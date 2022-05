Canais de esporte são os mais buscados durante escolha de TV por assinatura, segundo comparador 

Mesmo com a consolidação das plataformas de streaming no país, os brasileiros ainda continuam fazendo questão de ter uma TV a cabo em casa. O motivo? Os canais de esporte, segmento que encabeça a lista dos mais selecionados por quem está em busca do serviço. Quem revela é a plataforma Minha Conexão, que acaba de analisar os filtros de maior uso entre os usuários em seu comparador de televisão por assinatura este ano.

Ao todo, os conteúdos esportivos representaram 12,6% das mais de 68 mil filtragens realizadas pelos internautas de fevereiro a abril, intervalo considerado na análise do site especialista no ramo de telecomunicações. Liderando as posições seguintes, grandes categorias como HBO e Combate — canal que acompanha o mundo das artes marciais —, também se situaram no topo das maiores buscas, com 11,4% e 11,2%, respectivamente.

Embora não estejam entre as principais escolhas dos usuários, foi possível observar um interesse considerável pelo Telecine (11,1% das seleções), canais destinados para crianças (9,4%), aqueles com foco em notícias (8,3%) e conteúdos adultos (7,5%). Os filtros de menor uso, por outro lado, ficaram por conta da emissora FoxPremium (5,7%) e o reality show Big Brother Brasil, da rede Globo (4,6%), junto dos canais internacionais (4,3%).

Sobre o Minha Conexão

Disponível nas versões web e mobile, o Minha Conexão é hoje um dos maiores medidores de velocidade de internet do país. O velocímetro, que conta com mais de seis milhões de acessos mensais, permite que os usuários avaliem gratuitamente informações importantes sobre a qualidade de suas conexões, como o ping (latência), velocidade de download e velocidade de upload. Desde 2020, o site é mantido pelo Melhor Plano, plataforma especializada na comparação imparcial de planos de telefonia e internet no Brasil.