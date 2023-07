Cassino Ao Vivo: conheça os principais jogos

O Cassino Ao Vivo é uma modalidade recente que as casas de apostas trouxeram para o Brasil. Nela, é possível participar de jogos em tempo real, com baralhos reais e interação com os dealers (pessoas encarregadas de distribuir as cartas durante os jogos, um administrador da mesa).

Então, viva a experiência de jogar os famosos jogos dos cassinos de Las Vegas de maneira online. Jogos como: Blackjack, Baccarat, Roleta, Game Shows, Jogo de Mesa e muito mais, estão no Cassino Ao Vivo Betsul.

Como funciona o jogo Blackjack

Popular entre os frequentadores de estabelecimentos de jogos de azar físicos, o jogo de cartas conhecido como Blackjack envolve a participação de jogadores e um negociante.

O objetivo principal é obter uma soma de valores nas cartas o mais próximo possível de 21. O valor do Ás pode ser considerado como 1 ou 11, enquanto as cartas numeradas de 2 a 10 têm seus respectivos valores. Já as cartas de figuras, como Valete, Dama e Rei, têm valor fixo de 10.

A partida tem início com a distribuição de duas cartas para cada jogador e duas para o negociante. O jogo prossegue até que um dos lados conquiste a vitória. A combinação mais valiosa é conhecida como “Blackjack”, que consiste em um Ás em conjunto com uma carta de valor 10 (como 10, Valete, Dama ou Rei).

Como funciona o jogo Baccarat

O Baccarat apresenta semelhanças com o Blackjack. O negociante e os jogadores recebem duas cartas, porém, a vitória é determinada por quem se aproximar ou alcançar o valor de 9 na soma das cartas.

Além disso, no Baccarat, os jogadores não têm participação ativa nas decisões da mesa, sendo responsabilidade exclusiva do negociante.

Os valores das cartas também são distintos: o Ás tem valor de 1; a carta 10 e as figuras (Valete, Dama e Rei) valem zero. Já as cartas numeradas de 2 a 9 têm valor correspondente ao seu número.

Como funciona o jogo Roleta

Na Roleta, é possível encontrar dois formatos: o Europeu, que possui 37 números, e o Americano, com 38 números. A mesa de apostas é dividida em duas seções: a interna e a externa.

Na seção interna, os jogadores podem fazer apostas em números individuais ou em grupos de seis números. Por outro lado, a seção externa oferece opções de apostas como preto ou vermelho, par ou ímpar, e alto ou baixo.

Além disso, é possível realizar seis apostas diferentes, que envolvem 12 números cada uma, conhecidas como “Dúzia” ou “Coluna”. Os jogadores também têm a possibilidade de fazer apostas em conjuntos de 7 a 17 números.

Dessa forma, basta selecionar qual tipo de aposta deseja fazer e definir o valor a ser apostado.

Como funciona o jogo Game Shows

O Cassino Ao Vivo possui uma categoria que cada vez fica mais famosa entre os apostadores. Os Game Shows chamam atenção por serem coloridos, fáceis de jogar e muito divertidos.

Alguns desses jogos como: ‘Boom City’ e ‘Sic Bo’ (jogos de dados), ‘Mega Wheel’ e ‘Sweet Bonanza Candy Land’ (Super Roletas), garantem entretenimento e dão a oportunidade de grandes prêmios.

Quem nunca sonhou em participar do programa Roda a Roda, do Silvio Santos? Nos Game Shows, você vive essa experiência e ainda concorre a grandes prêmios.

Como funciona o Jogo de Mesa Online

Os Jogos de Mesa Blackjack, Roleta e Baccarat estão entre os mais famosos do Cassino Ao Vivo. Estes são os mais comuns entre os cassinos, já que envolvem uma tradição vinda dos cassinos físicos. Além disso, para jogar é necessário que haja um dealer., independentemente de ser automatizado ou uma pessoa real.

Melhor casa de apostas para jogar cassino online

Agora que você já sabe como apostar nos principais jogos do Cassino Ao Vivo, é hora de se aventurar neste mundo na Betsul. Lembre-se que aqui prezamos pelo Jogo Consciente. Siga os passos abaixo:

Cadastre-se com alguns dados básicos e a valide a conta;

Faça um depósito com o mínimo de R$10 e com a forma de pagamento que desejar.

e com a forma de pagamento que desejar. Aproveite os bônus da Betsul e acesse a página do Cassino Ao Vivo;

Selecione seu jogo, entre e divirta-se.

