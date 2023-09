Celular, computador ou consoles: qual é o canal preferido dos brasileiros para jogar jogos online?

Quem joga jogos online pode utilizar diferentes plataformas. Existe a possibilidade de jogar em um computador, divertir-se pelo celular, ou então optar por um console. Cada opção tem a sua particularidade, vantagem e desvantagem.

No caso dos brasileiros, a maioria dos gamers prefere jogar em consoles quando comparado com celulares e computadores. Porém, quando se aprofunda em cada segmento, é possível encontrar particularidades para cada tipo de jogo.

Eddy Cheung, especialista em análise de sites de cassinos online e de jogos de cassino percebeu um aumento na utilização de sites de jogos pelo celular. “O fato dos dispositivos móveis estarem sempre à mão dos jogadores é definitivamente um diferencial a se considerar.” – explicou Eddy.

Tendência é de jogabilidade móvel otimizada

Sabendo que os jogadores estão sempre com seus dispositivos móveis em mãos, a indústria de games faz questão de investir em tecnologias que viabilizem a utilização de celulares para se divertir.

“O investimento em jogos via dispositivos móveis é uma tendência da indústria de cassinos. Os desenvolvedores já criam os jogos tendo por base aplicativos ou então adaptabilidade ao navegador do celular.” – comentou Cheung.

Um ótimo exemplo dessa adaptabilidade e oferta imersiva de jogos é apresentado no site https://livecasinorank.com/, onde existe um ranking de sites de cassino ao vivo que os brasileiros podem se cadastrar.

Atualmente, basta o jogador abrir o celular e acessar um cassino ao vivo e se divertir em seu jogo preferido. A variedade de opções e adaptabilidade à tela do celular são fatores diferenciados a se considerar.

Muito além do cassino pelo celular, os jogadores também podem continuar sua experiência jogando pelo computador, ao chegarem em casa. Isso porque a conta do jogador fica conectada em mais de um local para facilitar sua experiência.

Conectividade entre dispositivos é diferencial

“Sabemos que o jogador quer jogar independentemente de onde estiver, conectando seus ganhos entre os dispositivos. Antigamente, ele precisava terminar um jogo completamente, sem ter a possibilidade de salvá-lo. Atualmente, isso não é mais verdade.” – disse Eddy.

Cheung destacou que essa interconectividade é essencial para impulsionar diferentes setores de jogos online. “A experiência do jogador fica muito mais completa, já que ele consegue começar o jogo pelo dispositivo móvel, pausá-lo e, quando for mais conveniente, retomar sua experiência sem enfrentar problemas que possam limitar a jogabilidade.” – explicou Eddy.

A interconectividade é outra tendência que os desenvolvedores de jogos estão investindo. Antigamente, um jogo era lançado apenas para um console, ou computador. Porém, isso não é mais verdade. Alguns lançamentos para PlayStation já são automaticamente disponibilizados para Xbox e outros consoles.

Celulares e consoles tendem a ganhar mais espaço

Liderando a lista de dispositivos utilizados para jogar, os consoles possivelmente continuarão entre as principais opções procuradas pelos jogadores. Além disso, celulares também tendem a ganhar mais espaço.

“Os cassinos, por exemplo, investiram em tecnologias para trazer até o jogador a experiência que ele precisa e na palma de sua mão. Um bom exemplo é como houve um aumento no número de aplicativos que estão disponíveis para download. Eles oferecem uma experiência muito mais imersiva para quem joga caça-níqueis, blackjack, entre outros jogos.” – disse Eddy.

“Sabe-se que jogos de cassino podem ser extremamente rápidos, com rodadas que duram apenas alguns segundos. É esse dinamismo que pode ser aproveitado pelo jogador quando ele está esperando na fila do banco, aguardando um chamado, ou algo do tipo.” – finalizou Cheung.

Na medida em que a indústria se desenvolve, o jogador pode aproveitar todos esses novos desenvolvimentos para conhecer diferentes consoles e saber como transformar sua experiência ao longo de sua jornada.