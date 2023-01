Brasileirão 2023: Favoritos, Datas, Surpresas, Luta contra Rebaixamento

O Brasileirão 2023 já tem a lista de participantes definida. A competição contará com 12 grandes times do Brasil após quatro anos. Se é um torcedor e quer acompanhar o evento, o primeiro passo é conhecer todas as informações. Confira, a seguir.

Veja também: Mundial de Clubes começa dia 1º de fevereiro, e Flamengo estreia no dia 7

Brasileirão 2023 Série A

Após o rebaixamento do Atlético-GO, foram definidos os principais clubes das séries do Campeonato Brasileiro de 2023. Além disso, depois de quatro anos, a competição contará com 12 grandes times do Brasil.

A série A, por exemplo, conta com os seguintes nomes: Atlético-MG, América-MG, Athletico, Corinthians, Bragantino, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Santos e São Paulo.

Além disso, o Brasileirão 2023 série A contará com as seguintes equipes que subiram da série B: Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Outros nomes que participarão da competição são Goiás, Cuiabá, Fortaleza e Coritiba.

Favoritos

Poucas vezes se teve de forma tão clara os favoritos ao título da principal competição nacional. Famoso por ser um dos campeonatos nacionais mais difíceis do mundo, o Brasileirão não vem seguindo a regra nos últimos anos.

Nos últimos cinco anos, tivemos somente 3 campões nacionais. Palmeiras em 2018 e 2022. Flamengo em 2019 e 2020 e o Atlético-MG em 20201.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O último campeão, Palmeiras, não é o favorito das casas de apostas para vencer o Brasileirão 2023. Quem lidera os rankings nos principais sites é o Flamengo.

Brasileirão 2023 Série B

Agora que você conhece os times que participarão do Brasileirão 2023 na série A, é o momento de conhecer as equipes da Série B. Após 2 anos na série B, o Vasco marcou o retorno à primeira divisão.

Depois de uma grande competição na série C, as seguintes equipes conseguiram uma vaga na série B. Confira, a seguir: Mirassol (primeiro lugar), ABC (segundo lugar), Botafogo-SP (semifinalista) e Vitória (semifinalista).

Por outro lado, as seguintes equipes foram rebaixadas da série A: Atlético-GO, Avaí, Ceará e Juventude. Já os times que permanecem na série B são: Guarani, Chapecoense, Londrina, Sport, Vila Nova, Ituano, CRB, Criciúma, Novorizontino, Ponte Preta, Tombense e Sampaio Corrêa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma das principais novidades na competição é a presença do estreante Mirassol. O clube, fundado em 1925, vai disputar a segunda divisão da principal competição do país pela primeira vez.

Brasileirão 2023 Série C

A competição da série C do Brasileirão equivale a terceira divisão do futebol brasileiro. Após seis anos, o América-RN foi o campeão da série D em 2022 e subiu para a série C, sendo uma das equipes a competir no campeonato.

Entretanto, além do América-RN, outros times estão competindo a série C do campeonato. Confira, a seguir: Altos, Floresta, Manaus, Paysandu, São José, Remo, Volta Redonda, Figueirense, Confiança, Botafogo-PB, Ypiranga-RS e Aparecidense.

Essas equipes permanecem na competição. Alguns times subiram da série D, são eles: Amazonas, São Bernardo e Pouso Alegre-MG. Por fim, mas não menos importante, as seguintes equipes caíram da série B: Brusque, Náutico, CSA e Operário-PR.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como funciona a competição

Agora que você conhece as principais equipes nas divisões do campeonato brasileiro, é o momento de compreender como ela funciona. Desde a fundação da competição, o Brasileirão mudou o seu formato diversas vezes.

Ao todo, 12 equipes já levaram o título nacional, o Palmeiras lidera o ranking com 9 títulos, seguido pelo Santos com 8, São Paulo com 6, Corinthians com 6 e Flamengo com 5. Desde 2003, a série A e B são disputadas no formato de pontos corridos.

Calendário 2023

A CBF ainda não divulgou o calendário oficial da competição. Mas estima-se que o Brasileirão série A tenha início previsto no dia 15 de abril e termine no dia 3 de dezembro de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE