos, outros mais previsíveis e alguns um tanto perigosos para os favoritos.

PSG x Real Madrid é um exemplo deste jogo mais aberto das oitavas. É bem difícil prever um favorito no confronto e os dois têm tudo para chegar longe na competição. Atlético de Madrid x Manchester United é mais uma partida equilibrada, ainda que nenhum dos dois apareça como favorito ao título (muito pelo contrário). Os resultados do primeiro jogo podem ser fundamentais neste caso.

Sobre confrontos previsíveis, o Manchester City é muito favorito contra o Sporting, assim como o Bayern de Munique contra o RB Salzburg. O duelo entre Chelsea x Lille também é muito favorável aos ingleses. Qualquer resultado que não seja a classificação destes três na Liga dos Campeões da Europa será uma grande surpresa. De todos, o atual campeão mundial é o que mais corre risco.

Liverpool, Juventus e Ajax são favoritos contra Inter de Milão, Villarreal e Benfica, respectivamente, mas enfrentam confrontos bem complicados e existe a chance real de uma “zebra” aparecer.

Os Reds pegam o atual campeão italiano, mas vivem uma fase muito melhor e, por isso, são favoritos. Já a Juventus faz uma temporada bem mais consistente do que o Villarreal. Por fim, o Ajax vem jogando de forma brilhante em 2021/22, mas o Benfica é sempre perigoso.

