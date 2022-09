Casas de apostas europeias invadem o mercado brasileiro

Se até pouco tempo a maior parte das casas de apostas com atuação no mercado brasileira eram oriundas de países como Inglaterra, Malta ou Chipre, a abertura do mercado brasileiro aos bookmaker internacionais, ocorrida no final de 2018, já atrai empresas de vários outras nações da própria Europa ou da América do Norte.



Pelo menos 200 empresas nacionais e estrangeiras do segmento já estão brigando por clientes brasileiros. Nosso País é com certeza um dos alvos preferenciais nos planos de expansão das gigantes mundiais do setor de bookmakers.



Além da Eurobet italiana, por exemplo, já bem estabelecida no chamado Velho Mundo, já estão com operações no Brasil empresas da Escandinávia (Norsk-bet.com). Os sites estão totalmente disponíveis no idioma português, o que representa, é claro, um atrativo a mais para os jogadores tupiniquins.

Alguns exemplos de casas de apostas da terra dos vikings são a Nordicbet(Noruega) e a Betsson (Suécia). Embora bem recentes no mercado brasileiro, estas empresas estão há décadas atuando no gamble presencial e nos últimos tempos na internet, com operações em pelo menos dez idiomas, inclusive o português. O setor de suporte e apoio aos usuários também está totalmente disponível em português, com informações por meio de chat online 24 horas ou e-mail.

Alguns dos muitos motivos que tornam o Brasil um nicho prioritário em termos mundiais são a imensa população do País e o amor pelos esportes, em especial o futebol, modalidade que ainda responde pela esmagadora maioria das apostas virtuais ou presenciais em nossa Nação.

A atividade só foi legalizada após votação e aprovação no Congresso Nacional há quase quatro anos, mas ainda aguarda a completa regulamentação, inclusive em estados e municípios. Para poder apostar a pessoa tem de ter no mínimo 18 anos de idade e fazer o cadastro de abertura de conta no próprio site da casa de apostas de sua preferência.

O grande avanço na tecnologia de telefonia móvel também foi muito benéfica para o segmento de bookmakers. Um país como o Brasil já tem milhões de celulares em funcionamento e cada vez mais os clientes têm optado pela plataforma mobile para fazerem suas apostas online. Basta para isto baixar gratuitamente o aplicativo pela internet. Os apps são muito práticos e fácil navegação.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de poderem apostar em partidas de futebol de um sem-número de competições nacionais ou de outros países – incluindo as ligas europeias e a prestigiada Uefa Champions League, por exemplo -, os usuários podem optar por muitas outras modalidades que vão do basquete aos chamados e-games como League of Legends ou Fifa, entre muitas opções.

As empresas europeias acima listadas estão entre as mais respeitadas e seguras do mundo e usam avançada tecnologia de proteção de dados, o que deixa seus clientes mais tranquilos em relação a possíveis fraudes ou às ações dos sempre indesejáveis hackers.

A carteira de eventos diários é impressionante, pois uma casa de apostas internacional pode oferecer dezenas e mesmo centenas de jogos diários em muitas modalidades. Vários destes eventos são transmitidos ao vivo e com uma qualidade de imagem (streaming) muito boa tanto pelos PCs e notebooks quanto por smartphones.

Estima-se que o volume de apostas feitas a partir do Brasil, que já chegou a cerca de R$ 10 bilhões anuais, poderá triplicar a curtíssimo prazo após a regulamentação, prevista para ocorrer nos próximos meses de

2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empresas como as citadas neste texto também dispõem de cassinos virtuais com muitas partidas de pôquer, roleta e outros. O cliente também pode, se preferir, se arriscar em máquinas caça-níqueis. A adrenalina é igual às de casas presenciais.

Logo que faz seu cadastramento e abre sua conta na casa uma pessoa pode requerer o bônus de boas-vindas para os principiantes e qualificar sua primeira aposta. Com tal bônus é possível dobrar o valor do primeiro lance, até um teto que varia de acordo com o bookmaker.

No Brasil já há muitos apostadores que conseguem lucrar mais de R$ 5 mil mensais por conta de apostas esportivas normalmente em partidas de futebol, mas não apenas. Modalidades como o basquete também reúnem uma legião de apostadores entre os brasileiros. As emocionantes partidas da NBA americana estão entre as mais populares dos bookmakers internacionais.